Carlos Cruz no mencionó su vínculo laboral con el sindicalista Santa María, denunciado por la UIF por lavado de dinero

Candela Ini SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2020 • 18:07

Los candidatos de Alberto Fernández para presidir la Unidad de Información Financiera ( UIF), Carlos Cruz y Mariana Quevedo, hicieron hoy sus descargos en una audiencia pública contra las impugnaciones que presentaron los legisladores de la oposición, y recibieron, además, 650 adhesiones.

Se espera que el Presidente firme sus nombramientos el 27 de enero, día en que los actuales titulares, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, dejarán sus cargos.

Aunque varios diputados de la oposición presentaron impugnaciones, como fue el caso de Graciela Ocaña y Alberto Asseff, solo asistieron a la audiencia los legisladores de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Mónica Frade.

Esa absoluta mayoría de los partidarios y adherentes a la candidatura de Cruz y Quevedo definió el clima y tono de la audiencia: vítores y festejos para los postulantes, y risas cuando, en soledad, los legisladores opositores plantearon las impugnaciones.

Los planteos que realizaron son por falta de idoneidad en materia técnica, inhabilidad moral, parcialidad política, conflicto de intereses e irregularidad en el manejo de información confidencial.

La relación de Cruz con Santa María

Uno de los puntos centrales de los cuestionamientos a Cruz estuvo basado en su relación con el dirigente sindical y presidente del PJ porteño Víctor Santa María. LA NACIÓN publicó hace dos semanas que, entre la lista de clientes declarados por Cruz figura Santa María, así como también el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), una empresa aseguradora contratada por el sindicato y la obra social del gremio.

Cruz reconoció que es abogado del SUTERH hace más de 20 años. "He atendido consultas civiles y comerciales, tanto en el tema penal como querellante", y agregó: "Como defensor de los miembros del gremio, ninguno fue denunciado ni investigado por delito de lavado de activos".

También dijo que entre sus clientes hay muchas aseguradoras, sobre las cuales refirió que son sujetos obligados, y agregó que tampoco le tocó intervenir sobre temas de lavado en ese rubro.

"Atiendo a muchas empresas de actividad aseguradora, si todas ellas hacen donaciones a partidos políticos, no es de mi incumbencia", dijo Cruz. El cuestionamiento surgió por parte de la Coalición Cívica, al señalar que Edificar Seguros SA, una empresa de Santa María, había realizado una donación de dinero al Frente de Todos para las PASO, que luego fue devuelta para evitar conflictos con la Justicia Nacional Electoral.

No hizo mención a su vínculo laboral con Santa María, quien fue denunciado por lavado de dinero por la UIF durante la gestión macrista. Y sobre el planteo de parcialidad política, negó haber participado en actos del Partido Justicialista. "No he participado de ningún acto del PJ porteño, lo reconocería con orgullo".

"Saben que voy a investigar otras cosas"

"Se recrimina mi falta de idoneidad porque saben que voy a investigar otras cosas", continuó Cruz, para rechazar los planteos en su contra por falta de idoneidad. "La corrupción es presupuesto de pena y debe ser perseguida por el perjuicio económico que genera y porque es una traición al electorado, pero hay delitos igualmente graves que deben ser investigados", agregó, en alusión a los delitos económicos y financieros.

Por otro lado, Cruz dijo que se mantendrá el compromiso que tiene la Argentina con los organismos internacionales y que las políticas de prevención de lavado en la gestión entrante se deberán desarrollar en función de esos compromisos.

Al presentarse, Cruz, abogado penalista de 72 años, que está por asumir por primera vez en un cargo público, dijo que sus prioridades son "la defensa de los intereses de los pobres, de la sociedad en su conjunto y de la economía nacional".

La exposición de Quevedo

En su exposición, Quevedo defendió su gestión como directora de Asuntos Jurídicos de la UIF. Rechazó las acusaciones que se hicieron en su contra por ineficiencia, por direccionamiento arbitrario de las querellas y ausencia de protocolo, y dijo que nunca se le inició un sumario penal ni se la imputó en alguna investigación.

Entre quienes adhirieron a las postulaciones y expusieron hoy estuvieron las senadoras María Inés Pilatti Vergara y María de los Ángeles Sacnun, el senador Mario Pais, el extitular de la UIF José Sbatella y su exvicepresidente Germán Saller. Sbatella, que lideró la UIF entre 2010 y 2014, terminó procesado por los delitos de abuso de autoridad y violación de secretos. Algunos de los expositores, entre ellos varios exfuncionarios de la UIF, reivindicaron la gestión de Sbatella y elogiaron con énfasis a Cruz y Quevedo.

La audiencia fue convocada por el Ministerio de Economía. El panel estuvo compuesto por Cruz, Quevedo, el secretario de Finanzas Diego Bastourre, el subsecretario de Servicios Financieros Mariano Sardi, y disertaron el flamante titular de la IGJ Ricardo Nissen y Agustín Carrara. La exposición de Nissen estuvo orientada exclusivamente a las sociedades en paraísos fiscales: dijo que "los argentinos no pueden tolerar el funcionamiento de sociedades offshore".