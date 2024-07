Los leales a Macri que hoy defienden a Milei en el Congreso y las redes sociales

Escuchar

No hace mucho, defendían con ardoroso fervor las políticas gradualistas del gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri como faro indiscutido de liderazgo. Hoy, o mejor dicho desde hace seis meses, suscriben al pie la mayoría de los postulados libertarios , critican al kirchnerismo y también, con dureza, a los medios de comunicación y demás miembros de la “ casta ”, declarados como enemigos por el presidente Javier Milei.

Sin abjurar de sus antiguas lealtades, varios de los principales escuderos de Macri se convirtieron en informales voceros libertarios en el Congreso, las redes sociales y hasta en los foros internacionales. Sin ser funcionarios, como algunos de sus todavía compañeros de partido, aseguran que no dejarán Pro, pero para regocijo del gobierno libertario dejan la puerta abierta para una confluencia que rediseñe el mapa político actual, que los encuentre en sintonía con los actuales inquilinos de la Casa Rosada.

La semana pasada, pocos se sorprendieron por el abrazo que Milei se prodigó, en tierras europeas, con el diputado Fernando Iglesias. Titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Iglesias formó parte de la selecta delegación –de solo tres miembros, en la que no fue incluida la canciller Diana Mondino– que acompañó al Presidente durante la cumbre del G7 en Italia, y volvió a subirse al avión para formar parte de la comitiva en España, Alemania y República Checa, gestos que, para el propio Iglesias, son muestras de la generosidad y amplitud del Presidente .

🇦🇷🇩🇪 Milei y "El jefe" Karina fueron recibidos por Fernando Iglesias en Hamburgo. pic.twitter.com/719NQJWo3X — Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷 (@DiegoMac227) June 22, 2024

“Tenemos una relación personal muy buena. Nos cruzábamos en los programas de tevé, y coincidíamos en algunas críticas al mainstream. Tuvimos algún choque en la campaña, pero hicimos tabula rasa y me pidió que encabezara esa comisión ”, cuenta Iglesias a LA NACION. En tren de elogiar la gestión libertaria, asegura sin dudar que “los sectores esenciales los maneja muy bien, se han logrado resultados”, y da como ejemplos a los antiguos integrantes de Cambiemos hoy en el Gobierno, como Luis “Toto” Caputo (Economía) y Patricia Bullrich (Seguridad), a quien apoyó en la interna de Pro contra Horacio Rodríguez Larreta. También valora a la canciller Mondino y al titular de Defensa, el radical mendocino Luis Petri.

Un presidente “de vacaciones” que ha vuelto a insertar a la Argentina en la economía mundial, junto a los países democráticos del planeta.

Mi discurso de hoy en la cámara 👇🏼



Diputado Iglesias, Fernando Adolfo - PRO - Sesión 27-06-2024 - CP https://t.co/5an2A3pr0N vía @YouTube — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 27, 2024

¿Y Pro? “Estoy en el bloque Pro, soy de Pro”, se ataja Iglesias. Y en referencia a una eventual confluencia con La Libertad Avanza asegura que “es muy temprano, son cosas que tiene que definir el partido en asamblea partidaria”. ¿Y Macri, que varias veces pidió incluirlo en listas de diputados? “Tenemos buena relación, coincidimos en la necesidad de apoyar los cambios”, contraataca.

Hernán Lombardi Hernán Zenteno

Tan defensor de la Ley Bases como Iglesias en la sesión del jueves pasado, Hernán Lombardi es otra de las espadas macristas que pone el cuerpo para defender al Gobierno en la Cámara de Diputados. “La crisis heredada es total y absoluta. Ante esa crisis hay que apoyar, y el rumbo es el correcto”, dice Lombardi, exsecretario del Sistema Federal de Medios durante el gobierno de Macri. En diálogo con este diario, el exfuncionario de la Alianza desde la UCR asegura que “hoy el sistema está dividido en el oficialismo, el apoyo responsable, la oposición moderada, la oposición salvaje kirchnerista y los que están en el borde, la izquierda. Nosotros somos el apoyo responsable”, distingue.

“Con Macri hablamos semanalmente, como también con funcionarios de este gobierno”, afirma Lombardi, que evita señalar puntos flojos en la gestión de La Libertad Avanza. “Por el momento, me fijo en lo principal, estabilizar el país, algo que el Gobierno logró”, sostiene.

La gira del presidente @JMilei es un ejemplo de mirada al futuro. Lo reciben los empresarios más importantes e innovadores de Occidente.

Es clave que entendamos que se trabaja para un futuro diferente que sacará a los argentinos de la tremenda situación a la que nos llevaron. — Hernán Lombardi (@herlombardi) May 31, 2024

Sin un caja de resonancia institucional, como Iglesias o Lombardi, Alejandro Rozitchner demuestra su profesión de fe mileísta desde sus redes sociales. “Hay que ser bastante pelotudo para decir que el gobierno de @jmilei es de extrema derecha”, escribió sin filtro el filósofo en la red social X, la misma desde la cual lanza elogios al ministro Caputo, repostea mensajes agresivos que tildan de “mercenarios” a periodistas conocidos, o muestra su espíritu confrontativo contra políticos de Juntos por el Cambio, como el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, o la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió. “Espero que el votante haya madurado para no volver a poner a esta mujer obstáculo en ninguna función”, escribió Rozitchner, lejos del bajo perfil del discreto despacho que ocupaba en el segundo piso de la Casa Rosada, cuando asesoraba y escribía los discursos del entonces presidente Macri.

Gran felicidad inspira la firmeza de este gobierno, tanto en las calles como en la protección del déficit cero. Los falsos populares no están acostumbrados a que sus psicopateadas no logren el efecto que buscan. — Alejandro Rozitchner (@AlejRozitchner) June 12, 2024

“Creen que es fácil correrlo a @jmilei y su gobierno con las mentiras y operaciones de siempre. Pero este gobierno tiene firmeza, convicción y mucho apoyo. Gran y bienvenido cambio de época”, posteó la semana pasada Rozitchner, que a diferencia de Iglesias y Lombardi, prefirió no responder a la consulta de LA NACION.

Alejandro Rozitchner

Con otros importantes dirigentes tomando buena parte del discurso mileísta en el Congreso –María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Cristian Ritondo, entre otros– cerca de Mauricio Macri prefieren no hacer olas . “Creemos que a este gobierno hay que apoyarlo, hay que respaldar los cambios. Pero en ningún momento pensamos que Lombardi se va a ir de Pro, Rozitchner no forma parte del partido, y está bien que se exprese, igual que Fernando Iglesias. Nosotros también cuando íbamos de viaje llevábamos diputados que no eran de nuestro partido. Todo el que crea que hay que respaldar a este gobierno, está bien que lo banque”, afirma un dirigente que conoce el pensamiento del exmandatario y flamante presidente de Pro. “Los que amagan con irse son marginales”, los trata, sin demasiado cariño, otro veterano militante de Pro, en su caso del interior del país.

Desde el Gobierno, en tanto, consideran “valioso” el aporte de los informales voceros extrapartidarios, mientras aseguran que Macri “está dolido” porque hubiera querido mayor participación en la conformación del Gobierno. Desde Pro, y más allá de las declaraciones de compromiso, algunos asumen que la estrategia libertaria, de cara a las legislativas del año que viene, es “sacarnos dirigentes de a uno”, sobre todo en la estratégica y decisiva ciudad de Buenos Aires, que podría ser campo de batalla entre macristas y libertarios en 2025.