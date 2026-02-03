Cifra récord: más de 800.000 argentinos viajaron por turismo a España en 2025

MADRID.- Dólar barato, menos restricciones cambiarias y precios económicos en comparación con otros destinos locales, especialmente en alojamiento, comidas e indumentaria. Esos fueron los motivos que facilitaron el masivo desembarco de argentinos en España, que batieron récords de turismo en 2025: 821.000 compatriotas viajaron para pasear en España durante el año pasado, un 23,4% más que en 2024, según datos del Ministerio de Industria y Turismo de España. Es la cifra más alta de la que hay registro, incluso superior a 2017, cuando habían viajado 750.000 personas.

Los turistas argentinos desembolsaron 2146 millones de euros en España durante el año pasado, según los datos oficiales que obtuvo LA NACION. Un número que acompaña una tendencia que se consolidó el año pasado, cuando Argentina acumuló el mayor déficit turístico acumulado, medido por el Indec en noviembre de 2025. Es decir, nunca antes había sido tanta la diferencia entre los turistas argentinos fuera del país versus los extranjeros que eligen Argentina como destino, con la diferencia que esto implica en el flujo de moneda extranjera. Después de hacer públicos esos datos, el Gobierno discontinuó esa serie estadística por decisión del secretario del área, Daniel Scioli.

El Banco Central tuvo que intervenir a lo largo del año con reiteradas compras para mantener el valor del dólar en la banda de flotación. El Presidente dijo que esto es “un problema de privados”, durante un discurso en abril pasado. “La gente se va de viaje. ¿quieren que seamos una manga de miserables, que no podemos ni movernos de la casa? ¿En verano qué hacemos? ¿ponemos un fuentón de agua para refrescarnos? Sí, vamos a ser ricos y vamos a viajar por todo el mundo, sí. ¿Cuál es el problema si la saco del bolsillo mío? Muchos blanquearon y esa plata que blanquearon, que entra como ingreso de capitales, si se la fumaron, en otro país de vacaciones. ¿Cuál es el problema?”, dijo Milei durante su intervención en la última Expo Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones.

El acento argentino suena en la Gran Vía madrileña a cualquier día y a cualquier hora. Los locales de indumentaria, como Primark o Zara, y tiendas como El Corte Inglés, son los puntos más recurrentes de los compatriotas, que no desaprovechan las ofertas, especialmente sorprendidos por los precios de la ropa. Los vendedores ya conocen de memoria el trámite para descontar el tax free con el pasaporte argentino.

La Argentina, sin embargo, está lejos de ser los países que más visitan España, que son Reino Unido (19 millones), Francia (12 millones) y Alemania (12 millones).

Transeúntes pasan al lado del Primark de Gran Vía, en Madrid, una de las tiendas de ropa low cost más visitadas por los argentinos

El Gobierno impulsó medidas durante 2025 que incentivaron los viajes de argentinos al exterior. Bajó el valor del “dólar tarjeta” que había heredado de la administración de Alberto Fernández, un gravamen aplica recargos sobre la compra de pasajes internacionales, alojamientos fuera del país y consumos realizados con tarjetas argentinas en el extranjero.

A esa medida se sumó, en abril pasado, el levantamiento del cepo cambiario para la compra de dólares y la implementación de un esquema de flotación dentro de bandas. El tipo de cambio se ubicó por debajo de los 1500 pesos, un nivel que encareció a la Argentina en términos relativos frente a otros países, incluso algunos con salarios promedio más altos, como España. Ese escenario cambiario, favorable para un segmento de la población, fue el factor clave detrás del crecimiento turístico en el exterior.

Más gasto

Eso explica por qué, además, los turistas argentinos gastaron este año más dinero en sus vacaciones que en 2024. La cifra subió un 18,6% y se ubica por encima del consumo promedio de los turistas que llegan a este país. El gasto medio diario de los argentinos fue de 307 euros por día, entre hospedaje, comida y otros consumos. El promedio del turismo en España está apenas por encima de los 200 euros por día. “Los argentinos que llegan a España cuentan con poder adquisitivo alto, lo suficiente como para venir a Europa”, indicaron fuentes del Ministerio de Industria y Turismo a LA NACION.

Aunque el aeropuerto de Barajas suele ser la puerta de ingreso para vacaciones europeas, España no es un destino de paso para los argentinos: más de la mitad de los turistas de 2025 extendieron su permanencia en este país de 4 a 15 días, según los datos oficiales. Apenas el 4% se queda una noche. Madrid es el destino más elegido (37%) por los argentinos, seguido por Barcelona (26%) y distintas ciudades de Andalucía (10%), al sur del país.

El idioma, la seguridad y las similitudes culturales posicionan a España como un país con facilidades para moverse de manera independiente. De hecho, la mayoría de los argentinos que visitan el país (94%) lo hace sin contratar paquetes turísticos, algo que no ocurre en otros destinos más exóticos. La mayoría, además, se volcó por contratar apartamentos de uso turístico (71%), como Airbnb, por encima de hoteles y hostales.

La polémica en el Indec

Marco Lavagna renunció ayer como titular del Indec después de varios roces con funcionarios del Gobierno. Scioli fue uno de los disgustados por los datos oficiales de la Encuesta de Turismo Internacional del instituto de estadística público, que mostró en noviembre pasado que el déficit turístico había sido récord durante 2025. El secretario de Turismo reclamó suspender esa medición y, en cambio, hizo público a comienzos de este año otra estadística, a cargo del Banco Central, que daba una cifra menos desfavorable.

Según la última encuesta del Indec, entre enero y noviembre de 2025 salieron de Argentina 11 millones de residentes, mientras que ingresaron poco menos de 5 millones de turistas extranjeros. El resultado fue un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas, el más elevado de toda la serie para ese período. El deterioro se consolidó en noviembre, un mes clave por su impacto en el inicio de la temporada alta: el déficit mensual fue de 272.418 personas, un 73% mayor al registrado en el mismo mes de 2024.

¿Cuáles fueron los cambios introducidos? Scioli pidió en julio pasado al Banco Central que excluya de la medición el pago de servicios digitales en dólares (Netflix y plataformas digitales) y que también queden separados los desembolsos correspondiente a las compras de bienes despachados mediante servicios postales hacia la Argentina, como las compras en Amazon o Shein. Estos dos ítems figuraban antes como parte de los dólares que salían del país para consumo en el exterior. Con esos cambios, la medición del déficit turístico fue menos desfavorable, pero continúa en rojo.