Lilia Lemoine se burló de Florencia Carignano tras sus críticas al discurso de Milei: “¿Qué pasó, Cachavacha?"

Tras las duras críticas del kirchnerismo al discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine volvió a cruzar en redes sociales a la legisladora Unión por la Patria, Florencia Carignano.

Lemoine respondió a un video que Carignano subió a X en el que denunció un discurso “violento, misógino y clasista” por parte de Javier Milei en la Asamblea Legislativa.

“Estamos aguantado con Germán los insultos. Está un poquito violento y nervioso el Presidente. Habría que hacer un test”, exclamó.

A lo que Lemoine contestó: “¿Qué pasó, Cachavacha? No encontraste cables para arrancar?”, disparó la legisladora en una clara alusión al episodio de la semana pasada en el que Carignano desconectó los cables del personal taquigráfico para que no iniciara el debate en el recinto de la reforma laboral.

Su accionar fue grabado por la propia Lemoine. En esos videos, se escucha a la legisladora oficialista cuestionar su accionar. “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”, le dijo.

Al día siguiente Carignano reivindicó su actitud durante la sesión por la reforma laboral y apuntó contra ella en diálogo con con Radio 10:

“Es lo que hacen ellos y el personaje cosplayer [Lilia Lemoine] que tenemos sentado. Ella no habla ni participa, sino que filma a la gente. Está con el celular y filma el momento donde nosotros estábamos tratando de que no empiece la sesión porque no se daban las condiciones, no nos querían dar la palabra y nos achicaban los oradores”, expresó.

Y agregó: “Lo volvería a hacer para impedir que se vuelva a tratar una ley de mier..., nefasta, que va contra los laburantes y contra todo. Es pre-Perón, antes del 45. Le tenés que entregar tu vida al patrón. Dejás totalmente vulnerable al laburante y se escandalizan porque saqué un modem, no sé qué era, un cable que lo volví a poner al instante. El tema es sacarnos del foco de la discusión. Por eso nos ponen enfrente gente descerebrada. Son todos unos descerebrados los que están enfrente”.

El discurso de Milei: ataque frontal al kirchnerismo

Javier Milei irrumpió en el recinto de la Cámara de Diputados decidido a embestir contra la oposición kirchnerista. A lo largo de 100 minutos de cadena nacional, el Presidente alternó la lectura de un discurso de pretensiones históricas con un diálogo hostil contra la oposición y la izquierda.

Bajo el título “La moral como política de Estado”, Milei, mientras proponía reformas para el próximo medio siglo, tildaba a los kirchneristas de “cavernícolas”, “delincuentes”, “corruptos” y “asesinos”.

El discurso completo de Javier Milei por la apertura de sesiones 2026 en el Congreso

Incluso trasladó la dialéctica de Twitter al Congreso, atacando a empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla mediante apodos despectivos como “Don Chatarrín” y “Gomita”

En esta línea, así se refirió a la oposición kirchnerista: “Kukas, yo les voy a avisar algo, Kukas. ¿Saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”.