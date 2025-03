Los cuatro puntos de Martín Lousteau para rechazar el DNU de la deuda con el FMI

Después de que el Gobierno anunciara que va a sacar un DNU para oficializar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que no lo hará a través de un proyecto girado al Congreso, como establece la ley de sostenibilidad de la deuda, hubo una fuerte arremetida de parte del senador nacional Martín Lousteau, que enumeró cuatro puntos para denostar la iniciativa oficial.

El también presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) rememoró que desde 1957 la Argentina ya firmó 23 acuerdos con el organismo y dijo que “ninguno terminó bien”. En tanto, se quejó porque ahora el Gobierno quiere “hacer uno sin siquiera discutirlo”.

El mensaje, que escribió en su red social X, Lousteau lo publicó después de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, defendiera en LN+ la postura oficial contraria a la ley y dijera que este es un tema de “necesidad y urgencia”, por lo que requería un decreto. “Seamos francos: si mandábamos esto a las dos cámaras, donde en el Senado hay mayoría kirchnerista y el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, se iba a demorar y mucho. Y no es un tema que se puede demorar mucho, no podemos estar dando vueltas”, alegó el funcionario de Javier Milei.

Los cuatro puntos de Lousteau

No convencido con las explicaciones, Lousteau arremetió contra la dirigencia nacional. Como primer punto, el jefe radical dijo que esta medida es ilegal . “La ley establece que todo endeudamiento debe ser aprobado por el Congreso en ambas cámaras. Un DNU solo exige que una cámara lo ignore -es decir, no lo trate- para seguir vigente. No rechazar un DNU no equivale a una aprobación del Congreso”, planteó, en base a la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública sancionada en 2021.

Como segundo eje, señaló que esto es “un peligro” y comentó: “Nos quieren mandar a discutir a libro cerrado, sin brindar detalles. Sería un nuevo endeudamiento y exigencias de política económica que comprometen el presente y el futuro, tanto inmediato como lejano”. Esto lo expuso debido a que el Gobierno tampoco piensa enviar el detalle del pacto al Congreso ni publicarlo en el texto que saldrá en el Boletín Oficial.

En un tercer ítem, Lousteau consignó que la intención libertaria es un error . “Si el acuerdo implica deuda para sostener artificialmente el tipo de cambio, ya vimos muchas veces cómo termina. Y no quieren abrir el contenido del acuerdo”, planteó. De momento, Caputo aseguró que los fondos se utilizarán para reemplazar las letras intransferibles del Tesoro, que respaldan los pesos en el Banco Central, por dólares que lleguen como parte del acuerdo.

Para cuarto y último punto, Lousteau consideró como “un engaño” de parte de la Casa Rosada decir que no hay endeudamiento, algo que volvió a repetir esta mañana el ministro de Economía, como un vericueto por este enroque de deuda a través de nuevos fondos. “Hoy el Tesoro le debe al Banco Central. Es decir, el Gobierno se debe a sí mismo. Ahora va a reemplazarlo por deuda con el FMI. ¿Alguien puede realmente creer que es el mismo tipo de deuda que la que se contrae con un acreedor extranjero como el FMI? Hay exigencias diferentes y riesgos de renovación diferentes”, refirió el senador nacional, que es uno de los blancos discursivos frecuentes tanto de Milei como de su séquito.

De momento, el monto que recibirá la Argentina ya está acordado con el staff del Fondo, al igual que el programa, y ambos deben ser ahora refrendados por el board. No obstante, aún se mantienen en modo confidencial, según lo que dijo Caputo este viernes.

