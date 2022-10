La pelea por Ganancias: los jueces suspendieron la reunión con Cristina Kirchner y debaten cómo manejar el tema a futuro

escuchar

Los jueces nacionales y federales suspendieron la reunión que tenían acordada este mediodía con la vicepresidenta Cristina Kirchner para hablar sobre el pago del impuesto a la ganancias de los magistrados, porque entienden que el asunto quedó abstracto luego de que el Gobierno fracasó en su intento de introducir en el presupuesto la cláusula que obligaba a pagar el tributo a todo el Poder Judicial.

Así lo informó a LA NACION el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, que dijo que enviaron un escrito formal que ingresó en el Senado esta mañana.

La votación de la ley de presupuesto fue seguida de madrugada por los jueces federales y nacionales que no estuvieron tranquilos hasta ver que el oficialismo no llegaba a reunir los votos necesarios para aprobar la inclusión de un artículo que obligaba a todos los magistrados a pagar ganancias.

En la Corte Suprema de Justicia también siguieron la sesión, pendientes de lo que se votó en el recinto. Estuvieron online con la Cámara de Diputados y con algún sector del Poder Ejecutivo. Siguieron todas la alocuciones, porque era un tema capital para los magistrados.

Hubo llamadas cruzadas entre los jueces nacionales y legisladores, y entre allegados a jueces de la Corte con funcionarios y magistrados de todo el país. “Lo importante ahora es dialogar para encontrar una solución. Con al gente que quiera dialogar, se va a buscar el diálogo. Faltan reglamentaciones, cuestiones pendientes relacionadas con las jubilaciones. Son todos tema que hay que tratar para encontrar un consenso en un tema que atañe a los magistrados y a los trabajadores judiciales”, dijo a LA NACION una fuente judicial que dialoga con los magistrados del máximo tribunal.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados Rodrigo Néspolo

El juez de la Corte Ricrado Lorenzetti dijo en Radio Mitre: “Nosotros no defendemos un privilegio, lo que se pretende es una regulación estable que dé previsibilidad”. Y agregó: “Con una medida como esta no van a presionar, porque nosotros no aceptamos presiones. Nuestra responsabilidad es con la población, darle seguridad jurídica, decirle que se va a aplicar la Constitución Nacional y la ley, y no mostrar una debilidad ante una cuestión tributaria”. Sostuvo que no se pude cambiar la ley a cada rato porque no da seguridad jurídica.

Por su parte, los jueces naciones y federales recibieron esta mañana llamadas de los legisladores que votaron en contra de la iniciativa para recordarles que ahora debían trabajar en elevar una propuesta legislativa o reglamentaria para que todos pagaran ganancias.

Un juez que mantuvo estos diálogos dijo a LA NACION que la idea es ahora buscar una salida creativa para que los jueces que no pagan ganancias, que son los que asumieron antes de 2017, tributen del mismo modo los que sí. Indicó que habría que buscar un solución, que puede pasar por un sistema de adhesión voluntaria o una reforma legal.