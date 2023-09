escuchar

Sergio Palazzo, uno de los interlocutores sindicales favoritos de Cristina Kirchner, cuestionó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por postergar la entrada en vigencia de una resolución que fija reglas sobre el funcionamiento de los códigos QR para cobrar con tarjetas de crédito. El sindicalista de la Asociación Bancaria (AB) consideró que la medida oficial beneficia a Mercado Libre, la compañía de comercio electrónico fundada por Marcos Galperin.

“Desde la AB repudiamos la resolución emitida por el BCRA, donde difiere la entrada en vigencia de la Comunicación A7769 (emitida el 18 de mayo de 2023) que establecía la interoperabilidad de los códigos QR para cobrar con tarjetas de crédito. Dicha disposición establecía que los comercios que exhiban un código QR para cobrar con tarjetas de crédito, acepten que los clientes puedan realizar los pagos con cualquier billetera digital, independientemente de la marca del QR”, argumentó Palazzo en un comunicado que lleva su firma y la de Claudio Bustelo, secretario de Prensa de la AB.

“Esta medida no solo perjudica al usuario, quien no tiene la posibilidad de elegir libremente, sino que recrudece una competencia de por sí totalmente desleal de esta empresa [Mercado Libre] con los bancos, ya que la misma opera con productos financieros al igual que cualquier institución bancaria. Son claramente los únicos favorecidos, pues acrecientan cada vez más sus ganancias”, apuntó Palazzo en su mensaje, titulado “Basta de favores a Mercado Libre”.

Además, el dirigente sindical, que también es diputado nacional oficialista, apuntó contra el BCRA, a cargo de Miguel Pesce. “Cabe destacar que el BCRA, según su Carta Orgánica, tiene como finalidad regular el sistema financiero, promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social, no así favorecer sistemáticamente a un grupo económico o empresa en particular, sacando resoluciones a medida para ellas”, señaló Palazzo, que advirtió que todos los empleos registrados de la actividad financiera, inclusive la denominada banca digital, deben estar bajo el convenio colectivo de trabajo de la entidad que él encabeza. Y lanzó, desafiante: “El convenio colectivo de trabajo bancario debe ser aplicado en Mercado Pago, y otras entidades de la banca digital, estén sus empleados afiliados o no a la Asociación Bancaria”.

Antecedentes

No es la primera que Palazzo elige a Galperin como blanco de sus críticas. Hace cuatro años, cuando el empresario todavía residía en la Argentina y en el gobierno estaba Cambiemos, el cruce la afiliación a la AB de unos 6000 trabajadores que se desempeñan en el sistema financiero tecnológico y que Palazzo considera que deberían estar encuadrados en su gremio.

“Vamos a ir por todos los trabajadores del sector financiero, si Marcos Galperin está ahí, le tocará ajustarse a la ley. Vamos a intentar afiliar a los trabajadores de Mercado Pago porque tienen regulaciones financieras como cualquier banco. Sino es competencia desleal”, desafió aquella vez Palazzo. Ahora, vuelve de nuevo a la carga.

Un conflicto similar por encuadramiento tuvo Mercado Libre con el sindicato de los camioneros, que encabeza Hugo Moyano. Con ellos, alcanzó un acuerdo: dentro de los centros de logística, manda la Asociación de Carga y Descarga, mientras que los Moyano tienen prioridad para representar a los trabajadores que están a cargo de la distribución, que, en todos los casos, se trata de empresas de transporte que prestan servicios para el gigante del comercio electrónico.

