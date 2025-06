Los Passaglia rechazan la alianza entre Pro y La Libertad Avanza y dicen que es “una estafa electoral”

A sabiendas de que el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre fortalece su despliegue territorial en San Nicolás, los hermanos Passaglia decidieron ensayar una jugada audaz. A pocas horas de que lanzaran un nuevo espacio, Hechos, para competir en los comicios, los exsocios de Mauricio Macri y Patricia Bullrich salieron a detonar la convergencia entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro en Buenos Aires. “No hay un acuerdo entre [Javier] Milei y Macri, sino sometimiento; es una estafa electoral”, resaltan los Passaglia durante una entrevista con LA NACION.

Referentes de San Nicolás, cabecera de la segunda sección, Santiago y Manuel apuestan a exhibir una renovación de la clase dirigente y forjar una identidad propia, ante el inquietante nivel de apatía electoral. “La gente está harta de ver a los políticos pelearse y quiere resultados”, afirman.

Dado que se pararán enfrente de los gobiernos de Axel Kicillof y de Milei, reconocen que se alistan para sufrir represalias en su reducto. No obstante, confían en que saldrán airosos del test en las urnas y que podrán preservar su caudal político. Machacan con que no tienen miedo a competir.

Los hermanos Passaglia están habituados a intercambiar roles en el poder. En diciembre de 2023, Santiago sucedió en el cargo de intendente a Manuel, quien ahora encabezará la boleta de candidatos a diputados provinciales en la segunda sección.

-¿Por qué razón salieron a criticar el acuerdo entre La Libertad Avanza y el Pro para confluir en septiembre?

Manuel Passaglia: -En la provincia estamos cansados de tener siempre los mismos problemas y las mismas caras. Se pelean o gritan y no cambia nada. Nuestro espacio es superador de la grieta; ofrece liderazgos nuevos, que toman decisiones con mucha firmeza, y por sobre todas las cosas, garantizamos resultados.

-¿Y por qué motivo se alejan la negociación entre Pro y LLA? Hablaron de poca honestidad.

Santiago Passaglia: -No creemos que haya un acuerdo. Lo que vemos es un sometimiento. Es como expresó el jefe gabinete, Guillermo Francos: “Levantamos el alambrado para que agachen la cabeza y pasen”.

-Entonces, Pro se deja someter por Milei.

MP: -Correcto. Es una estafa electoral, un pacto de dirigentes que se está haciendo de espaldas a la gente para repartirse un par de cargos. Nosotros no vamos a ser parte de eso.

Milei está polarizando con el kirchnerismo, una estrategia que ya fracasó y los deja vivos

-¿Están decepcionados con sus exsocios de Pro? Fueron hasta ahora sus aliados locales e, incluso, ustedes apoyaron a Patricia Bullrich en 2023.

SP: -Hemos sido aliados, pero no compartimos esa decisión. No entendemos cuál es el temor a competir y sostener la identidad. En todo caso, esta es una elección legislativa donde todos sumaremos voluntades y manos para plantarnos frente al kirchnerismo.

MP: -¿Un acuerdo para qué? ¿Dónde están los reclamos de los vecinos? ¿Cuántas veces se discutió el problema de la inseguridad o cómo cambiar el sistema de salud o mejorar la educación? Para nosotros, eso es un acuerdo, no repartirse cargos.

Los Passaglia gobiernan San Nicolás, cabecera de la segunda sección electoral, y lanzaron el espacio Hechos Soledad Aznarez

-Bueno, Milei y Macri argumentan que su fin es derrotar al kirchnerismo. El expresidente dijo que “el país lo necesita”.

MP: -La mejor estrategia para dejar atrás el kirchnerismo es lo que hicimos en San Nicolás: transformar la ciudad. De esa forma, no ganan nunca más ninguna elección. Están polarizando con el kirchnerismo, una estrategia que ya fracasó. No solo los deja vivos, sino que no se discute la verdadera solución para mejorarle la vida a la gente.

-¿Consideran que Pro y LLA se unen más por necesidades mutuas que por convicción o coincidencias?

MP: -Si la economía estuviese creciendo al 10% o si las autopistas estuviesen impecables o si los medicamentos estuvieran más baratos, ¿creen que ellos necesitarían este acuerdo? Los vecinos de la provincia les podrían diez votos por sobre en cada urna.

SP: -Los acuerdos se hacen con honestidad, con respeto y con una agenda de trabajo en común. Un día te acusan de traidor o no te dan la mano y a la otra semana se sientan a repartir cargos. Eso no es un acuerdo.

-En el macrismo o en el Gobierno sostienen que dividir la oferta opositora a Kicillof sería funcional al kirchnerismo. Temen un triunfo del PJ que afecte a la economía. ¿A qué juegan ustedes?

SP: -Si alguien se ha plantado frente al kirchnerismo, somos nosotros en San Nicolás. Enfrentamos a la mafia del sindicato de Camioneros y a Hugo Moyano; discutimos con Sergio Berni y Kicillof sobre la seguridad y fuimos el único municipio que salió de IOMA.

Si no vos quisieras ser funcional al kirchnerismo, no deberías subirla al ring a Cristina para polarizar o plantearle a la gente que sos la única opción o viene el cuco.

"Milei nos llevó del plan platita a que no haya un peso en la calle"

-¿Cuál es el objetivo del espacio? ¿Quieren acrecentar su influencia en otros distritos y plantar una alternativa a Kicillof en 2027?

MP: -En los extremos se gritan o se pelean y no solucionan nada. Después, les echan la culpa a los periodistas o a Ricardo Darín. Ese camino no funciona. Queremos trabajar para llevarle soluciones concretas a las familias. Vamos a caminar y escuchar.

Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás, y su hermano Manuel, quien será candidato a diputado provincial Soledad Aznarez

-Entre el extremo de LLA y el del kirchnerismo, ¿ustedes están más cerca de Milei o la derecha? Insisto en que fueron aliados de Bullrich.

MP: -La realidad está mal en lo productivo y en el trabajo. Recorremos todo el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Vemos que el comercio está muy golpeado y que la construcción está muerta. Y la industria está aguantando como puede. Acindar trabaja unos meses sí y otros, no. Siderar, que es un monstruo, está con conflictos laborales hace más de un año. Las pymes sacaron horas extras o suspenden turnos; están haciendo lo que pueden.

¿Por qué ocurre esto? En el último tiempo nos llevaron del plan platita a que no haya un peso en la calle. Nos llevaron de que no había un dólar para importar repuestos para un auto a poder importar maquinaria usada agrícola de Estados Unidos. En el medio de eso quedamos todos los bonaerenses, con toda nuestra familia y trabajos.

Lo de Cristina es un manotazo de ahogado y tiene olor a naftalina

-Por la realidad que describe, pareciera que se le hará difícil ganar al Gobierno en Buenos Aires. ¿Cómo analizan el impacto de la candidatura de Cristina Kirchner en la tercera sección? ¿Es imbatible en ese terreno?

SP: -Lo de Cristina es un manotazo de ahogado que, incluso, tiene olor a naftalina, porque es parte del pasado. Ella siendo candidata en distritos como La Matanza, que son los más postergados de la Argentina, que menos avance tienen en servicios básicos de infraestructura o más política clientelar, después de tantos años de Gobierno kirchnerista y de la famosa década ganada, habla de un fracaso. Para nosotros, es el fin del kirchnerismo.

-Es decir, es un síntoma de debilidad de Cristina más que una apuesta fortalecerse.

MP: -No tengo ninguna duda.

SP: -Es más un intento de apagar internas que otra cosa.

-¿Milei ya se comió a Pro? Ustedes tienen un vínculo con Mauricio Macri, quien salió muy herido de la elección porteña.

SP: -En provincia hay un sometimiento. Si Pro entrega su identidad y no va a competir para mostrar que tiene algo distinto para ofrecerle a la gente, no tiene razón de ser.

-¿Piensan sumar a otros intendentes al espacio o hacer una alianza, incluso, más allá de los límites de la segunda sección?

MP: -Nuestro objetivo es mostrar un liderazgo nuevo, con resultados concretos. Es decir, hechos. Más adelante, queremos sumar docentes, médicos, comerciantes, trabajadores y dueños de pymes que estén convencidos de que los extremos son los que nos llevaron hasta acá y que hay que hacer algo totalmente distinto.

-¿Cómo piensan esquivar el efecto de la nacionalización de la campaña con Cristina Kirchner y Milei en la cancha?

SP: -En el interior la gente va a estar votando para ver cómo puede vivir mejor. Se va a municipalizar.

MP: -El Gobierno y el kirchnerismo van a hacer las campañas en los canales de streaming, peleándose. Y nosotros la vamos a hacer caminando, hablando con los vecinos sobre sus problemas y cómo se pueden solucionar.

Es una complicación para los bonaerenses tener que votar dos veces. Lo mejor hubiese sido una boleta única y que se elija todo el mismo día, una sola elección.

-¿Temen un escenario de baja participación, como ocurrió en la ciudad de Buenos Aires o en Santa Fe?

MP: -Sí. Habrá una baja participación porque la gente está harta de ver a los políticos pelearse y quiere resultados. También hay un problema de oferta electoral. Debemos oxigenar de alguna manera la política, para que empiecen a aparecer propuestas y caras nuevas.

-¿Y consideran que esta elección bonaerense va a fragmentar más aún el mapa político?

MP: -Sí, porque van a ser ocho elecciones distintas. El desdoblamiento disminuye el arrastre nacional.

-Dicen que el ciclo del kirchnerismo se agotó. ¿Kicillof también está terminado o puede posicionarse como una alternativa a Milei en 2027?

MP: -El kirchnerismo gobernó 18 de los últimos 22 años en Buenos Aires. Miren el resultado: es la provincia más insegura y atrasada de la Argentina.

Nosotros transformamos San Nicolás con todo el kirchnerismo en contra. Estaba fundido y hoy es el municipio más eficiente de la Argentina, que tiene menos cantidad de empleado público por habitante. Y cambiamos todo el sistema de salud.

Si Pro entrega su identidad y no va a competir, no tiene razón de ser

-¿El modelo de Milei se puede aplicar en la provincia de Buenos Aires? En la Casa Rosada proponen llevar la “motosierra” al Estado de la provincia.

SP: - En términos de gestión, los desafíos que tiene la provincia son más similares a los que tiene un municipio que a los de la Nación. De hecho, a los intendentes todos los días nos reclaman las responsabilidades de la provincia: la seguridad, la educación y la salud.

Es más trasladable nuestro modelo de gestión a la provincia que el de la Nación a Buenos Aires.

“Lo de Cristina es un manotazo de ahogado y tiene olor a naftalina”, dijo Santiago Passaglia Soledad Aznarez

-Hablan de que la política requiere una renovación. ¿Qué hay detrás de la maniobra para reflotar las reelecciones indefinidas?

MP: -Estamos en contra de las reelecciones indefinidas. Lo que se vio el martes en el Senado fue el preludio, porque después van a mandar un proyecto para modificar las reelecciones de los intendentes.

-¿Qué escenario electoral proyectan para el 7 de septiembre? ¿Visualizan que habrá tres tercios o una polarización entre LLA y el PJ?

SP: -Van a ser ocho elecciones distintas, con una lógica particular. En la primera y en la tercera se va a nacionalizar. Pero en el interior habrá una suerte de plebiscito a la gestión de los intendentes.

-¿Se imagina un escenario en el que varios espacios festejen?

SP: -Esta elección tiene que servir para aparezcan nuevas propuestas y liderazgos.

-¿Milei retiene el apoyo de los votantes en las zonas agrícolas ante la amenaza de la vuelta del kirchnerismo o hay malestar por las retenciones?

SP: -Están más holgados en cuanto al clima, pero más justos respecto de los costos. Además, mantienen el reclamo de siempre, para que les saquen la pata de la cabeza. Creo que prima la esperanza de que este Gobierno le baje las retenciones frente al miedo volver atrás y que el kirchnerismo les ponga más impuestos.

MP: -Los del campo nos van a votar a nosotros.