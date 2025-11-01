Lisandro Catalán, el ministro que tuvo un fugaz paso por la cartera de Interior

Como coletazo de la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, quien también presentó la renuncia fue Lisandro Catalán, ahora exministro del Interior. Catalán tuvo un paso fugaz; duró apenas 47 días y había sido nombrado en un contexto en el que se buscaba revitalizar el contacto con los gobernadores. Se trata de uno de los hombres de mayor confianza de Francos y quien había llegado a ser antes su vicejefe de Gabinete.

Catalán -un abogado tucumano de 54 años- asumió con el desafío de encabezar el noveno ministerio del esquema nacional, ya que el 15 de septiembre, el Gobierno recategorizó a la cartera del Interior dentro del Gabinete. Hasta entonces, el funcionario era titular de la Vicejefatura de Gabinete y había tomado el cargo cuando Francos juró como jefe de Gabinete -en reemplazo de Nicolás Posse- y la cartera absorbió sus competencias.

Entre las funciones, Catalán estuvo a cargo de la promoción del régimen federal, el desarrollo de las regiones y zonas de frontera, las relaciones con provincias y municipios, las migraciones, los derechos de los extranjeros, las políticas de descentralización, el régimen electoral y la organización del Registro Nacional de las Personas. También concentró responsabilidades en materia de turismo, deporte y ambiente.

Además tuvo la difícil misión de recuperar la confianza perdida con los gobernadores que supieron ser aliados de la Casa Rosada, pero que tomaron distancia tras meses de promesas incumplidas −en materia de reparto de fondos y obras públicas paralizadas, principalmente−, alejamiento que se potenció cuando La Libertad Avanza decidió plantarles candidatos particularmente agresivos en sus territorios.

Este mismo viernes, Catalán se reunió con Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut), en lo que fue su última actividad de agenda como funcionario. También participaron intendentes y representantes empresariales, sindicales y de petroleras.

A su vez, integró la reunión de este jueves entre Milei y 20 gobernadores y, entre sus logros en la gestión, se destaca la implementación de la boleta única de papel, de la cual fue uno de los gestores, al igual que Francos.

Catalán conoció a Francos “de chico”, por intermedio de su padre. El exjefe de Gabinete fue quien lo convenció de dar el salto a la política, en 2006, para colaborar en la campaña del entonces vicepresidente Daniel Scioli a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A su vez, el exministro del Interior conoció a Javier Milei en 2012, a través de Francos, quien lo introdujo en la política con una particularidad: a pesar de codearse desde hace casi 20 años con la “casta” y ocupar cargos en el gobierno provincial de Daniel Scioli y las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, siempre asumió roles técnicos. De hecho, podría decirse que comenzó a “hacer política” entre las elecciones primarias y las generales de 2023, cuando se involucró en la campaña libertaria mientras ocupaba un cargo en el gobierno del Frente de Todos.

Durante la campaña libertaria, Catalán se encargó de la fiscalización en el interior del país, un trabajo que luego capitalizó en la estructuración jurídica del partido La Libertad Avanza a nivel nacional. Esa tarea, una de las obsesiones de Karina Milei, lo llevó a trabar una “excelente relación” con la secretaria general de la Presidencia y su segundo, Eduardo “Lule” Menem, por entonces un asiduo visitante del despacho de Catalán en la planta baja de Balcarce 50.

Este viernes, Catalán renunció a su cargo como ministro de Interior, al igual que Francos en la Jefatura de Gabinete. “Presidente, agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”, declaró en sus redes sociales.