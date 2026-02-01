Proponen coparticipar el impuesto al cheque para compensar la caída de la recaudación si avanza la reforma laboral

CÓRDOBA.- Los gobernadores no tienen definiciones por parte de la Casa Rosada respecto a sus reclamos por el impacto del capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral en la coparticipación. No aceptan que el esquema de compensaciones que están pidiendo se discuta después de aprobada la norma. El juego de las desconfianzas mutuas volvió al tablero. Su interlocutor, el ministro del Interior Diego Santilli, ya trasladó los planteos a la mesa política y a su colega de Economía Luis Caputo, quien sería el que tiene la posición más dura.

Una alternativa que deslizó el gobernador salteño Gustavo Sáenz fue la de coparticipar el impuesto al cheque, que para el corriente año mantiene una alícuota general del 1,2% (0,6% por débito y 0,6% por crédito), a la vez que también se sostiene que las microempresas computen hasta el 30% de esa carga como pago a cuenta de contribuciones patronales. En 2025 recaudó $13.995.364 millones (con un crecimiento nominal interanual de 48,6%).

Varias veces, en distintos momentos desde que esa carga fue creada por Domingo Cavallo en 2001 de manera “transitoria”, desde las provincias se reclamó coparticiparla. Siempre los especialistas califican esa posibilidad como “mala”, ya que se trata de un impuesto distorsivo que debe desaparecer. De hecho, Luis Caputo lo ha dicho varias veces, por lo que no convence tampoco ahora.

Cuando el exministro y excandidato del kirchnerismo Sergio Massa eliminó Ganancias, acordó coparticipar el 25% de la recaudación del impuesto al cheque a partir del 2024. Ganó Javier Milei las elecciones y eso quedó en la nada. La propuesta fue de los gobernadores del NOA y la impulsó la diputada nacional salteña Pamela Calletti .

El economista Nadín Argañaraz, titular del Iaraf, dijo a LA NACION que siempre que hay una baja de impuestos se analizan los costos. “Si se piensa en coparticipar el tributo del cheque como compensación para financiar la etapa inicial de la reducción de Ganancias, se está limitando la posibilidad de que siga aumentando su pago a cuenta de Ganancias. Si la recaudación después reacciona, sería distorsivo dar una compensación permanente por una baja puntual o coyuntural”, argumentó el especialista.

La discusión coincide con que en enero las transferencias automáticas de la Nación a la provincias cayeron 6,7% real respecto a igual mes del 2025 (0,7% real mensual). De ese global, la coparticipación quedó 8% real debajo de un año atrás, según el análisis de Politikon Chaco.

“Nos golpearía fiscalmente -dijo Sáenz después de una reunión con Santilli-, así que estamos buscando alternativas para resolver este tema. No resignaremos fondos de las provincias; si eso se entiende, acompañaremos”. De ese encuentro participaron también Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

“Si se reduce la alícuota con la reforma laboral, evidentemente vamos a coparticipar menos ganancia. Entonces, vamos a tener problemas económicos y financieros, que ya lo tenemos”, planteó el tucumano Jaldo.

Entre los gobernadores están aquellos que entienden que el capítulo fiscal -cuya vigencia sería en el 2027- se incluyó como “elemento negociador” y esperan que, a último momento, el Poder Ejecutivo esté dispuesto a retirarlo. Sin embargo, los que han tenido más contacto con funcionarios nacionales en las últimas semanas no ven señales en ese sentido.

Desde el día uno, ya con la iniciativa ingresada, los gobernadores que tienen diálogo con Nación manifestaron su apoyo a la necesidad de “modernizar” las normas laborales y, en paralelo, plantearon que el impacto en la coparticipación del aspecto fiscal era “imposible” de asumir por las provincias. A eso le agregaron lo que vienen diciendo hace dos años, que el recorte de transferencias y programas específicos por parte de la Rosada los obliga a ellos a asumir esos costos.

En la primera rueda de encuentros, Santilli insistió en que la recuperación de la actividad económica y la formalización del empleo en negro que logrará la reforma les permitiría a las provincias recuperar los fondos resignados. No les cerró, sobre todo porque la mejora de la actividad es muy heterogénea y se está demorando en llegar más de lo esperado.

Al no actuar los gobernadores en bloque, desde Nación tampoco descartan poder hacer acuerdos individuales y, en función de ellos, “compensar” las pérdidas que genera la baja de Ganancias a empresas incluida en la reforma laboral. Ese esquema incluye varias vertientes, como distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), algunas obras o adelantos financieros. Las mismas acciones que ya se vienen aplicando a cuentagotas.