Los intendentes bonaerenses de la UCR presionan a Axel Kicillof por el reparto de fondos

LA PLATA.- Unos 32 intendentes bonaerenses de la UCR se reúnen hoy en esta capital para unificar los reclamos que llevarán al gobernador Axel Kicillof, alertados por la pérdida de recursos frente al aumento de la inflación . El encuentro está previsto como preludio a una cita con el gobernador pedida por el titular del Foro de Intendentes Radicales, Miguel Fernández, que podría concretarse la semana que viene.

El foco esta puesto en la actualización del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que a principio de año se fijó en 17.000 millones de pesos para los 135 municipios. El 13 por ciento de esta masa corresponde a los municipios gobernados por intendentes radicales, es decir unos 2000 millones de pesos.

“Hay un problema serio: muchos convenios para obras aún no se firmaron. Otros si se firmaron pero no recibieron anticipo financiero”, dijo Fernández a LA NACION. “Si no firmaste convenios no pudiste largar. Hay proyectos que están dando vueltas con correcciones innecesarias. Cuanto más tiempo pasa menos alcanza el dinero. Y no podemos firmar para obras que finalmente no tendrán suficiente presupuesto por la inflación”, expresó el dirigente radical.

“Tenemos que discutir los atrasos en el FIM”, coincidió José Castro, intendente de Monte. ”Hay atrasos en los pagos. Algunos municipios aún no recibimos anticipos y la inflación preocupa demasiado ya que no se puede ejecutar la obra proyectada” afirmó el jefe comunal.

Los intendentes ven también con preocupación los atrasos de los envíos de la provincia para cubrir prestaciones del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). “La provincia arrastra mucha deuda con los municipios. Nosotros dimos prestaciones en pandemia y no se cobro o está totalmente desvalorizado. Lo hemos hablado con el ministro de Salud Nicolás kreplak”, dijo Fernández.

Los alcaldes opositores pretenden además negociar hacia adelante el valor de las prestaciones. “Queremos discutir nomencladores y un circuito administrativo adecuado y previsible. El hospital público recibe aranceles muy inferiores a las clínicas privadas”, dijo Fernández.

Con la mira en 2023

En la reunión, que tendrá lugar en el Comité Provincia de calle 51, no estará ajena la política partidaria de cara a las elecciones del año próximo. “Estamos posicionado una fórmula propia tanto a nivel nacional como provincial. Eso se va a discutir también. Los intendentes quieren participar de la discusión”, dijeron los alcaldes consultados por LA NACION.

En el orden nacional los radicales tienen varios nombres en pugna: el presidente del partido, Gerardo Morales, ya empezó a armar y los invitó a Jujuy, donde gobierna. El médico Facundo Manes también intenta liderar una fórmula nacional desde la provincia de Buenos Aires y se suma el mendocino Alfredo Cornejo, que busca participación desde Mendoza.

En el plano provincial el presidente del bloque de Juntos, Maximiliano Abad, es uno de los nombres que figura como armador.

Maximiliano Abad y Érica Revilla, las autoridades de la UCR bonaerense

Los intendentes citados al encuentro son Andrés Javier (Adolfo Alsina), Andrés Olaeta (Arrecifes), Emilio Cordonier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce), Daniel Capelleti (Brandsen), Víctor Aiola (Chacabuco), Raúl Reyes (Coronel Dorrego) y Calixto Tellechea (Florentino Ameghino).

También están invitados Ramón Capra (General Alvear), Eduardo Bataglia (General Arenales), Osvaldo Dinapoli (General Belgrano), Martín Randazzo (General Lamadrid), José Ponte Rodríguez (General Lavalle), Esteban Santoro (General Madariaga), Franco Flexas (General Viamonte), Alberto Harispe (Lezama), Salvador Serenal (Lincoln), Juan José Fioramonti (Lobería), Gonzalo Peluso (Magdalena), Matías Rapallini (Maipu), José Castro (Monte), Guillermo Pacheco (Pellegrini), Facundo Castelli (Puan), Maximiliano Suescun (Racuh), Cristian Ford (Rojas), Gustavo Notararigo (Saavedra), José Luis Salomón (Saladillo), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Gustavo Posse (San Isidro), Federico Alejandro (Suipacha), Miguel Lunghi (Tandil) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen).