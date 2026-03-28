Expulsaron de la Argentina a tres delincuentes chilenos que habían intentado robar en casas en San Isidro

Tres delincuentes de nacionalidad chilena fueron expulsados de la Argentina luego de ser atrapados cuando intentaban robar casas en San Isidro. Fuentes que están al tanto del caso explicaron que esos ladrones habían sido condenados en un juicio abreviado a un año y seis meses de prisión, pena que los hubiese mantenido en las calles al alcance de reiterar sus andanzas delictivas, por lo que el envío forzado a Chile de esas personas se volvió una alternativa a considerar por las autoridades.

El operativo de expulsión fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Justicia y la Municipalidad de San Isidro.

De acuerdo con la información oficial, la Patrulla Municipal de San Isidro puso el año pasado a disposición de la Justicia a 83 extranjeros que fueron capturados en el momento de cometer delitos o bien demorados como sospechosos. Cuarenta y ocho de esos arrestos fueron atrapados en flagrancia, siete de ellos tenían nacionalidad chilena, como los tres delincuentes expulsados en las últimas horas.

“El hecho había ocurrido a mediados de febrero pasado, tras un aviso enviado por un vecino a través del programa de seguridad Ojos en Alerta, el cual advertía que varias personas intentaban cometer robos en viviendas de Villa Adelina. De esta manera, las patrullas municipales acudieron rápidamente al lugar y lograron interceptar y detener a los sospechosos antes de que concretaran el delito”, se detalló en una comunicado.

Durante el arresto de esos sospechosos se secuestraron tres teléfonos celulares, dos pares de guantes de trabajo, un alicate y precintos, elementos que habrían sido utilizados para cometer los robos.

Y se agregó: “Luego de los arrestos, el Municipio de San Isidro solicitó formalmente la expulsión del país de los tres imputados y comenzó a trabajar de manera articulada con la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que dictó rápidamente las órdenes correspondientes y notificó al tribunal sobre la resolución”.

Fue así que en principio intervino el Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, a cargo de. Esteban Rossignoli, y la causa fue caratulada como “tentativa de robo agravado por ser perpetrado con escalamiento y efracción”. La fiscal de instrucción, Natalia Castronovo, indagó a los imputados y el proceso pasó a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Miguel Orduñaa, que solicitó la prisión preventiva y la requisitoria de elevación a juicio.

Esos detenidos, que fueron identificados como Valentino Jastin Alanías González Sepúlveda, Juan Luis Wladimir López Troncoso y Byron Alexis Gallegos González se encontraban de manera irregular en el país y, desde el momento de su detención quedaron en prisión preventiva.

El 4 del actual, la fiscal Lidia Osores solicitó un juicio abreviado, requiriendo una pena de un año y seis meses de prisión para cada uno de los tres imputados. Finalmente, tras la condena fueron expulsados de la Argentina.

Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio destacaron que no es la primera vez que se realiza un trabajo articulado entre el Municipio, las fuerzas de seguridad, la Justicia y la Dirección Nacional de Migraciones para avanzar con la expulsión del país de ciudadanos extranjeros detenidos tras cometer delitos en el distrito.