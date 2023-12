escuchar

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el de Santa Cruz, Claudio Vidal, afirmaron este martes que le sacarán las áreas petroleras a YPF que no sean explotadas por la compañía. Luego de la reunión que mantuvieron todos los gobernadores en Casa Rosada con el presidente de la Nación, Javier Milei, Vidal aseguró que el mandatario les dio “el visto bueno” para que avancen en revertir las áreas petroleras concesionadas a YPF que se encuentran inactivas.

El gobernador santacruceño expuso en la reunión que su provincia pierde dinero por “las malas políticas de YPF a causa de la desinversión” y puntualizó que “los yacimientos maduros que tienen mucho para dar todavía”. Según los datos que exhibió el exdirigente gremial petrolero, la inversión cayó de unos US$600 millones en 2016 a menos de la mitad el pasado 2022, cuando registró inversiones por US$253 millones.

Torres, por su parte, remarcó que si la petrolera que está controlada en un 51% por el estado nacional y por las provincias no explota las áreas que tiene asignadas se las va a quitar. “Si YPF no va a explotar esas áreas y se va a concentrar solamente en el [petróleo] no convencional, vamos a abrir el juego a explotar”, sostuvo.

“Chubut es dueña de sus recursos y por eso vamos a abrirle el juego a otras empresas porque debemos generar trabajo y divisas para fortalecer las arcas públicas”, apuntó el gobernador de Pro. Y añadió en una crítica al peronismo: “Priorizamos el trabajo a la demagogia de la soberanía energética”.

Ignacio "Nacho" Torres el día de su asunción como gobernador de Chubut

El gobernador de Chubut, que venció en las elecciones por un escaso margen -menos del 2% de los votos- al candidato del peronismo, Juan Pablo Luque, descartó una privatización de YPF, al menos en el corto plazo. “Sería absurdo privatizar YPF cuando su valor real es tres veces mayor al de su cotización actual. Hablé con el presidente de YPF, [Horacio] Marín y lo ratificó”.

Torres, por otro lado, se refirió a un tema espinoso e importante para los gobernadores: la reversión del impuesto a las ganancias, medida que votó el Congreso con el apoyo de buena parte de los gobernadores y del propio Milei, quien votó a favor como diputado. El gobernador afirmó que se mencionaron distintas alternativas en la reunión.

Una de ellas fue “que no se retrotraiga la medida, pero que se compense a través del impuesto al débito y crédito bancario [más conocido como impuesto al cheque] en un 50%”. Torres solicitó que, en caso de que se anule la reforma que eximió de pagar el impuesto a las ganancias a más de un millón de trabajadores, “se contemple zona desfavorable” a su provincia para que menos trabajadores sean alcanzados.

El gobernador de Pro contó que “Milei en un momento dijo que cree que hay una discusión pendiente que obliga a dar el debate por la nueva ley de coparticipación federal” y sostuvo que coincide con su visión, pero agregó: “Más allá de la ley hay otras herramientas para ponderar a la Argentina productiva y no seguir centralizando los recursos”.

Claudio Vidal en su jura como gobernador de Santa Cruz Horacio Córdoba - LA NACION

“No podemos hacernos los distraídos con un esquema que es totalmente injusto”, apuntó Torres y ejemplificó el caso del subsidio al transporte en la capital y el conurbano bonaerense. “El 85% del subsidio al transporte se va en el AMBA. El resto, que es el 15%, es para que se arreglen el resto de las provincias. Es totalmente injusto y atenta contra lo más lógico de cualquier esquema federal”, valoró.

Vidal, por su lado, se focalizó en pedir “mayor libertad económica” y “revisar las retenciones que perjudican a la provincia”, como el caso de la pesca. “Esta medida permitiría reactivar pymes locales y regionales que volverían a trabajar de forma sostenida”, expresó y resaltó que, de esa manera, “se iniciará un pequeño círculo económico virtuoso entre las empresas, los trabajadores, los sindicatos y el estado provincial”.

