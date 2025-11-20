Lisandro Catalán se suma al Directorio de YPF en reemplazo de Carlos Bastos

El Gobierno nombró en las últimas horas al exministro del Interior Lisandro Catalán -cuyo paso por la cartera fue más que breve-como miembro del Directorio de YPF.

El Estado controla el 51% de las acciones de la petrolera y tiene potestad para realizar designaciones. El exfuncionario asumió en reemplazo de Carlos Bastos, cercano al exministro de Economía Domingo Cavallo.

La información fue confirmada este martes por la empresa a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Otro representante del Gobierno en la petrolera es el vicejefe de gabinete, José Rolandi, que trabajó de cerca con el primer jefe de Gabinete de Javier Milei, Nicolás Posse, y logró sostenerse tras su salida.

Bastos es ingeniero y es una figura respetada en el mundo de la energía y su renuncia se efectuó por supuestos “motivos personales”.

Sin embargo, distintas versiones indican que su salida responde a la tensión entre Milei y Cavallo por la política económica del Gobierno.

Durante la campaña, ambos parecían cercanos, hasta que comenzó la gestión y Cavallo empezó a criticar al Gobierni por no acumular reservas. Bastos también fue ideólogo de las privatizaciones de la era de Carlos Menem en la década del 90.

Javier Milei y Domingo Cavallo

Catalán, por su parte, busca hacerse su lugar en la política tucumana de cara a 2027, donde podría buscar la gobernación. Su paso por el Ministerio del Interior duró 47 días y había sido nombrado en un contexto en el que se buscaba revitalizar el contacto con los gobernadores. Se trata de uno de los hombres de mayor confianza de Guillermo Francos y quien había llegado a ser antes su vicejefe de Gabinete.

YPF (Foto LUIS ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

Entre sus funciones, Catalán estuvo a cargo de la promoción del régimen federal, el desarrollo de las regiones y zonas de frontera, las relaciones con provincias y municipios, las migraciones, los derechos de los extranjeros, las políticas de descentralización, el régimen electoral y la organización del Registro Nacional de las Personas. También concentró responsabilidades en materia de turismo, deporte y ambiente.

Además tuvo la difícil misión de recuperar la confianza perdida con los gobernadores que supieron ser aliados de la Casa Rosada, pero que tomaron distancia tras meses de promesas incumplidas, alejamiento que se potenció cuando La Libertad Avanza decidió plantarles candidatos particularmente agresivos en sus territorios.