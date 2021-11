Con algunas diferencias, Javier Milei y José Luis Espert por ahora no hacen bloque conjunto

Aunque no hicieron actividades juntos y se presentaron en partidos diferentes, a lo largo de la campaña aseguraron tener una “excelente relación” y se mostraron alineados ideológicamente. Todo indicaba que, una vez en el Congreso, José Luis Espert y Javier Milei formarían un bloque juntos pero todavía ese anuncia parece estar lejos de confirmarse.

Con sus 17 puntos, Milei sumó dos diputados. Además de su banca, entrará a la Cámara de Diputados por La Libertad Avanza Victoria Villarruel. Espert llegó a los 7,5 pero en la provincia de Buenos Aires. De confirmarse los resultados del escrutinio conseguiría 3 bancas: la suya y la de Carolina Píparo no corren peligro, Hugo Bontempo, el tercero en la lista disputa voto a voto su lugar contra Florencio Randazzo, a quien le faltarían alrededor de 4000 votos para sumarse al Congreso.

El candidato Javier Milei en el Luna Park Gerardo Viercovich - LA NACION

El líder de Avanza Libertad no dudo en definirse como “el candidato liberal más votado del país”, un trofeo que Milei no puede reclamar. Si de votos se habla, Espert consiguió 656.498 mientras que su par en la Ciudad 310.036, menos de la mitad. “Una cosa es si hablamos de porcentajes, otra muy distinta si hablamos de manitos”, lanzó Espert en dialogo con LA NACION. De todas maneras, el economista dijo que tiene expectativas por conformar el bloque liberal y aunque todavía no hablaron, aseguró que lo harán en los próximos días.

Por su parte, Milei no se mostró tan optimista y al ser consultado en LN+ sobre el posible bloque contestó: “No necesariamente. Eso ni siquiera lo hemos hablado. Me parece que todavía hasta el 10 de diciembre hay muchas cosas por ver. En algunas cosas podemos estar de acuerdo y en otras no”.

El domingo electoral marcaron una de sus diferencias. Ante la convocatoria del gobierno de Alberto Fernández Espert dijo que estaría dispuesto a dialogar pero solo una vez. Milei, en cambio, fue determinante. “Desde este lugar ya le decimos al tirano Alberto Fernández nosotros no nos sentamos a negociar”, lanzó desde el escenario del Luna Park y agregó: “Nosotros no nos vamos a sentar en esas mesas de políticos que negocian entre ellos y le terminan cagando la vida a la gente”.

El libertario porteño no solo apuntó contra el Presidente a lo largo de la campaña sino también contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta a quien le dijo, entre otras cosas, “gusano arrastrado”, “pelado asqueroso” y lo tildo de “zurdo” al que iba a “aplastar”. Sus criticas, sin embargo, siempre estuvieron dirigidas a las palomas, con los halcones se lleva mejor: puso en duda que Mauricio Macri pertenece a la “casta política” y no descartó una posible fórmula presidencial con Patricia Bullrich.

Espert, en cambio, quiso convocar a una megainterna opositora, “un frente entre todos los no kirchneristas contra [Axel] Kicillof”. Según declaro, había buena predisposición por parte de Pro y tuvo muy buen dialogo con Macri, Bullrich y también con Larreta. La traba fueron los radicales, ni ellos ni la Coalición Cívica, según explicó Espert, querían que los liberales entraran al frente.

Javier Milei hace campaña con una clase de economía en Parque Saavedra. Hernán Zenteno - LA NACION

No todo son diferencias, los dos futuros diputados suelen celebrar haber “torcido el debate” hacia “las ideas de la libertad”. Festejan que el liberalismo se esta conformando como una alternativa y también acusan a sus rivales de haberlos copiado. “Ahora todos están buscando cómo se disfrazan de liberales”, celebró Milei en una entrevista con LA NACION.

Sin embargo, hoy los dos liberales están abocado a tareas distintas. Mientras Milei prepara su agenda nacional tras haber anunciado que recorrerá el país, Espert no esta pensando en un armado nacional y asegura que se concentrará en la “agenda legislativa”.

Desde el entorno del economista apuestan a que Milei empiece a mostrarse como un dirigente nacional. A lo largo de la campaña, muchos candidatos liberales intentaron aprovechar el “boom Milei” para crecer en el país, sin el aval del futuro diputado. Vale aclarar que, muchos de ellos marcaban que el puntapié inicial lo había dado Espert con su candidatura presidencial en el 2019, aunque la figura que aparecia en algunas boletas y afiches era finalmente la de Milei.

Desde su entorno, se desligaban de todos los casos y repetían que hasta el domingo electoral Milei solo se concentraría en la Ciudad. Hoy, afirman que ya recibieron invitaciones de los principales distritos del país y buscan conocer a sus pares.

Cuando anunció su recorrido nacional, Milei afirmó que el objetivo final era “que en el 2023 haya una boleta liberal en cada rincón del país”. La idea no solo es que haya una boleta liberal, sino una boleta de La Libertad Avanza, el sello con el que se postuló el diputado electo por la Ciudad, que incluye al Partido Libertario. La provincia de Buenos Aires, territorio de José Luis Espert, también está incluida.

“Nosotros la vamos a recorrer, si se suma genial”, lanzaron cerca de Milei, aunque aseguraron que en las próximas semanas se reunirán con Espert. Buscando un nuevo acuerdo, ante la consulta de LA NACION, Espert contestó: “En la provincia seguramente vamos a trabajar juntos”. Aunque por ahora, la foto de los dos tras las elecciones todavía no existe.