López Murphy se sumó a las críticas de Bullrich: habló de una “elección por debajo de las expectativas en la Ciudad” y de “exceso de confianza”

A una semana exacta de las elecciones generales, el ahora diputado electo Ricardo López Murphy se sumó a la valoración de la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, quien habló de una elección “por debajo de las expectativas” en la ciudad de Buenos Aires. El liberal le agregó otra consideración: se refirió también a un “exceso de confianza” en una parte de la oposición.

De esta manera, se ahondan las diferencias dentro de Juntos por el Cambio (JxC), con dardos indirectos de los llamados “halcones” a la cabeza de lista en la Capital, María Eugenia Vidal, y a su mentor y referente de las “palomas”, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

“La oposición ganó las elecciones. Ha hecho una elección extraordinaria en el interior del país, una elección buena en provincia de Buenos Aires y una elección que estuvo debajo de las expectativas en la Ciudad”, desglosó López Murphy en FM Milenium e incluso valoró el accionar del Frente de Todos: “El oficialismo tenía una derrota catastrófica e hizo dos cosas razonables: aprendió de la derrota de las PASO por no desparramarse y entendió que el mensaje era que tenía que ponerse a gobernar”.

“Exceso de confianza” y un discurso que necesitó “más énfasis”

Asimismo, López Murphy admitió que esperaba una participación más elevada el domingo pasado y sostuvo que esa baja llegada a las urnas perjudicó a la oposición. “A lo mejor hubo un exceso de confianza en algún espacio, alguna sensación de exceso de confianza de que los resultados iban a ser muy positivos”, deslizó el antes candidato, que sin embargo intentó desdramatizar sus comentarios: “En vez de triunfar por diez puntos, la oposición triunfó por ocho y algo. No hay que rasgarse las vestiduras, es para aprender”.

Ante las percepciones de hostilidad en el búnker cambiemita la noche de los comicios, el futuro legislador contó que él estaba “con una sensación de luto” por el homicidio del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía. “Me parece que no había que festejar. Había que celebrar una victoria, no festejar. Eso lo mantuvimos. Esta sociedad ha sufrido mucho para hacer farras y bailongos, quizás se transmitió una sensación de pesar que yo no la tuve”, expresó.

Ricardo López Murphy compitió en la interna con María Eugenia Vidal y luego aunaron listas para las generales Prensa Vidal

Mientras tanto, el exministro de Economía de Fernando de la Rúa tampoco se mostró convencido con el tono que le imprimió la oposición a la última parte de la campaña. “Hay mucha gente que creía que el énfasis debió estar a buscar ese voto [hacia la centroderecha] y esa disputa, un voto que prefería un discurso más contundente y determinante. Quizás el énfasis tenía que ser más fuerte. Debería haberse subido y cargado más”, analizó.

“Un susto muy grande a María Eugenia”

Bajo esa línea, también abordó los 17 puntos que obtuvo el candidato de Libertad Avanza Javier Milei y en ese momento sí se refirió puntualmente a Vidal. “En la Ciudad hubo una fracción del voto de centroderecha que fue dividido y que si se hubiera unificado le hubiera dado un susto muy grande a María Eugenia”, advirtió.

Por otra parte, también remarcó que en los dos años siguientes hasta 2023 el panorama será “complicado” pero menos de lo que se esperaba, porque el Gobierno “no se desparramó” después de los resultados.

Un “simple knockout” para 2023

“La oposición tiene que concentrarse en un plan detallado, en la narrativa y en la gobernanza. Si hace esas tres cosas en 2023 tendrá tiempo de resolver la candidatura, si empieza por la candidatura no va a resolver nada”, consideró López Murphy que sin embargo creyó importante trabajar en las alianzas para las Presidenciales.

En términos boxísticos anticipó: “Hay dos grandes coaliciones que van a noquear en primera vuelta, no va a haber espacio para otra cosa, no hay espacio para un tercero en discordia. Se gana en la primera vuelta, entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se hace. El que se equivoca, pierde. Porque va a ir a un simple knockout. La oposición está a dos puntos del 45, hay que hacer las cosas muy bien. El Gobierno no terminó desparramado, es otro juego el que viene”.

“En los hechos la devaluación ya pasó y va a seguir pasando”

Luego de defender el crédito que el expresidente Mauricio Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) -dijo que “hubo menos sufrimiento cuando tuvimos el acuerdo con el Fondo” y que ese préstamo “hizo que se transitara una enorme crisis interna en condiciones menos gravosas”-, López Murphy pidió conocer los detalles del acuerdo que el Frente de Todos pretende alcanzar con el organismo. “Va a haber mucha más expansión si hay un acuerdo, que si no lo hay”, remarcó.

Además, aseguró que “no le cree nada” al ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando dice que no habrá devaluación porque, según él, eso ya pasó. “El mismo lunes dejaron de intervenir en el mercado libre y ahí devaluaron. Ellos no pueden anunciar que van a devaluar, pero en los hechos ya pasó y va a seguir pasando”, consideró el diputado electo.

Incluso se refirió al entendimiento al que convocó el presidente Alberto Fernández después de las elecciones y remarcó que eso solo puede darse en el ámbito del Congreso, donde formará un bloque propio dentro del interbloque de JxC. “Puede que la agenda del Presidente no sea la mía. Ellos han sido abanderados del privilegio. Si cambian y se acaban los vacunatorios vip, las festicholas vip y los juicios vip yo voy a estar de acuerdo”, sostuvo.