Leopoldo Moreau: “No somos el partido del default, pero nos empujan al default”

El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) opinó sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y evaluó la posibilidad de un default, al señalar que, si bien no lo desean, al oficialismo se lo está empujando a la cesación de pagos, un escenario que, a criterio del legislador cristinista, “no debe aterrorizar tanto”.

“Nosotros no proponemos el default, pero nos empujan al default. Nosotros no somos el partido del default, pero tampoco vamos a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes, no nos vamos a jugar en una timba la democracia”, afirmó el exdirigente radical a Radio con Vos. Moreau es uno de los dirigentes surgidos en el radicalismo que comulga con el liderazgo de Cristina Kirchner.

Para Moreau, el default igualmente dejaría margen para gobernar al presidente Alberto Fernández. “Néstor [Kirchner] gobernó la Argentina dos o tres años en default hasta que logró el acuerdo con los bonistas privados y con el FMI, y las divisas las usó no para pagar la deuda sino para reactivar la economía”, recordó.

“El default no tiene que aterrorizar tanto como para pensar que es el peor de los remedios, aunque ojalá que uno no tenga que llegar a eso”, completó el diputado, que condicionó el pago al Fondo al crecimiento económico de la Argentina: “Si no hay crecimiento, no hay posibilidad de pagar”.

Según Moreau -que por estos días encabeza desde la Comisión de Inteligencia del Congreso citaciones a exfuncionarios macristas por el caso conocido como “Gestapo”- opinó: “La lógica del Fondo es que no crezcamos demasiado para que paguemos”.

“El FMI siempre ha impuesto la misma receta, ya que se quieren aplicar políticas que terminan generando pobreza y conmociones sociales. Y creemos que el déficit se irá reduciendo por el crecimiento de la economía y no por la reducción de los gastos”, reprochó.

Este viernes, el Tesoro Nacional debe girarle al Fondo el primer vencimiento del año por US$718 millones en concepto de capital; el martes próximo deberá hacer otro pago por US$368 millones para cancelar intereses del préstamo.