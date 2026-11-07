Llegada del Papa: la decoración que ordenó Karina Milei, estrictas reglas de vestimenta y un cartel en la Catedral

En la Casa Rosada hay por estas horas un único tema: la llegada del papa León XIV. A contrarreloj se ultiman los detalles para el arribo del pontífice, que hoy ya pisó suelo uruguayo.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que encabeza la recepción del Santo Padre, mandó a los empleados del Poder Ejecutivo a decorar la Casa Rosada a tono con la llegada del máximo exponente de la Iglesia Católica. Este viernes comenzaron con la colocación de plantas amarillas y blancas, en honor a los colores del Vaticano. La ornamentación continuará el sábado y seguirá hasta el domingo, día en que León XIV desembarque en el país.

Desde hace unos meses, el Gobierno arregló sectores desmejorados de la Casa Rosada y esta misma semana todavía seguían los trabajos. El martes, dos extensas alfombras bordó fueron desplegadas en la Galería Balcarce 50, a metros del Arco de Tamburini, para limpiarlas. El jueves, operarios plastificaban las uniones de las escaleras y el Patio Malvinas.

Milei hará el saludo protocolar con el Papa en el Salón Blanco de la Casa Rosada Presidencia

Por estas horas hubo funcionarios preocupados por conseguir corbatas negras. Es que hay que cumplir las estrictas reglas de vestimenta, que en el Gobierno atribuyen al protocolo del Vaticano.

Según pudo averiguar LA NACION, Karina Milei en persona se encargó de reforzar el código de vestimenta.

Luego del saludo protocolar en el Salón Blanco, prevista para las 17.20 del domingo, el presidente Javier Milei le presentará su gabinete al papa León. Los ministros hombres deberán usar traje negro o azul noche con corbata oscura. Las mujeres ministras, prendas también oscuras, con espalda y brazos cubiertos. En esta ocasión no será necesaria mantilla ni otra opción para cubrir la cabeza, lo que llevó alivio a algunas de las funcionarias.

El mismo código de vestimenta tendrán que usar los dirigentes políticos que vayan al Palacio Libertad el domingo a las 18.30. Dicen que la secretaria general hizo especial énfasis en enseñarles cómo era el código de vestimenta a los diputados y senadores libertarios. Ya desde septiembre ella machaca con este tema. El 14 de ese mes, el Presidente los reunió en la Casa Rosada y Karina Milei aprovechó la espera a su hermano para reforzar que la espalda y los brazos no se podrán mostrar. En ese encuentro, habría dicho que hasta a ella se le estaba complicando conseguir un vestido apagado con mangas.

Además, en el mail de invitación para ir al Palacio Libertad que les llegó a los integrantes del Congreso también hubo un apartado para los detalles de las prendas. En ese correo, al que accedió LA NACION, se dieron las pautas y se dejó constancia de que el código de vestimenta responde a lo “informado por la Jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede”, según “la práctica”.

En el propio oficialismo no fueron pocos los que, tras bambalinas, interpretaron que el ahínco del Gobierno respecto de la ropa fue más que nada un mensaje a parte de las diputadas libertarias, que gustan de mostrar sus looks del recinto en las redes.

Una selfie de Lilia Lemoine y Virginia Gallardo en el recinto Soledad Aznarez

Plan de seguridad

En tanto, las conversaciones en los pasillos de la Casa Rosada dan cuenta del sofisticado operativo de seguridad que se va a desplegar en esa zona de la Ciudad, eje de los primeros pasos del Papa en la Argentina.

Este viernes, dos personas trans fueron a bailar y cantar contra el Presidente en la reja de la sede del Poder Ejecutivo y se sumaron a ellas después unas 30 personas más. Pese a la reducida convocatoria se desplegó una nutrida avanzada en la Casa Rosada. “Fue por prevención”, refirieron fuentes oficiales.

Del operativo participaron personal de la Casa Militar, efectivos de la Policía Federal Argentina, que se apostaron en la valla que rodea el frente de la sede del Poder Ejecutivo, y bomberos.

Fuerte despliegue preventivo en la Casa Rosada por una protesta

A unos pasos por la Plaza de Mayo, que ya está vestida con banderas argentinas y del Vaticano, la Catedral también sigue un ritmo inusual.

En el frente de la puerta principal, hay un cartel escrito en computadora con el título Visita papal, que dice: “Por indicación del protocolo de seguridad y logística, la Catedral permanecerá cerrada desde el viernes 6/nov 12 hs. hasta el jueves 12/nov 7.30 hs. Muchas gracias”.