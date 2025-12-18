Los ATN no alcanzaron para garantizar el acompañamiento total de los gobernadores y el clima se tensa de nuevo con Milei

CÓRDOBA.− A la negociación de la Casa Rosada con los gobernadores por el presupuesto le faltó una vuelta para que el oficialismo se garantizara la aprobación completa. Hace casi tres semanas LA NACION adelantó que el aval en general estaba asegurado, pero no en particular. El reparto de millones de pesos a un grupo de provincias, a través de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), fue insuficiente para ir más allá. Ya la semana pasada el ministro del Interior, Diego Santilli, estaba preocupado por los números.

En los últimos días, el Ministerio de Economía giró ATN a Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz), Tucumán (Osvaldo Jaldo) y Misiones (Hugo Passalaqua). Eso sirvió para que sus legisladores acompañaran el dictamen del presupuesto y su aprobación en general, pero cuando llegó el turno de votar el Capítulo 11 en particular −que incluía la derogación del financiamiento universitario y de la ley de discapacidad−, los salteños, catamarqueños, misioneros y tucumanos sostuvieron la postura de hace unos meses, cuando votaron que esas áreas recibieran recursos.

El presidente Javier Milei, en Olivos, con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Misiones, Hugo Passalacqua Presidencia

Los reclamos que mantienen los gobernadores tienen varios meses, así que ningún funcionario nacional puede sorprenderse: obras públicas, reparto del remanente del Fondo de ATN (quedan unos $720.000 millones este año) y giros de Anses para las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.

La Casa Rosada comenzó a repartir ATN en los días previos a la sesión de este miércoles, después de que en noviembre el reparto fuera de cero; fue un intento de acercar a los que supieron ser aliados en la primera mitad del año. Pero ayer, cuando las discusiones se pusieron más tensas, desde el oficialismo endilgaron a los representantes provinciales de estar “subiendo el precio” del acompañamiento.

La sorpresa también vino por el lado de mandatarios cuyos legisladores los libertarios creían asegurados: Rolando Figueroa(Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco, aliado electoral de LLA).

Ya los gobernadores habían advertido a Santilli que “con autorización para endeudarse” −esto es, el aval que Luis Caputo les daría a las provincias− no alcanzaba, porque en sus provincias eran cuestionado por tomar deuda incluso por sus opositores libertarios.

En ese contexto fue que Santilli se mostró inquieto. “Pragmático”, como lo definen a su alrededor, el ministro sabía que hacían falta más concreciones, sino en poco tiempo su palabra terminará limada como la de su antecesor, Guillermo Francos. A dos años de la asunción de Javier Milei, los mandatarios provinciales han conversado mucho con funcionarios nacionales, pero se ha concretado poco.

“Negociar dejando la billetera completa en el escritorio es imposible”, solían decir desde la oficina de Francos cuando era Ministro. Esa realidad no cambió.

La dinámica que parecía haber cambiado después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas y la insistencia de la administración de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) de “lograr consensos”, parece entrar de nuevo en la senda previa. Con el fracaso de la votación en particular, el oficialismo sostiene que el presupuesto 2026 no sirve y vuelve a apuntar a las provincias por romper el equilibrio fiscal.

A eso se le suma que Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto, volvió sobre la idea de eliminar la coparticipación federal. Si la intención es sumar aliados, parece difícil hacerlo de esa manera. El legislador apunta a la “verdadera independencia” de las provincias y acusa a la coparticipación de “achatar” a los distritos más chicos.