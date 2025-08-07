Medio millón de argentinos están habilitados a votar en el extranjero: 10% más que la última vez

MADRID.- Medio millón de argentinos que viven fuera del país están habilitados para elegir senadores y diputados en las próximas elecciones legislativas. Esta cifra, que aumenta de manera sostenida en los últimos años, es el reflejo de una oleada migratoria que se percibe especialmente en las calles de Madrid, Barcelona y también en algunas ciudades de Estados Unidos, como Miami. Y que también se hará sentir en las urnas: habrá un 10% más de argentinos que podrá votar desde el extranjero en comparación con los últimos comicios, según los datos de la Cámara Nacional Electoral.

Los argentinos residentes fuera del país habilitados para votar (495.832 personas) conforman el 16° distrito con mayor cantidad de electores, con un número más alto de votantes habilitados que provincias como Formosa, Chubut, San Luis, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Los consulados ubicados en España (129.036 votantes), Estados Unidos (107.072), Italia (27.690) y Brasil (23.267), que reúnen la más alta cantidad de argentinos, ya completaron en abril los padrones para abrir las urnas a los ciudadanos que quieran participar de los comicios.

A diferencia de lo que ocurre en territorio argentino, el voto en el exterior no es obligatorio, por eso el padrón habilitado es un número que puede resultar engañoso. La participación electoral suele ser baja, especialmente en las elecciones legislativas, cuando los votantes no suelen superar el 5% de los inscriptos, como ocurrió en las elecciones de medio término de 2019. En cambio, la participación se suele duplicar en las presidenciales hasta superar el 10% del padrón habilitado.

España será el país con más argentinos habilitados para votar, con 130.000 personas habilitadas para votar en los distintos consulados repartidos por el territorio español. Barcelona y Madrid serán las ciudades con mayor afluencia electoral. En Estados Unidos, los consulados de Miami y Nueva York recibirán el mayor afluente, según los datos oficiales.

Votación de argentinos en Miami, en un hotel al lado del consulado, en 2021

Desde el consulado argentino en Madrid ya comenzaron con la organización de las elecciones, que se realizará en el Colegio Mayor de esta capital, aunque todavía no está definido si se mantendrá la misma cantidad de mesas que en los últimos comicios de 2023, informaron fuentes diplomáticas. A pesar de que la convocatoria podría ser menor en estas elecciones legislativas, esta medida podría evitar demoras, que sí han ocurrido en anteriores ediciones.

El voto en el exterior fue motivo de disputa en los últimos años. Mauricio Macri había dispuesto en 2017 que se habilitara la votación por correo para argentinos residentes en el exterior, una metodología que se utilizó en los comicios presidenciales de 2019. Alberto Fernández derogó esa alternativa de votación apenas asumió y la invalidó durante todo su mandato.

Pero Javier Milei volvió a reglamentar este año el voto por correo para los argentinos que viven en el exterior. La medida facilita la participación porque quienes residan lejos de su consulado podrán evitar el viaje hasta las oficinas diplomáticas para emitir su voto.

En muchos casos, la distancia suele ser de cientos o miles de kilómetros. Por ejemplo, el consulado de Madrid alcanza a argentinos que viven en Bilbao (400 km) que deberían trasladarse a la capital española sólo para votar el domingo 26 de octubre. Pero con la nueva reglamentación, el voto se puede enviar anticipadamente por correo postal.

A diferencia de lo que ocurrió en las presidenciales de 2019, cuando el voto por correo fue masivo, la cantidad de votantes registrados para las elecciones legislativas registró una fuerte baja, según los datos oficiales consultados por LA NACION. Sólo se anotaron 2650 personas para votar por correo, cuatro veces menos que los votantes registrados bajo esa modalidad en 2019, cuando la cifra superó los 11.200 argentinos residentes en el extranjero. Los consulados de Barcelona (333 votantes), Los Ángeles (206) y Madrid (137) son los que más votos vía postal recibirán en octubre, según datos de la Cámara Electoral.

El voto de los argentinos en el exterior ha sido en la última década mayormente antikirchnerista. Pro ha sabido capitalizar el enojo de quienes dejaron el país con diferencias incluso mucho más amplias que en los resultados generales. Desde Pro se había militado el voto de los argentinos en el exterior, especialmente en 2019, cuando Macri se jugaba la reelección.

Hubo varias visitas de funcionarios macristas que incluyeron actividades en Madrid y actos partidarios en la Puerta del Sol, una militancia que contaba con un rol activo del entonces embajador Ramón Puerta. El voto por correo fue utilizado por Pro para facilitar la tarea de quienes querían votar, pero no desplazarse físicamente hasta un consulado.

Aunque Milei restauró el voto por correo tras la intervención de Alberto Fernández, desde La Libertad Avanza no hubo una tarea de militancia específica para movilizar a los argentinos residentes en el exterior, informaron fuentes del partido en España. Sin embargo, los libertarios recordaron que históricamente los números de votantes inscriptos en el extranjero bajan más de la mitad cuando se trata de una elección legislativa, como ocurrirá en octubre. “El que vive afuera vota a presidente”, resumieron.