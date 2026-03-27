Los audios que revelan cómo Novelli se encargó personalmente de los pagos en efectivo a Javier Milei

“De Milei me voy a ocupar yo”. El lobista Mauricio Novelli se encargó de manera personal de entregar el “sueldo” mensual al por entonces candidato presidencial, previo paso por una “cueva” para convertir criptomonedas a dólares billetes. Así surge de audios que detectó LA NACION entre los más de 110.000 archivos que expertos del Ministerio Público Fiscal (MPF) recuperaron del teléfono celular de Novelli.

El dato surge de mensajes de voz que Novelli le envió a su secretaria en la firma N&W Professional Traders, Ara Belén Aime González Bosque, el 3 de octubre de 2023, cuando restaban 19 días para la primera vuelta electoral. En aquel entonces, el actual presidente venía de triunfar en las elecciones primarias del domingo 13 de agosto y pugnaba por ingresar al balotaje con el candidato oficialista, Sergio Massa, y la candidata del PRO, Patricia Bullrich.

“Hola, Ara, ¿cómo estás? Bueno, mira, ehm... tenemos que... que hacer el tema este de los pagos. Ahora en breve te va a llegar la plata para... a la cuenta NW para... para eso, para poder pagar los sueldos. Así, hoy ya lo pagamos y después con tema influencers, lo mismo”, le comunicó Novelli a su secretaria, en un audio que le envió a las 11.38 de la mañana. Faltaban horas, nada más, para que Milei acusara a Bullrich de ser “una montonera tirabombas” por televisión y le endilgara haber “puesto bombas en jardines de infantes”.

Los audios que muestran cómo Novelli se encargaba personalmente de los pagos a Milei en efectivo por apoyar a su escuela de inversiones

Novelli concentró sus explicaciones sobre los “influencers” para su secretaria en Agustín Laje, hoy director ejecutivo de la Fundación Faro, el streamer Emmanuel Danann, y Milei, quien sorteaba su salario como diputado nacional entre sus seguidores porque afirmaba que vivía de sus “conferencias” y actividades como economista libertario.

“Vamos a hacerlo de esta manera”, dijo Novelli. “Eh.. Laje le vamos a pagar por PayPal y después, de Milei y Danann me voy a ocupar yo”, resumió el lobista, que en otros audios explicitó a su hermana, María Pía Novelli, su interés en preservar y fortalecer su vínculo laboral y personal con “Javi” y con “Kari”, como aludía a la actual secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Novelli también le explicó que el dinero para pagar los “sueldos” a empleados e influencers provendría de una “financiera”, a la que no identificó por su nombre. En otros audios, sin embargo, aludió a “Camilo”, en aparente alusión a Camilo Rodríguez Blanco, quien también quedó bajo la lupa en la investigación judicial por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA tras transferencias millonarias del estadounidense Hayden Davis que terminaron en una billetera virtual de Novelli y su socio, Manuel Terrones Godoy.

"Aprendiendo a invertir": la publicidad de un curso de Novelli en el que Milei era el instructor estrella

“Vamos a necesitar que... que hagas un depósito en el Galicia y otro en el Santander, ‘tá bien? El del Galicia es para hacerlo entre hoy y mañana, digamos, cuando ya cobres, cuando ya te den la plata los de la financiera”, le indicó. “Ehm... y después el de Galicia hay que hacerlo antes del 10, el, perdón, el del Santander hay que hacerlo antes del 10, cuando vos quieras. Pero bueno, eh, ahora me voy a ocupar entonces del tema... del tema este de... estoy cansadísimo... de la financiera”.

Tres meses antes, Novelli ya había descripto el esquema de pagos a su secretaria. “A los influencers les pagamos todos los meses”, le explicó en un audio que le envió el 3 de julio de ese año. “Son... son sueldos, eh... Ponele lo de Milei, los USDT 2000, son todos los meses. Sueldo, sueldo. Eh... bueno, lo que le pagamos a Danann por pesos también es sueldo, sueldo”, detalló. El USDT es una criptomoneda estable, atada 1 a 1 al dólar.

Un documento extraído del teléfono de Milei que refleja los alumnos que llegaban a sus cursos por distintos influencers (incluido Milei)

Los mensajes que Novelli y González Bosque intercambiaron por WhatsApp para optimizar la contabilidad durante los días que siguieron reflejan que coordinaron con una “financiera” el cambio de USDT a dólares, que un mensajero les llevó el dinero a la oficina y que el lobista le pidió el “fajo”. LA NACION no encontró constancias documentales de esas entregas, ni tampoco recibos o facturas de Milei con esos supuestos pagos.

Los nuevos audios aportan además indicios sobre la relación entre Novelli y Milei, quien promocionaba los cursos de NW Professional Traders en sus redes sociales y apoyó el lanzamiento de “Vulcano Game” ($Vulc), un activo digital que colapsó poco tiempo después entre denuncias de fraude, en un esquema que mostraría similitudes con el caso $LIBRA.

Máximo rédito

En otros audios, como uno del 17 de abril de 2023, Novelli se mostraba enfocado en maximizar el rédito que podía extraer de Milei, en los albores de la campaña electoral que llevaría al libertario a la Casa Rosada, incluso vendiendo remeras con el logo de su empresa, como le explicó a su hermana, Mapi”.

“Estaría bueno, Mapi, avanzar con el tema de la ropa. ¿Sabes por qué? Porque podemos aprovechar ahí a Milei que... que antes de las elecciones va a poder estar, pero ya cerca de agosto [en alusión a las elecciones primarias] va a ser un quilombo. Así que si queremos instaurar la marca, va a tener que ser ya. Vamos a tener que empezar a apurarnos un poco”, la urgió, y le propuso “comprar en Flores” la mercadería “y que después las estampen”.

Un vivo de redes entre Milei y Novelli, de abril de 2021

La relación entre Novelli y Milei era un ida y vuelta. El libertario recomendaba los cursos de N&W Profesional Traders a jóvenes que se acercaban a él tras sus conferencias o actos de campaña y el lobista le pagaba un “sueldo”, en efectivo, para el cual solicitaba “fajos” de billetes a la financiera, según surge de los audios que extrajeron del teléfono de Novelli los expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

Según esos mismos registros, los pagos habrían continuado en 2024, ya con Milei en la presidencia, e incluso se habrían incrementado. En un audio del 2 de abril de ese año, por ejemplo, Novelli consultó sobre “los 4000 dólares para Karina”.

El 1° de noviembre de 2024, en tanto, Novelli se envió a sí mismo un recordatorio: “Pago Javier kari”. Y ese mismo día visitó la Casa Rosada, según los registros oficiales de ingresos. La coincidencia entre esos recordatorios, los audios y los registros oficiales refuerza los interrogantes sobre el vínculo entre ambos.