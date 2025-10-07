Habló Fred Machado, el empresario detenido por narco, tras la renuncia de José Luis Espert

Federico Andrés “Fred” Machado, el empresario acusado y detenido por formar parte de una estructura criminal dedicada al blanqueo de dinero y narcotráfico, habló este martes, dos días después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en las elecciones legislativas. Recluido en Viedma, el hombre se refirió a su vínculo con el economista que recibió al menos US$200.000 durante la campaña de 2019.

“¿Che, no me podés hacer un aporte monetario porque estamos en bolas?”, dijo que le habría pedido Espert luego de conocerse antes del último comicio presidencial. “La idea de apoyar a Espert en lo económico surge porque me decía: ‘Te necesito, no somos muchos, somos pocos’”, se explayó y agregó: “Estaban él, Nazareno [Etchepare] (exjefe de campaña de Espert) y Clara [Montero Barré] (la vocera del economista)”.

Aseguró entonces, en diálogo con radio Rivadavia, que el parlamentario no le pedía un monto en particular, sino ayuda. “Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, que es fácil moverse con eso, obviamente todo legal, con planes de vuelo y me dice que lo ayudaría, que la presentación del libro era para hacerse conocer. Le financié los gastos que necesitaba para moverse, comida...”.

Noticia en desarrollo