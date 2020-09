Los intendentes del conurbano se mostraron conformes con el plan de seguridad que anunció el presidente Alberto Fernández, pero esperan ver cómo se hará, en concreto, el reparto de los fondos prometidos Fuente: Archivo

Javier Fuego Simondet Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2020 • 20:51

El plan se seguridad que presentó Alberto Fernández dejó conformes a intendentes del conurbano, tanto oficialistas como opositores, por la llegada de patrulleros y de fuerzas federales, y por el alivio para sus comisarías abarrotadas de presos. Sin embargo, algunos deslizaron su incertidumbre por cómo se distribuirán los fondos del plan.

No está del todo claro cómo será el acceso de los distritos al dinero -el Presidente anunció que destinará casi $38.000 millones para todo el plan-. "Hay una gran discusión porque la Provincia pretendería gastar los fondos en seguridad, pero sin dárselos a los intendentes", advirtió a LA NACION una fuente de un distrito opositor. "Tenemos la garantía de que viene de Nación y pasa por Provincia, pero con un acuerdo y un monto diseñado desde lo nacional. Necesitamos que no haya margen para la discrecionalidad y no lo va a haber", afirmaron desde otra municipalidad gobernada por Juntos por el Cambio. "Ahora vamos con el tema de la plata. Por ahora, estamos en la lucha. Veremos a partir del lunes", graficó a LA NACION un intendente peronista también atento al tema.

Fue unánime, no obstante, el beneplácito de los intendentes con el anuncio del Presidente. Juan Zabaleta (Frente de Todos), intendente de Hurlingham, cercano a Alberto Fernández y uno de los presentes en Olivos, dijo a LA NACION que el anuncio mostró el "compromiso del Gobierno, sobre todo por el fondeo de dinero". Señaló que "2009 fue el último año en el que hubo una inversión así". Y evaluó que, con el plan, su distrito "tendrá el 70% del territorio cubierto con cámaras y alarmas".

Los municipios cada vez nos hacemos más cargo de la seguridad y conocemos lo que pasa en nuestros territorios, así que necesitamos que esos fondos nos lleguen directamente. Jaime Méndez, intendente de San Miguel (JxC)

La presentación, en la que hablaron los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Gustavo Posse (San Isidro) y Mayra Mendoza (Quilmes), fue considerada positiva también en distritos opositores.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (Juntos por el Cambio), indicó que el plan "es un paso adelante". Y destacó: "Es un tema que empezamos a poner en agenda nosotros, los intendentes de Pro, como la falta de coordinación entre Nación y Provincia. Es la respuesta a demandas de vecinos y reclamos de la oposición".

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (Juntos por el Cambio), dijo: "Es un paso adelante, un tema que empezamos a poner en agenda nosotros, los intendentes de Pro". Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

"El anuncio de seguridad muestra a los tres niveles de gobierno trabajando juntos -señaló a LA NACION el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Frente de Todos)-. Y muestra a toda la clase política, sin distinción, buscando soluciones. Es la inversión más importante que se ha realizado en los últimos años, va a permitir más patrulleros, infraestructura, tecnología y personal."

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez (Juntos por el Cambio), afirmó a LA NACION: "Los municipios cada vez nos hacemos más cargo de la seguridad y conocemos lo que pasa en nuestros territorios, así que necesitamos que esos fondos nos lleguen directamente. Pero lo más importante es que se haya dado un mensaje más claro de lucha contra el delito, algo que no estaba sucediendo con la liberación de presos, las tomas y la política garantista".

El Presidente escuchó nuestros reclamos, que son nada más que interpretar lo que necesitaban los vecinos Fernando Espinoza, intendente de La Matanza

"Los municipios nos estamos involucrando cada vez más en acciones para prevenir el delito en nuestros distritos. Y ahora, articulamos este plan con Nación y Provincia para seguir cuidando a la gente", afirmó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares (Frente de Todos). "El Presidente escuchó nuestros reclamos, que son nada más que interpretar lo que necesitaban los vecinos", evaluó el jefe comunal de La Matanza, el peronista Fernando Espinoza.

El intendente de Tigre, Julio Zamora (Frente de Todos), dijo: "Hay un monto importante para los municipios, vamos a estar mejor". Crédito: Municipio de Tigre

Fuentes municipales de Lanús, donde gobierna Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio), señalaron a LA NACION que "el anuncio es positivo" y destacaron coincidencias con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Para Julio Zamora (Frente de Todos), intendente de Tigre, el plan para el conurbano "es una inversión importante del Gobierno, como también, el anuncio de los 10.000 nuevos policías". Zamora afirmó: "Hay un monto importante para los municipios, vamos a estar mejor. El fondo va ir de Jefatura de Gabinete a Provincia y, de ahí, a los municipios".

Dudas por cómo será el reparto

Una fuente opositora afirmó que "no hay, por ahora, definición de la llegada de los recursos" y que "primero era de Nación directo al municipio, pero ahora el gobernador quiere manejar y distribuir".

Según dijo a LA NACION una fuente al tanto del programa, el reparto del dinero "se está definiendo, pero el porcentaje más importante de los $10.000 millones [que se destinarán a la compra de equipamiento] va a estar destinado a los municipios".