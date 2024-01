escuchar

La olla vacía fue una imagen recurrente en los focos de protesta que se desplegaron durante las últimas semanas contra el oficialismo. Es que al margen del rechazo que el megadecreto y la ley ómnibus generan en los movimientos sociales, la falta de asistencia alimentaria del Gobierno en los comedores se ha consolidado como uno de los ejes centrales en su agenda de reclamos: en lo que va del mandato de Javier Milei no han recibido alimentos para distribuir entre los comedores que manejan y el último reparto que “bajó” desde Nación fue en noviembre, durante la gestión anterior.

“Las y los trabajadores de la economía popular nos vemos perjudicados principalmente por la cuestión alimentaria, ya que no se están recibiendo alimentos en los comedores comunitarios y son cada vez más las familias que asisten a estos espacios ”, apuntó este lunes Alejandro Gramajo, el secretario general de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), uno de los 60 expositores que estuvieron en el plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. El mensaje de Gramajo estuvo presente en todas las protestas y movilizaciones que tuvieron lugar en estos casi 40 días de la Presidencia de Milei y se repite en boca de los encargados de comedores.

“Desde noviembre no se recibe y el nuevo gobierno sigue en la negativa de entregar cualquier cosa, los comedores y merenderos apenas siguen en funcionamiento gracias al apoyo de los compañeros que realizan actividades para recaudar y comprar mercadería que cada día está más cara”, señala un referente de Ezeiza, con comedores bajo su ala.

Protesta de ollas vacias frente al Libertador Hotel Mauro Alfieri

“Desde que cambió el gobierno hemos tenido algunas reuniones, pero no se ha llevado a cabo una política para solucionar lo alimentario”, señaló ante distintos medios la dirigente Natalia Zarza, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), uno de cuyos líderes es el dirigente Juan Grabois. “ Estamos a la espera de que el ‘superministerio’ se termine de acomodar ”, sumó.

La semana pasada hubo algunos contactos informales por el tema alimentario entre las organizaciones y Niñez y Familia, la secretaría que conduce De la Torre, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Sin designaciones oficiales, y con un organigrama todavía tentativo, la Secretaría continúa en el tramo del “diagnóstico” y no ha resuelto aún cómo gestionará la entrega de alimentos. “Todo puede cambiar mañana”, afirman.

Según remarcan en las organizaciones sociales, el mensaje que repartió el oficialismo en aquellas reuniones, es que todavía se encontraban evaluando opciones para poder abastecer la demanda de alimentos. “Están buscando la forma. Todavía no pueden decir va a ser este o va a ser esta otra”, explican en uno de los movimientos sociales.

Según pudo averiguar este medio, la alternativa que gana fuerza en la cartera de De la Torre es girar los recursos directamente a los comedores para que sean ellos los encargados de adquirir la mercadería. Entre las explicaciones que la Secretaría les hizo llegar a las organizaciones de porqué no distribuían alimentos es que los depósitos del exministerio de Desarrollo Social se encontraban “vacíos” y que muchos de los proveedores preferían no comercializar con el Estado , fundamentalmente por la demora en los pagos en un contexto de alta inflación.

Una semana atrás se desató una polémica en torno a los depósitos del exministerio de Desarrollo Social. Durante la segunda reunión informativa en Diputados, el legislador Juan Marino (Unión por la Patria) acusó al Gobierno de no entregar las canastas navideñas a fines del año pasado.

“Decidieron no entregarlos por primera vez en muchísimos años, como un acto de crueldad y de sadismo para disciplinar”, disparó el diputado. Fuentes oficialistas, en línea con lo expresado aquel día por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, reconocieron que algunas cajas no fueron entregadas por estar en “malas condiciones”.

Protesta de Barrios de Pie frente a la residencia presidencial de Olivos Enrique García Medina

De concretarse la nueva metodología que evalúan en el Ministerio –aún en carpeta, pero en sintonía con la intención de recortar el poder de las organizaciones sociales– la compra de los alimentos recaería sobre los comedores con el fin de agilizar la dinámica en general y ajustar las compras según las necesidades de cada centro. En el mientras tanto, desde la Secretaría de De la Torre han pedido a las organizaciones una “rendición” de cuentas de los alimentos secos que fueron entregados en los últimos años durante la anterior gestión. “Nosotros ya entregamos, pero no hemos tenido novedades”, señalan en las filas de la William Cooke, una organización que integra el frente de Unidad Piquetera.

Urgencia y rebusque

“Todos los espacios que tienen ollas se han duplicado, en muchos casos se han triplicado. Es desesperante ver como aumenta día a día la demanda y cada vez recibimos menos o nada” , señaló Zarza, del MTE. Algunas organizaciones han recibido alimentos desde la provincia de Buenos Aires, a través de los municipios, y otras han cerrado convenios en noviembre que les permitieron hacerse de recursos para los comedores. Pero otras, con menos suerte y menos terminales políticas, no han recibido ningún auxilio en el último tiempo.

“La plata no alcanza. Hoy están viniendo a las ollas las familias que tienen un trabajo formal, porque la guita no alcanza. No podés sentarte a comer en tu mesa”, agregó Zarza. “Estamos haciendo magia para que esa olla cada día crezca más, con menos”, completó.

“No se cubre la demanda. Apenas llegamos a mitad de mes”, explica una encargada de un comedor en Berazategui. “Hacemos otro tipo de actividad para tratar de seguir: trueques, roperito –venta de ropa–, algunas manualidades y así sostener en lo que se pueda” , grafica. Un testimonio cuyo espíritu se replica en distintos comedores del conurbano.