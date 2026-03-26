El Gobierno lanzó la licitación para privatizar Intercargo, la empresa de rampas en aeropuertos
El pliego quedó habilitado cuando el Congreso aprobó la Ley Bases para desprenderse de 100% de las acciones de la compañía
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El Gobierno oficializó este jueves el llamado a licitación nacional e internacional de Intercargo, la empresa que presta servicios de rampa y de transporte de pasajeros en 16 aeropuertos del país, tal como anticipó LA NACION. La medida fue publicada a través de la Resolución 282/2026 del Boletín Oficial.
El proceso de privatización quedó habilitado tras la aprobación de la Ley Bases, sancionada en junio de 2024, que autorizó la venta del 100% de las acciones de la compañía. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno impulsó el fin del monopolio de Intercargo en los servicios de rampa y habilitó a otras empresas a prestar el mismo servicio.
La licitación se realizará bajo la modalidad de concurso público nacional e internacional, abierto y competitivo.
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