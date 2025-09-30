Los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Puerto Madryn con críticas al Gobierno, pero disposición al diálogo

Así como en su momento el punto de encuentro fue Río Cuarto, ahora la reunión de los gobernadores de Provincias Unidas se traslado a Puerto Padryn. Allí Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, recibió a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), además del exmandatario cordobés, Juan Schiaretti, ahora candidato a diputado. Hubo críticas al gobierno nacional por su destrato, pero también disposición a dialogar si son convocados.

Los mandatarios recorrieron la planta de Aluar junto a su dueño, Javier Madanes, antes de compartir una reunión con dirigentes locales de diferentes espacios. Con la intención de posicionarse fuera de la grieta para “salir de la Argentina pendular”, insistieron en la necesidad de fortalecer una agenda de desarrollo.

Durante el encuentro, varios mandatarios se expresaron con dureza hacia el Gobierno nacional. Valdés planteó: “Cuando vamos a Buenos Aires nos ningunean, nos detratan, no nos atienden. Porque somos provincias chicas, pobres, patagónicas o del centro. Permanentemente las provincias son ninguneadas en Buenos Aires y esto tiene que terminar en una Argentina que se tiene que levantar”.

En la misma línea, Sadir cuestionó el rumbo económico: “No vamos a ningún lado si pensamos que la única herramienta para gestionar es la motosierra. No podemos tener equilibrio fiscal a costa de la gente. No podemos tener gobiernos que tengan la insensibilidad de no atender a los más vulnerables. Queremos un Gobierno que esté cerca de la gente”.

Schiaretti también fue crítico con el presidente Javier Milei: “El modelo de Milei es conseguir el equilibrio fiscal a los hachazos y con insensibilidad. Hay que ser insensible para reducir las jubilaciones, para reducir el presupuesto de la universidad pública, para quitarle los remedios a los jubilados y dejar sin recursos a la salud, y hay que ser insensible y además cruel para dejar sin recursos al Garrahan. Un discapacitado no es un problema de la familia; es un problema que debe resolver el gobierno nacional”.

Luego agregó: “Nosotros expresamos la voluntad de producción y trabajo. Estos son los dos esquemas que se van a empezar a discutir: el ajuste salvaje, insensible, sin hablar de producción y trabajo, o aquellos que planteamos —equilibrio con equilibrio social— producción, trabajo, federalismo, diálogo y gestión”.

Reunión de gobernadores de Provincias Unidas en Puerto Madryn

Torres conversó con la prensa una vez que concluyó la recorrida por la metalúrgica. El chubutense subrayó la necesidad de que la Argentina abandone el debate “entre populismo de izquierda y populismo de derecha” y se enfoque en “cómo ser un país normal”, una idea que se repite como slogan en Provincias Unidas desde su lanzamiento.

“Hay temas que deben estar arriba de la mesa y dejar de discutir pavadas en Twitter”, aseguró Torres. El gobernador de Chubut también se refirió a los disturbios que se generaron en Tierra del Fuego el martes 29, durante la visita de Milei. “Es horrible ver que en una Argentina que tenemos que llamar a la unidad nacional haya tanto odio y bronca acá. Yo también lo percibo acá en mi provincia. Cuando uno profesa que quien no piensa como uno es el enemigo, ese menaje llega abajo. Es momento de parar la pelota y no buscar más amigos imaginarios”, reflexionó.

En Provincias Unidas repiten que su desafío es no caer en medio de la grieta y poder ofrecer una alternativa que seduzca a un amplio espectro del electorado que no quiere apostar por La Libertad Avanza, pero tampoco con el kirchnerismo. Con esa premisa, Torres puso como ejemplo el equilibrio fiscal. “No es una cuestión libertaria. Chile pasa de gobiernos socialistas a gobiernos de derecha y esa es una premisa innegociable”, dijo.

En Provincias Unidas insisten en que quieren defender lo que consideran logros del gobierno nacional y dicen que, como gobernadores, están dispuestos a participar de una convocatoria por parte de Casa Rosada, pero con una condición: “No nos vamos a sentar en una mesa que sea una foto o en un bálsamo electoral. Nos vamos a sentar en una mesa que plantee una agenda de desarrollo seria”, subrayó Torres.

Reunión de gobernadores de Provincias Unidas en Puerto Madryn. En la foto, Martín Llaryora e Ignacio Torres

El espacio considera que Madanes sintetiza buena parte de sus reclamos a la Nación y por el empresario estuvo junto al gobernador de Chubut durante la conferencia de prensa. Las barreras arancelarias que impuso Estados Unidos golpearon de lleno a la compañía. “Son temas que nos preocupan y Aluar está atravesando una situación compleja. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo en una de las industrias más importantes de la Argentina. Hay que defenderla. Pero no es defender una empresa, es defender el trabajo”, remarcó Torres.

El empresario también respondió preguntas a la prensa y evitó la confrontación directa con el gobierno nacional, aunque agradeció la “amabilidad” de Torres y de los gobernadores de visitar la planta. Además, sostuvo que por ahora Aluar no se resigna a abandonar el mercado estadounidense.

Torres trazó un paralelismo entre cómo queda ubicada Aluar en el mapa y cuáles son las dificultades que debe sortear con lo que sucede por estos días con YPF: “Estamos discutiendo un swap por US$20 mil millones y una jueza nos intima a pagarle a un fondo buitre 16 mil millones de dólares. Estos son intereses de la Nación y los tenemos que defender todos juntos”, sostuvo.

Después de la recorrida por Aluar y de la conferencia, los gobernadores se trasladaron a un encuentro con referentes de la provincia de Chubut. “Algunos responden a Llaryora o Schiaretti, a radicales identificados con Valdés o Pullaro, hay gente del PRO, de espacios vecinales, estará el intendente de Puerto Madryn (Gustavo Sastre, del peronismo). Hay un movimiento ciudadano harto de discutir Milei o Cristina”, adelantó Torres.

El santacruceño Vidal también respondió algunas preguntas a la prensa. En su caso puso el foco en la necesidad de revalorizar Río Turbio: “Comenzamos a sacar carbón. Hay dos grupos de empresarios interesados en poner en marcha la usina y poder generar energía. El gobierno nacional no se tiene de que es un paso fronterizo y estratégico. Es una oportunidad”, aseguró.

En términos políticos, Torres valoró la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior si eso significa “que no haya dos o tres ventanillas de negociación, sino una sola con aval”. Vidal, por su parte, subrayó el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Lo voy a seguir defendiendo siempre porque es una persona de respeto, y es el lazo más fuerte que tenemos hoy para hablar con el Gobierno Nacional”, aseguró.