Cristina Kirchner acusó a Milei de incompetente y de operar como “el gancho de una estafa digital”

Luego de que Javier Milei sugiriera invertir en una criptomoneda que más tarde se desplomó, Cristina Kirchner criticó al mandatario y lo acusó de ser un “cripto estafador”. Allí, apuntó contra él por ser “verdaderamente incompetente para ocupar el Sillón de Rivadavia”. “ Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. ESA ES TU LIBERTAD DE MERCADO... la del casino. Se te cayó la careta”, escribió en X.

La exfuncionaria también hizo referencia a la frase “che, Milei” que utilizó en varias de sus publicaciones contra el mandatario. “Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE. De Hayek a Ponzi y te fuiste al pasto MAL. Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial”, escribió.

La criptomoneda promocionada, llamada $LIBRA, es lo que se conoce como una moneda meme, que funciona como vehículo para las estafas donde sus creadores abandonan repentinamente el proyecto y la moneda se queda sin liquidez. “Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei… ¡Vos mismo OPERASTE COMO EL GANCHO DE UNA ESTAFA DIGITAL!”, señaló.

“¡Y, para colmo, después decís que NO ESTABAS INTERIORIZADO! ¿No era que sos ‘el mejor presidente de la historia’? ¿No era que sos ‘el genio de la economía’? De autoproclamado ‘líder global’ a CRYPTO ESTAFADOR ”, agregó. Para concluir, criticó al Presidente por sus repetidas agresiones a quienes piensan diferente: “Y pensar que desde el SILLÓN DE RIVADAVIA tratás de ‘inútiles’, ‘incompetentes’ y ‘mandriles’ a todos los que no se alinean con lo que decís, cuando en realidad, EL QUE ES VERDADERAMENTE INCOMPETENTE PARA OCUPAR ESE SILLÓN SOS VOS”.

Minutos antes, Axel Kicillof también criticó a Milei y aseguró que el Presidente formó parte de una “estafa mundial y multimillonaria” y reclamó que responda “ante el país y la Justicia” . La moneda promocionada el viernes por Milei había movido millones de dólares en minutos, pero luego se desplomó. “Tiene que quedar claro si él y su entorno están entre los estafadores. El presidente de la Argentina fue parte una estafa mundial. Es un escándalo y una vergüenza. Pero, ante todo, es un delito”, escribió en X.

A través de la red social, el gobernador bonaerense sostuvo que Milei “fue promotor y parte de una estafa multimillonaria, por X (exTwitter) y a la vista de todo el mundo”. “Los que se enriquecieron en millones de dólares actuaron en combinación con él, aunque después dijo que había sido engañado. Su posteo fue fijado durante 3 horas en su perfil y fue retuiteado por Martín Menem, Espert y todos los tuiteros libertarios”, criticó.

El mandatario provincial continuó señalando que esto “no tiene precedentes”. “Es una típica estafa piramidal con criptomonedas y hay muchísima gente de acá y de otros países que fue engañada”, exclamó. “Siendo candidato había hecho algo parecido y los estafadores están presos, pero esta vez Milei se aprovechó de ser Presidente para motorizar un fraude. Es muy muy grave. Milei tiene que explicar ante el país y ante la justicia quiénes son los estafadores y a quiénes benefició”, concluyó.

Ayer, Javier Milei fue promotor y parte de una estafa multimillonaria, por X (exTwitter) y a la vista de todo el mundo. Los que se enriquecieron en millones de dólares actuaron en combinación con él, aunque después dijo que había sido engañado. Su posteo fue fijado durante 3… — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 15, 2025

Más tarde, en diálogo con Radio 10, aseguró que “es público que estuvo reunido con quienes están vinculados con la moneda” -en referencia a su reunión con Julian Peh, CEO de Kip Protocol- y que “ya participó de una estafa parecida, la de CoinX, cuyos dueños están detenidos”.

“Milei promocionó esta situación como lo que no era, un instrumento de inversión en la Argentina, y se produjo una estafa millonaria. Es la libertad para estafar lo que estaban buscando ”, criticó, y agregó: “Esto tiene muchas derivaciones, es gravísimo por donde se lo mire: se trata de un escándalo de magnitud internacional que un Presidente promueva y posibilite una estafa. No se subió a una estafa ajena, Milei fue el protagonista de la estafa”. También sostuvo que “lo crearon para que lo tuitee el Presidente, él lanza la estafa, es el creador”.

Fue el viernes por la noche que Milei fijó un tuit con la sigla $LIBRA. Se trata de un token, una unidad de valor digital que existe y funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain. “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, escribió Milei. La publicación permaneció en la red social por cinco horas y fue retuiteada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el diputado José Luis Espert, y varias cuentas de propaganda libertaria.

Tal como consignó LA NACION, economistas advirtieron rápidamente sobre este tipo de token, que se conoce como moneda meme, porque no tiene ningún sustento en la economía real, y se fijan en una persona, movimiento o fenómeno viral de Internet para capitalizarlo.

El tuit de Milei, que más tarde borró

Desde la gestión libertaria habían asegurado que la moneda fue “creada en honor a los ideales de la libertad” y que era “una iniciativa privada”. Mientras tanto, en la industria cripto, el token recibía comentarios negativos.

Tras varias horas es que el mandatario se corrigió. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”, publicó.

Aun así, el daño ya estaba hecho y la moneda ya se había derrumbado. El arco político tuvo fuertes reacciones, en especial de la oposición, que alertó que podrían haber estafas vinculadas con la moneda. El dirigente social y político, Juan Grabois, publicó al respecto y dijo que la promoción de una empresa privada “desde el Sillón de Rivadavia es una falta ética grave y probablemente un delito reprimido por el artículo 265 del código penal”.

Los diputados de la Coalición Cívica aseguraron que pedirán al Congreso crear una comisión investigadora para determinar si Milei llevó adelante una conducta que amerite una sanción. Maximiliano Ferraro expresó: “Si esto no fue un hackeo, entonces estamos ante un hecho gravísimo y escandaloso: el presidente Javier Milei lanzó o respaldó una criptomoneda que, en menos de dos horas, movilizó millones de dólares, generó ganancias extraordinarias y, finalmente, se desplomó, estafando a un número indeterminado de ciudadanos. Podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”.

También fue Martín Lousteau quien apuntó contra el mandatario y trató a la promoción de la criptomoneda como una “maniobra especulativa que podría estar apalancada en el poder política del Presidente y en el uso de información privilegiada”.

Preocupado, Milei consultó sobre eventuales consecuencias legales

Según pudo averiguar LA NACION, las alarmas se encendieron anoche en la residencia presidencial de Olivos luego de que el presidente Javier Milei promovió en la criptomoneda $LIBRA, que subió millones en minutos y después se desplomó. Primero, el mandatario borró el tuit fijado, pero consultó con sus hombres de confianza en la Casa Rosada para analizar las eventuales consecuencias legales de su actuación.

Los expertos lo tranquilizaron en la medida en que, a juicio de ellos, su conducta no incurrió en delitos porque no se trata de un acto como funcionario, sino de un mensaje en su cuenta de X. Sin embargo, siguen de cera lo que suceda por una posible presentación judicial para salir a defenderse no solo en los tribunales, cuando se abran el lunes, sino en las redes sociales, que es donde durante el fin de semana se está juzgando la conducta del Presidente.

