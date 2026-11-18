Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, candidatos a presidente de la Nación por el espacio HECHOS, rechazaron el cambio de las reglas electorales que promueve en el Congreso la gestión de Javier Milei y lanzaron su primera propuesta de campaña: que las industrias y las pymes paguen cero impuestos por el incremento de su producción comparado con el año anterior.

La presentación de los hermanos se realizó ante la Cámara de Diputados de la Nación y se llama proyecto de ley “Cero Impuestos a la Reactivación Industrial y PyMEs”. La intención es incentivar la producción nacional mediante beneficios impositivos para las empresas que aumenten su actividad. La iniciativa permitiría recuperar alrededor de 90.000 puestos de trabajo industriales que se perdieron desde el 2023, según expresaron los impulsores en un comunicado.

Desde el entorno de los candidatos dijeron a LA NACION que ambos rechazan la suspensión de las elecciones primarias (PASO) y que lo que se resuelva en el Congreso no modifica su postura sobre la candidatura en 2027.

PRESENTAMOS NUESTRA PRIMERA PROPUESTA. ASÍ VAMOS A PONER EN MARCHA LA ARGENTINA.



Mientras todos los políticos están preocupados y ocupados en cambiar las reglas electorales para solucionar sus internas, nosotros ya estamos trabajando en propuestas concretas. pic.twitter.com/ysqItwDRPR — Manuel Passaglia (@manupassaglia) November 18, 2026

Santiago Passaglia es actual intendente de San Nicolás y Manuel es diputado provincial bonaerense. El proyecto que presentaron juntos, y que le enviaron copia a todos los gobernadores, propone que las industrias seguirán pagando los impuestos correspondientes a su nivel actual de actividad, pero no tributarán impuestos adicionales sobre el crecimiento de su producción, mediante un sistema de topes impositivos actualizados por la inflación de cada sector. El beneficio tendrá una duración de 48 meses y alcanzará tanto a las ventas destinadas al mercado interno como a las exportaciones.

Santiago Passaglia, actual intendente de San Nicolás, y Manuel Passaglia, diputado bonaerense Fernanda Corbani

“Hoy tenemos fábricas construidas, máquinas instaladas y miles de argentinos que necesitan trabajo. No podemos seguir teniendo semejante capacidad productiva parada mientras discutimos cómo generar empleo. Nuestra propuesta es muy concreta: que a las empresas les convenga volver a prender las máquinas, sumar turnos y contratar gente. Sobre lo que ya producen van a seguir pagando los mismos impuestos, pero sobre lo que produzcan de más no van a pagar impuestos adicionales”, sostuvo Santiago Passaglia.

La iniciativa contempla beneficios sobre dos tributos nacionales: el Impuesto a las Ganancias y el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque. Para acceder, las empresas deberán pertenecer a sectores industriales cuya utilización promedio de la capacidad instalada sea inferior al 75%, según los registros del Indec. De acuerdo con los datos citados por los impulsores del proyecto, actualmente 11 de los 12 sectores industriales relevados cumplirían con esa condición.