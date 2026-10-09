Lorenzetti habló tras el fallo por la Ley de Tierras: “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales”

El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti se pronunció este viernes por primera vez luego de que se conociera el fallo del máximo tribunal por la ley de tierras y sostuvo que el máximo tribunal siempre “defendió la protección de los recursos naturales”, además de observar la baja participación ciudadana en la temática.

Lorenzetti explicó la decisión de la Corte sobre las dos cautelares contra la ley de tierras, una promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) y otra por la Asociación Civil Árbol de Pie, junto con Magdalena Odarda y representantes de comunidades indígenas. La primera argumentaba el riesgo que implicaba la medida sobre la soberanía nacional, mientras que la segunda hablaba de afectaciones al ambiente y a derechos colectivos vinculados con la protección de recursos naturales.

“La primera fue tratada y rechazada por una cuestión de legitimación procesal. Tenemos mucho respeto por los excombatientes de Malvinas, lo que sucede es que hay una asociación cuyo objeto no coincidía ni habilitaba como tal este planteo”, argumentó en declaraciones al canal A24.

La oposición y sindicatos se movilizan al Congreso en rechazo a la ley de tierras Hernan Zenteno

En tanto, sobre la cautelar presentada por la asociación civil ambiental, sostuvo que los tres ministros coincidieron en devolver el expediente ya que el juzgado de primera instancia no lo había tratado. “Lo acumuló al otro y largaron los dos a la Corte”, aclaró.

“No se puede dudar que, en particular, yo hace muchísimos años que estoy en el tema ambiental. He escrito muchos libros y participado de congresos internacionales. Nadie puede sorprenderse de que yo firme una medida cautelar en materia ambiental”, expresó.

Fuerte protesta de organizaciones sociales contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia Nicolás Suárez

Lorenzetti aclaró que tanto él como el juez Horacio Rosatti interpretaron que la ley ambiental permite que los jueces “tomen medidas incluso cuando no hay petición de parte”.

“Consideramos que, como este proceso no había sido tratado, se afectó el derecho de una organización ambiental, que quedó desprotegida todo este tiempo. La opinión de (Carlos) Rosenkratz también es legítima, es más restrictiva, lo que es bueno, porque es bueno tener distintas opiniones en la Corte. Siempre hay una mayoría y una minoría”, subrayó.

E insistió: “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo. Sea de distinta intensidad, con distintas opiniones, pero seguiremos en eso”.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los tres integrantes de la Corte Suprema Rodrigo Nespolo

Tras ello, el magistrado señaló la poca participación social que se presenció en relación a este tema, a diferencia del alto involucramiento que se mostró en redes sociales. “No hay una relación entre la enorme participación en las redes y la realidad concreta de acciones judiciales. Tampoco hubo mucho movimiento en el Congreso, donde se debería tratar este tema. Trataron el DNU en marzo de 2024. Estamos en 2026 y todavía no lo trataron”, arremetió.

Lorenzetti hizo uso de la expresión “humo digital” para explicar la problemática. “Hay un tendencia a que la gente use el escrache digital y las expresiones en las redes, pero son acciones ineficaces, porque no producen efectos. Y por el otro lado, nadie hace nada que produzca un efecto eficaz”, graficó.

Remarcó que “no hay relación entre lo que pasa en las redes y lo que pasa en la realidad”. “Esto preocupa porque hay un debilitamiento de la participación de la sociedad, y hay que decirles: no se dejen engañar porque la acción en las redes solo tiene eficacia para expresarse. Y hay que expresarse más en medidas cautelares, acciones judiciales y el Congreso, que son instituciones. Hubo mucho ruido y pocas nueces”, concluyó.

Qué pasó

El máximo tribunal dictó este viernes una medida cautelar “interina” con la que repuso los límites a la venta de superficies a extranjeros. El fallo fue firmado por Lorenzetti y Rosatti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.

Fue después de que la acordada de la Corte de la semana pasada, con la que había puesto en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, provocara un fuerte impacto político e institucional. De hecho, la oposición había activado una ofensiva en el Congreso para voltear todo el DNU 70/2023.