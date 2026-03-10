Los obispos recibieron al subsecretario de Culto, en otro gesto de distensión frente a las tensiones con el Gobierno

El subsecretario de Culto. Agustín Caulo, fue recibido este martes por la condición del Episcopado, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, durante la reunión de la comisión permanente del organismo, que reúne a una veintena de obispos de todo el país.

Fuentes del Episcopado indicaron que el funcionario “pasó a saludar y se puso a disposición de los obispos”, en función de la tarea que desarrolla la Secretaría de Culto de la Nación. Expresaron, además, que no se abordó una posible audiencia de los obispos con el presidente Javier Milei.

La reunión fue interpretada como un paso destinado a distender las tensiones entre el Gobierno y la Iglesia, marcada por recientes distanciamientos, que se reflejaron en los críticos pronunciamientos por la persistencia de los niveles de pobreza y la reforma del régimen penal juvenil, que cristalizó la baja de la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años.

La visita de Caulo a la sede episcopal l tuvo lugar tres semanas después de la visita de monseñor Colombo al canciller Pablo Quirno, quien días antes le había entregado en mano al papa León XIV una invitación del presidente Milei para invitarlo a viajar a la Argentina.

Durante la reunión de la Conferencia Episcopal, que se extendió durante dos jornadas, los obispos rezaron especialmente por la paz en el mundo, en medio de las tensiones por la guerra en Medio Oriente y en rechazo del camino de la violencia. Por otra parte, los obispos resolvieron celebrar una misa en la basílica de Luján el próximo 21 de abril, para recordar al Papa Francisco, en el primer aniversario de su muerte. Se hará dentro de la semana en la que se desarrollará la asamblea plenaria del Episcopado, por lo que se espera que todos los obispos del país participen de la celebración.

Además, la conducción del Episcopado propuso que el domingo siguiente -26 de abril- se lleven adelante iniciativas y celebraciones que “ayuden a vivir una memoria agradecida por la vida y el ministerio del papa Francisco, renovando el compromiso con su legado y sus enseñanzas”.

Acompañaron a Colombo en la reunión con el subsecretario Caulo, quien quedó a cargo del área que hasta diciembre último condujo el actual diputado bonaerense Nahuel Sotelo, los integrantes de la comisión ejecutiva: el cardenal Ángel Rossi (arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero), monseñor César Daniel Fernández (obispo de Jujuy y vicepresidente segundo) y monseñor Raúl Pizarro (obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal).

La visión pastoral

Los obispos compartieron durante sus deliberaciones un “intercambio pastoral sobre la vida de la Iglesia en las distintas diócesis del país, a partir de los informes presentados por los delegados de las regiones pastorales, que reflejan los encuentros y reflexiones realizados en los primeros meses del año”, se informó a la prensa.

Estuvo presente en la asamblea monseñor Daniele Liessi, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, sede que desde enero pasado se encuentra vacante, ante el traslado del nuncio Miroslav Adamczyk a Albania. En la reunión de la comisión permanente, los obispos continuaron la reflexión sobre la reforma de los estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, y confirmaron que que entre el 23 y el 25 de mayo se realizará en Córdoba el 5° Encuentro Nacional de Grupos Misioneros, con el lema “En comunión, somos misión”.