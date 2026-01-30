en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno declaró mediante DNU la emergencia ígnea para las provincias patagónicas
En medio de la presión de los gobernadores patagónicos, el Gobierno confirmó que avanzará con la firma de un DNU por el que declarará la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Según pudo anticipar LA NACION, la medida terminó de gestarse durante la reunión en Casa Rosada de la mesa política, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí, se resolvió destinar recursos para afrontar los incendios que azotan a la región.
