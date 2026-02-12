Sturzenegger explicó los cambios que impone la reforma laboral: indemnizaciones, horas extra y licencia por enfermedad

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró este jueves la media sanción de la reforma laboral en el Senado con 42 votos a favor; en tanto también explicó algunos puntos del proyecto oficialista y habló de temas como indemnizaciones, horas extra y licencia por enfermedad.

“Es un día histórico, es la primera vez desde el retorno a la democracia que logramos un proyecto vastísimo. Vamos a ver en detalle cómo se cambia la vida de los argentinos y cómo cambia este problema que tenemos, que la mitad de los trabajadores son informales y que hace una década que no se crea trabajo formal”, introdujo el funcionario, uno de los autores del proyecto.

En diálogo con radio Mitre, enumeró las tres principales líneas de la reforma: “Una es el ‘carancheo’ (sic), la segunda es la negociación salarial y laboral, y la tercera es la industria del juicio”.

Sobre este último punto, Sturzenegger amplió: “El tema del juicio no tiene tanto que ver con el monto de las indemnizaciones, que es un mes por cada año trabajado, eso no se toca, sino que en los juicios se incrementaba significativamente. Tenías que actualizar el monto y los jueces fallan como si hubieses invertido en Bitcoin”. Además, mencionó que los peritos judiciales antes cobraban un porcentaje de la sentencia y ahora cobrarán por el trabajo realizado.

“Sobre la registración laboral, en este proyecto se reducen los márgenes de incertidumbre. No vas a tener una sorpresa por ese lado. Los litigios podían durar para siempre y ahora se tiene que hacer en un determinado tiempo”, enumeró e insistió en que las indemnizaciones no cambian; también aseguró que es de los regímenes “más favorables del mundo”.

Luego, sumó: “En paralelo, se generan muchas maneras de ajustar la modalidad laboral a lo nuevo. A veces la relación laboral no es eso estricto de 8 a 17, la gente busca más libertad y flexibilidad”. En tanto, respecto a las vacaciones, Sturzenegger indicó que ese artículo se aprobó como originalmente quería el Gobierno. “Hoy la gente no quiere necesariamente tomarse las vacaciones en bloques. Este proyecto te permite hacerlo como quieras con un acuerdo conjunto con el empleador”.

Noticia en desarrollo