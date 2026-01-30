LA NACION
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El Gobierno declaró mediante DNU la emergencia ígnea para las provincias patagónicas

Por Cecilia Devanna y Delfina Galarza

En medio de la presión de los gobernadores patagónicos, el Gobierno confirmó que avanzará con la firma de un DNU por el que declarará la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Según pudo anticipar LA NACION, la medida terminó de gestarse durante la reunión en Casa Rosada de la mesa política, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí, se resolvió destinar recursos para afrontar los incendios que azotan a la región.

