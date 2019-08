Los candidatos que buscan superar el piso de las PASO

Juan Gómez Centurión Fuente: Archivo

Quiénes son y qué proponen los aspirantes presidenciales que quieren dar la sorpresa y sobrepasar el 1,5% de los votos

Juan Gómez Centurión. "Queremos rescatar al país de sus fracasos"

Excombatiente de Malvinas y excarapintada. Formó parte del gobierno de Cambiemos, pero se distanció. Un escándalo por corrupción -del que fue sobreseído- lo apartó de la dirección de la Aduana en 2016. Luego estuvo al frente del Banco Nación. Juan José Gómez Centurión encabeza la fórmula de NOS como precandidato a presidente, junto a la evangelista Cynthia Hotton.

-¿Por qué es candidato luego de haber sido funcionario?

-Las discrepancias con Cambiemos se fueron ahondando con el tiempo. El gradualismo postergó las reformas profundas por las que había nacido el espacio. Lo que terminó por separarme fue la instalación de temas como el aborto y la "ideología de género". Tras plantear mis discrepancias, sin éxito, decidí crear un espacio en el cual pudiera canalizar un proyecto serio de país.

-¿Creen que van a poder superar el umbral de las PASO?

-Por supuesto, ampliamente. El Frente NOS representa un espacio que no existe en la Argentina, que es la derecha republicana. Las recurrentes crisis son producto de gobiernos pseudoprogresistas y populistas, cuyo origen ideológico proviene de la izquierda. Hoy el mundo muestra el hartazgo de una mayoría silenciosa con esos gobiernos, con políticas e idearios sin valores y que han terminado empeorando las condiciones de vida de la población. Lo vemos hoy en Europa y en América.

-¿Qué propone para el país?

-Rescatar a la Argentina de sus recurrentes fracasos y devolverle el orgullo de lo que fue. Tenemos recursos naturales de alto valor estratégico y capacidad de producir energías de todo tipo. Este proyecto estará enmarcado por la defensa de la vida desde la concepción, reivindicando a la familia e inculcando los valores patrióticos de nuestros antepasados.

Manuela Castañeira. "Creo que en el FIT hay un dejo machista"

Atado en el cuello o alrededor de su muñeca, Manuela Castañeira lleva siempre el pañuelo verde por la legalización del aborto. La joven entrerriana, de 34 años, precandidata por el Nuevo MAS, es la única mujer que encabeza una fórmula presidencial y la más joven entre los candidatos.

-¿Qué significa ser la única precandidata a presidenta?

-Es un orgullo y una responsabilidad, porque la Argentina es el país de la "marea verde", del #NiUnaMenos. También creo que expresa lo que se gesta desde abajo en una nueva generación. Hay un contraste con la política tradicional, que está de espaldas a este fenómeno.

-¿Cómo llegan al cierre?

-Percibo un gran crecimiento de la campaña. Tenemos militantes que están sosteniendo la campaña en más de medio país. La campaña de Alberto Fernández me parece una vergüenza. Promueve la idea de una devaluación, con lo que implica para los salarios de los trabajadores. Se presenta como amigo de los mercados. Dijo que no quiere abrir el debate sobre la legalización del aborto. Si ellos tienen algún mérito, ha sido por el macrismo.

-¿Superan el piso de 1,5%?

-Claro que sí. Hay mucha gente que dice que quiere verme en el debate presidencial. Les parece importante que haya una mujer en ese debate, que simbolice el movimiento de mujeres y personas LGBT en la Argentina. Hay mucha gente que nos va a votar en las PASO por eso.

-¿Por qué están fuera del FIT?

-El FIT jamás nos invitó a participar desde que se conformó, en 2011. Este año nosotros les hicimos una propuesta a Nicolás del Caño y a Luis Zamora para hacer unas PASO de toda la izquierda. Zamora dijo que no. Yo no comparto sus argumentos, pero tuvimos una reunión y lo respeto. Del Caño ni me contestó. Me clavó el visto. Creo que hay un dejo machista en el FIT.

Alejandro Biondini. "No aceptamos que el FMI imponga su plan al país"

Nacionalista. Esa es la palabra que Alejandro Biondini, precandidato por el Frente Patriota, elige para definirse y rechazar un vínculo ideológico con el nazismo. Cree que el país está en una situación "usuraria" por la deuda externa y que el rechazo al aborto por sí solo no alcanza.

-¿Cuáles son sus propuestas?

-El desafío es administrar la abundancia, no la escasez. Hay que poner en marcha la productividad y el trabajo. La Argentina tiene todo para levantarse. Tenemos un problema urgente, que es la deuda externa del 93% del PBI. También somos absolutamente provida. Pero no basta con rechazar la ley del aborto: tiene que estar acompañado de otras políticas, como la adopción ágil. Si no, es una prohibición que no resuelve nada.

-¿Qué haría con el FMI?

-Hay que hacer una negociación soberana y una investigación parlamentaria en cuanto a lo que se considera ilegal o espurio. No estamos a favor del capricho de no pagar porque sí. Hoy vivimos una situación usuraria. No estamos de acuerdo con que los acreedores nos impongan un plan económico.

-Se lo identifica como nazi. ¿Cuál es su respuesta?

-Se han instalado una serie de prejuicios, de estigmatización. El régimen de Alemania tenía dos características claras: antisemitismo y racismo. No somos antisemitas ni racistas. Se nos ha puesto esta mochila. Antes de llegar a la palabra 'Biondini' me ponen dos o tres adjetivos y no tengo derecho a réplica.

-¿Cuál es su postura frente a la inmigración y el feminismo?

-Hombres y mujeres deben tener iguales derechos y obligaciones. No aceptamos que haya una desigualdad. Creemos que la Argentina debe tener una política migratoria para saber quién entra y quién sale, y si es con fines productivos. Tenemos que evitar que la gente venga a delinquir.

José Antonio Romero Feris. "Queremos un Estado árbitro o inductor"

Fue embajador, gobernador de la provincia de Corrientes entre 1983 y 1987, diputado y senador. De larga trayectoria, José Antonio Romero Feris es precandidato por el reconstituido Partido Autonomista Nacional (PAN).

-¿Cuáles son sus propuestas?

-Tenemos una mala costumbre. O tenemos un Estado empresario o un Estado inexistente. Queremos un Estado árbitro e inductor, como establece la Constitución. Que promueva el bienestar general y que impida que se transgredan las normas. Otro eje es el tema educativo: sin educación ninguna sociedad puede desarrollarse. También les doy gran importancia a las pymes y a las relaciones internacionales. Cualquiera sea el gobierno, hay que darle importancia a la inserción en el mundo.

-¿Cree que supera las PASO?

-Estoy muy confiado. Creo que los dos sectores mayoritarios están hablando mucho de la polarización a propósito. Para mí hay un 35% de indecisos.

-¿Por qué decidió volver a presentarse para la presidencia?

-Porque logramos recuperar la personería de mi partido a nivel nacional. Antes solo existía el Partido Autonomista de Corrientes. No lo hago pensando en mi persona, aunque le pido a la gente que me vote, por supuesto. Siento que tengo que seguir aplicando los valores en los que creo. Los políticos están desacreditados porque prometen una cosa y hacen otra. Que se pueda resistir el archivo es muy importante. El PAN es el más antiguo de la Argentina, pero obtuvimos la personería hace solo tres meses.

-¿Qué significa haber restablecido el PAN, vinculado con la generación del 80?

-Una enorme satisfacción, cumplir con un compromiso de mi conciencia. Es el partido más antiguo del país, en el que militaron Hipólito Yrigoyen y Alem antes de fundar la Unión Cívica.

Raúl Albarracín. "Una reforma laboral crearía trabajos"

El más ignoto de los precandidatos a presidente, Raúl Albarracín, abogado y exlegislador cordobés, encabeza la fórmula del Movimiento de Acción Vecinal. Fue cofundador de Recrear junto a Ricardo López Murphy, tras la crisis de 2001. En 2015 también compitió y obtuvo solo el 0,18% de los votos.

-¿Cuáles son sus propuestas?

-Entre las principales, queremos fomentar las economías regionales, abrir la economía al mundo, impulsar una modificación del sistema judicial (especialmente del jury) y buscar una reforma laboral. Eso generaría nuevos puestos de trabajo. Permitiría ir disminuyendo las asignaciones y subsidios, para reemplazarlos por becas para estudios y capacitaciones.

-¿Una reforma laboral similar a la que busca el Gobierno?

-Tenemos grandes coincidencias. Apuntamos a buscar un equilibrio entre generar menores costos para el empresario y preservar los derechos de los trabajadores.

-¿Por qué vuelve a postularse?

-Las chances de ganar son ínfimas, pero queremos mantener nuestro sello. En 2015 tuvimos un resultado bastante exiguo, pero dentro de nuestras escasas posibilidades económicas estamos trabajando para poder ampliarlo.

-¿Cómo llegó al vecinalismo?

-Cuando Recrear decidió formar parte de Pro, tomé la decisión de acercarme al vecinalismo. Hoy nuestra fuerza radica en Córdoba. Con el magro presupuesto con el que contamos, tratamos de utilizar el boca en boca para ampliar nuestros votos. Una manera de hacer propaganda es participar de las elecciones generales. En estas elecciones va a ser más difícil tener éxito que en las de 2015, por la polarización que hay. Aunque se va ampliando el número de municipios en los que ganamos o salimos segundos. Ya ganamos ocho municipalidades con nuestro sello.