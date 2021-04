Los cuadernos de las coimas: Julián Ercolini archivó la denuncia por encubrimiento contra Oscar Centeno

El juez federal Julián Ercolini archivó por “imposibilidad de proceder” una denuncia por encubrimiento que había presentado el empresario Néstor Otero -implicado en el caso de los cuadernos de las coimas- contra el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.

Como subrogante del juzgado que estuvo históricamente a cargo del fallecido Claudio Bonadio, Ercolini decidió archivar el caso “hasta tanto se logren obtener nuevos elementos que permitan esclarecer los hechos investigados”, afirma el fallo al que accedió LA NACION.

El abogado de Néstor Otero, Mariano Fragueiro Frías, denunció a Centeno por encubrimiento, basado en que Centeno había declarado ante la Justicia que había quemado los cuadernos con anotaciones que, tiempo después, aparecieron y llegaron a las manos del periodista Diego Cabot. Fragueiro Frías pidió identificar quién entregó los cuadernos a Cabot, una medida que alarmó a las entidades periodísticas.

En octubre de 2019, cuando Cabot recibió los cuadernos de una fuente anónima, realizó una denuncia. Se trataba de seis de los ocho cuadernos con los que el periodista había trabajado en 2018 y que, por un testimonio de Centeno, se creían perdidos.

El juez federal Julián Ercolini archivó el caso mientras subroga el juzgado que ocupó Claudio Bonadio Archivo

Otero presentó entonces la denuncia en la Justicia y pidió que se realizara un estudio de huellas dactilares sobre los cuadernos que recibió Cabot, que se revisaran las celdas desde donde se activó el celular del periodista para saber su ubicación y que se determinara el número desde el cual recibió la llamada previa a recibir los cuadernos. También solicitó la declaración del periodista como testigo y las imágenes de las cámaras de las zonas aledañas al lugar donde recibió las pruebas.

El caso originalmente, cuando se sorteó la denuncia, estuvo en manos del juez Ariel Lijo, pero tras idas y vueltas terminó en el juzgado 11. Mientras el juez Marcelo Martínez De Giorgi subrogó ese juzgado, descartó la medida de las huellas dactilares, pero pidió las cámaras de seguridad del municipio de Vicente López.

Ercolini luego consideró, durante la instrucción de esta causa, que la investigación de las celdas desde donde se activó el celular de Cabot atentaría contra el derecho de reserva de la fuente periodística. “Se advierte que, en el caso concreto, ese interés de la sociedad democrática de asegurar la libertad de prensa reviste mayor importancia que el de avanzar con la investigación de un presunto encubrimiento que, como ya se explicó, no habría logrado obstaculizar significativamente la tarea judicial”, detalló Ercolini en el fallo donde dispuso el archivo de la denuncia.

“Teniendo en cuenta que este tribunal no advierte la existencia de medidas conducentes no propuestas por las partes, sólo quedarían pendientes las últimas dos analizadas, que se enfrentan al derecho de reserva de fuentes expresamente alegado por el periodista”, escribió Ercolini, quien consideró que no debe avanzarse sobre el derecho de reserva de las fuentes periodísticas.

Ercolini además se refirió a las anotaciones de Oscar Centeno en los cuadernos, y dijo: “Esas anotaciones, aportadas en fotocopias al tribunal, fueron luego corroboradas por múltiples elementos probatorios los que dieron lugar a los procesamientos y elevaciones a juicio ya dispuestas en las causas de referencia, que actualmente transitan la etapa de juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 7″, consideró Ercolini.

Y concluyó: “Esto muestra que los datos contenidos en las anotaciones fueron suficientes para permitir el avance de la causa, sin perjuicio del soporte en que estuvieran asentados”.

LA NACION