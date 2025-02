$LIBRA y Milei: los memes del escándalo de la moneda cripto que promovió el Presidente y se derrumbó

Las redes sociales estallaron de reacciones este sábado luego que presidente Javier Milei promoviera en X una moneda meme llamada $LIBRA que movió millones de dólares y luego se derrumbó. Fue ayer por la noche que el mandatario compartió una publicación de la empresa KIP Protocol, que sugería invertir en la cripto moneda, perteneciente al proyecto “Viva la libertad”, inspirado en las ideas del mandatario. Aun así, rápidamente el mundo cripto y el arco político advirtieron a los usuarios que podía tratarse de una estafa.

Así fue como, cinco horas después, Milei eliminó el tuit de la moneda que perdió una capitalización de mercado de alrededor de US$4000 millones. También compartió una publicación al respecto, donde advirtió que no se había interiorizado en los pormenores del proyecto. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”, explicó.

Aun así, diferentes referentes de la política, incluidos Cristina Kirchner y Axel Kicillof, lo acusaron de promover una estafa multimillonaria y mundial. El gobernador bonaerense pidió que responda ante la Justicia , mientras que la Coalición Cívica pedirá al Congreso que se abra una comisión investigadora para analizar si las acciones del Presidente merecen alguna sanción.

A pesar de la gravedad que desató el hecho, los usuarios utilizaron las redes sociales para crear memes en base a la situación. Allí los protagonistas fueron las imágenes de Milei editadas con inteligencia artificial, principalmente en el cuerpo de conocidos personajes en internet acusados de estafa, como Leonardo Cositorto de Generación Zoe o el trader Matías Cardozo. También se vieron muchos memes que referenciaban a escenas de Los Simpsons.

Los mejores memes del escándalo de $LIBRA

Una de las imágenes creadas con inteligencia artificial que hablan de una "estafa" de parte de Milei X (ex-Twitter)

La imagen de Milei editada cargando una bolsa de Bitcoin, una de las criptomonedas más reconocidas X (ex-Twitter)

En referencia a la película "El lobo de Wall Street" sobre Jordan Belfort, un broker estadounidense acusado y declarado culpable por manipulación del mercado de valores, lavado de dinero, y otros delitos en las altas finanzas X (ex-Twitter)

Javier Milei editado junto a Matías Cardozo, conocido en internet como "el Colorado Ponzi", un trader que fue acusado de estafa X (ex-Twitter)

Otra imagen hecha con inteligencia artificial, esta vez con la cara de Milei en el cuerpo de Matías Cardozo, el conocido trader en redes sociales acusado de estafa X (ex-Twitter)

El meme referencia al premio a mejor jugador de un partido de la Liga Profesional de fútbol X (ex-Twitter)

La cara de Milei en el cuerpo de Leonardo Cositorto, director de Generación Zoe y la Universidad del Trading, acusado de estafa y asociación ilícita X (ex-Twitter)

Las acciones del Presidente causaron revuelve en las redes sociales X (ex-Twitter)

Este meme fue compartido principalmente por fanáticos de la cantante Lali Espósito, a quien Milei se refirió repetidas veces y en forma de burla como "Lali Depósito" por sus críticas al Gobierno X (ex-Twitter)

Los infaltables memes hicieron presencia en las redes tras el escándalo X (ex-Twitter)

El meme de Los Simpsons hace referencia al tuit que Milei compartió al notar las acusaciones de estafa sobre la moneda. Allí, aclaró que "no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto" X (ex-Twitter)

