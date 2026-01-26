Ley de imputabilidad: un abogado penalista explicó por qué las cárceles ya no sirven y dónde habría que poner el foco

El Gobierno resolvió incluir en el temario de las sesiones extraordinarias la reforma del régimen penal juvenil, una discusión sensible que ya atravesó el Congreso en los últimos dos años, pero quedó inconclusa. Para analizar la situación, el abogado penalista Leonardo Sigal sostuvo en los estudios de LN+ que “la clave es concentrarse en la reinserción”.

Leonardo Sigal, abogado penalista

“La cárcel ya es una escuela del delito, entonces no podés llevar a los chicos a que aprendan a delinquir mejor”, expuso Sigal. Según el abogado, quien se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad, “hoy todos los centros de detención están sobrepasados en un 100%”.

“El Código Penal tiene una escala de penas y todos estos chicos, el día de mañana, van a volver a ganar la calle”, apuntó el letrado. “Y si no son resocializados, el peligro lo va a correr la sociedad”, agregó.

El abogado penalista en LN+

El delito como trabajo

En su análisis, Sigal partió de una premisa: “Estos chicos vienen de familias rotas, de abuelos y padres que delinquen. Entonces, ellos toman el hecho de robar como un trabajo”.

“Entonces esos mismos jóvenes piensan, ‘si mi vida no vale nada, la de los demás tampoco’”, reflexionó el abogado penalista, al mismo tiempo que insistió en la importancia de la resocialización.

Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes.



¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 23, 2026

Sin seguridad ni presupuesto

Consultado sobre el por qué de la desidia del sistema penitenciario, el abogado enumeró: “Los centros de detención no funcionan porque no cuentan con un sistema de seguridad acorde ni tampoco con un presupuesto”.

En consonancia, situó la fragilidad de dicha situación en territorio bonaerense. “La provincia de Buenos Aires es un hervidero: el problema del consumo de drogas en niños desde los 12 años es terrible”.

Reunidos en Casa Rosada desde temprano.



La “Ley Penal Juvenil” también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias.



Fin. pic.twitter.com/GSM6HHrI5g — Manuel Adorni (@madorni) January 26, 2026

Un flagelo de larga data

En un intento de ubicar en tiempo y espacio el origen de la situación, Sigal declaró: “Los problemas de la delincuencia juvenil llevan más de dos décadas. Y todo surge por la falta de educación”.

“Nadie está eternamente en la cárcel. Por eso, por más de que aprueben la ley, para que esta reforma realmente funcione, lo central es saber dónde van a colocar a estos menores”, finalizó el letrado.