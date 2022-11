Los gobernadores peronistas quieren una definición de Alberto Fernández sobre las PASO antes de fin de año

escuchar

CORRIENTES.- Los diez gobernadores del Norte Grande se reunieron hoy en esta ciudad para celebrar la última asamblea del año. A la cita estuvo invitado el presidente Alberto Fernández, que primero confirmó su asistencia y luego desistió por indicación médica, según se informó. Ante cinco ministros nacionales que viajaron a Corrientes, la asamblea transcurrió con una agenda variada y nutrida de reclamos. Como no lograron grandes definiciones, los gobernadores decidieron reencontrarse en febrero de 2023.

La suspensión de las PASO fue uno de los temas centrales, pero de la agenda paralela de la reunión . Los gobernadores peronistas, que son mayoría en el Norte Grande, hablan sin tapujos de eliminar las primarias, pero lo hacen fuera de la mesa institucional, donde es fuerte y respetada la presencia de los mandatarios radicales de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Jujuy, Gerardo Morales.

Hecha la salvedad, en un mano a mano con LA NACION, el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, que no oculta su oposición en relación a las PASO, fue un tanto más allá del pedido que le formuló hace unos días al propio ministro del Interior, Eduardo de Pedro, para que haya un pronunciamiento oficial en torno al tema. “Yo me manifesté públicamente en contra, porque no solamente es un gasto innecesario de recursos financieros sino porque es innecesario llamar a votar a la gente cuando se presenta una sola lista por frente”, afirmó.

Reunión de los gobernadores del Norte Grande en Corrientes. Crédito: Prensa Santiago del Estero Prensa Santiago del Estero

Ya hubo declaraciones de varios gobernadores en ese mismo sentido, pero ninguna manifestación conjunta. Ante esa situación, el riojano fue contundente. “En la próxima reunión que tengamos con el presidente Alberto Fernández, que será antes de fin de año, vamos a pedirle una definición: que se pronuncie por sí o por no”, advirtió Quintela.

La última asamblea del año

Una agenda larga de temas de distinta índole, alcance y presupuesto reunió hoy en Corrientes a los diez gobernadores del Norte Grande, que aprovecharon la ocasión de lo que fue la última asamblea del año para consolidar reclamos más allá de las respuestas parciales que a modo de informes entregaron los ministros presentes, además de otros funcionarios nacionales.

Del encuentro participaron además del presidente pro témpore del espacio, el santiagueño Gerardo Zamora (que seguirá en el cargo hasta la elección que se hará en febrero próximo), el gobernador anfitrión, Valdés, y sus pares de Chaco, Jorge Capitanich; de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Morales; de Salta, Gustavo Sáenz; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de La Rioja, Ricardo Quintela y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. Asistencia perfecta.

También estuvieron, en representación del gobierno nacional y ante el faltazo del Presidente, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros del Interior, Wado de Pedro; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Bruno Ruggeri; la subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior, Paula Español y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

Hubo muchos planteos y pocas respuestas . En ese marco, los mandatarios fijaron fecha para la próxima reunión, para de esa manera darle continuidad a un espacio político institucional que podría entrar en pausa por las elecciones. “La próxima reunión se hará en La Rioja el 16 de febrero de 2023″, anunció el presidente del consejo, Zamora, quien respondiendo una consulta sobre el período electoral dijo que harán un esfuerzo grande para sostener y consolidar el espacio, “sobre todo nosotros y los correntinos, que el año que viene no elegimos gobernador”, dijo.

Zamora estuvo acompañado todo el tiempo por el gobernador Valdés, quien aprovechó la ocasión, más allá de la agenda que nutrió el orden día, para hacer una serie de otros planteos que tienen relación con los criterios utilizados por Nación para la distribución de determinados recursos, sobre todo los relacionados con las obras de infraestructura.

Además de los planteos globales sobre los subsidios del transporte y de la energía eléctrica y gasífera, y el asunto del corredor bioceánico, Valdés hizo hincapié en el presupuesto destinado a viviendas, en las asimetrías regionales que se evidencian en ese ítem, como también pidió mayor celeridad en las autorizaciones para poner en valor dos aeropuertos en localidades importantes y distantes del interior provincial y, sobre todo, la participación de la provincia en las mesas de decisión y control de Yacyretá y Salto Grande, centrales hidroeléctricas que acaparan la producción de electricidad nacional pero sin que sus producidos tengan impacto real y sostenido en la provincia, donde esas mismas centrales tensionan ambiental y económicamente en el territorio. “Queremos participación y decisión en esas mesas”, exigió el gobernador.

El orden del día incluyó además una exposición sobre los avances de la Agencia de Comercio Exterior e Inversiones del Norte Grande, sobre el proyecto federal para la industria audiovisual de la región, sobre contribuciones patronales, y sobre una campaña conjunta de promoción turística que el Norte Grande plantea desarrollar en la Costa Atlántica.

Inversiones

Por lo demás y a requisitoria de La Nación, el ministro Katopodis ratificó que el 13 de diciembre se abrirán los sobres de la licitación pública para las obras complementarias del segundo puente Chaco-Corrientes. Dijo además que en marzo estarían iniciando las obras y que en el primer trimestre, también, estarían licitando el viaducto, que es lo más importante y caro del proyecto.

En tanto, y sobre las asimetrías que denuncian las provincias, más allá de Corrientes, es decir las diferencias en los montos de inversión de todo el Norte en relación con el centro del país, Katopodis dijo que el presupuesto creció un 800 por ciento según las prioridades establecidas por las provincias y de acuerdo a parámetros de población. A su turno, el propio Manzur recordó que el presupuesto nacional salió con voto mayoritario de la Cámara de Diputados, lo que evidencia, según él, que muchos de los pedidos de los gobernadores fueron incluidos.

Más plata para comida

En un momento de la reunión, Tolosa Paz anunció que el Ministerio de Desarrollo Social, además de garantizar el 40% de aumento en la tarjeta alimentar, “que significa una inversión de 11.000 millones de pesos en las diez provincias del Norte Grande”, hará un nuevo esfuerzo para reforzar la política alimentaria. “Por indicadores de indigencia y pobreza, y de acuerdo a la población de cada una de las provincias de la región, el Gobierno invertirá unos 2000 millones de pesos de aquí a fin de año para morigerar los efectos de la inflación entre los que menos tienen”, anunció.

Ya sobre el final de la asamblea, De Pedro confirmó a su vez que el Gobierno decidió descentralizar por primera vez la producción y distribución de DNI y pasaportes con nuevas fábricas en el Norte Grande, que serán dos y estarán ubicadas en Chaco y Tucumán.