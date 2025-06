Los personajes polémicos que tensan la interna libertaria en la provincia de Buenos Aires

Hay acuerdo entre La Libertad Avanza y Pro para la provincia de Buenos Aires, pero ¿hay acuerdo dentro de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires? En ese distrito, la interna es más cruda en el seno del oficialismo que entre este y sus aliados para las listas de octubre.

Sucede que, como reflejo de lo que parece incipiente en otras provincias, las Fuerzas del Cielo hacen públicas sus críticas a los personajes que se convirtieron en referentes en distintos municipios y secciones electorales. El ejército virtual de Santiago Caputo embiste contra el principal interlocutor -por lo menos, por ahora-, en PBA: Sebastián Pareja, amparado por Karina Milei y los Menem.

La forma en la que Pareja teje los acuerdos territoriales ya estuvo en foco en 2023, cuando él se encargó del mismo distrito bajo el paraguas de Carlos Kikuchi. El armador nacional en ese entonces fue desplazado de su rol luego de la presidencial. En las listas, como reveló LA NACION en ese entonces, surgían excandidatos del peronismo, personas vinculadas con oscuros referentes del conurbano y una cantidad de punteros del massismo.

Cuánto de casualidad o causalidad se logró vislumbrar en un audio al que accedió este medio. Pareja se lo envió a un armador en el municipio de Tigre, en vísperas del cierre de listas. “Hablálo con... Acá el único pedido de Malena [Galmarini] es que [Juan] Cervetto entre como primer o segundo concejal. Eso es lo que tenemos que solucionar. Solucionado eso, solucionado todo”, le advirtió. Cervetto sigue participando en LLA. La contra dentro del partido la encara Nicolás Scioli, que desembarcó en terreno de cuna massista.

Juan José Cervetto

Con el relegamiento de Kikuchi, a quien se le endilgaron acuerdos espurios, no desaparecieron muchos personajes a los que les valió el concepto de “tabula rasa”, pero solo de un sector de La Libertad Avanza. Un ejemplo: Ramón “El Nene” Vera y su hija, Andrea. El excandidato de Frente de Todos en Moreno, ahora pintado de violeta, asistió aquel domingo al búnker de Manuel Adorni en CABA y celebró la victoria con un mensaje en X. En el discurso triunfal, el vocero presidencial habló de la tabula rasa.

El intercambio con Ramón Vera

Del otro lado, en la virtualidad, los tuiteros le hicieron saber que a él no le aplicaba. “Cerrá el orto infiltrado de mierda. Delincuente, a vos también te vamos a sacar a patadas”, arrojó @ElTrumpista. “Empezá, si te da”, le respondió Vera. “Infiltrado de mierda. Te vamos a sacar a las patadas. Kuka de mierda”, aportó @TalibanMilei. “Fíjate en algún acto o encuentro si les da el cuero”, retrucó el candidato.

Vera no es el único cuestionado, aunque los ataques no se dispersaron mucho más allá de él. Independientemente del enfrentamiento, aparecen en distintos distritos personajes con un pasado cuestionable, lo cual hace dudar de su adhesión genuina o no al liberalismo, por problemas con la Justicia o por cuan “presentables” son.

El armado paralelo de Caputo, que encabezan Agustín Romo, Lucas Sagaz Luna, Santiago Santurio y Nahuel Sotelo, entre otros, tiene un perfil distinto: “puros” y muchos jóvenes. Del otro lado, les achacan un armado poco popular y sin comprensión de la “territorialidad” del conurbano. El suyo no se diferencia en las formas de cualquier partido instalado en la provincia, a tal punto que hubo filas de personas exigiendo pago por haberse transportado en cuatro micros desde PBA al acto de cierre de campaña en CABA.

Los “cuestionados”

La cizaña se enmarcó en Andrea Vera, quien fue candidata a intendente en Moreno en 2023 y ahora es coordinadora de la primera sección electoral. Su padre fue un histórico dirigente local, vinculado a Jorge D’Onofrio (ahora investigado por la Justicia), del Frente Renovador. Se “eyectó” del armado cuando no le permitieron competir en una interna, aunque fue consejero escolar por el Frente de Todos.

A algunos los cuestionan por su perfil. Por ejemplo, a Silvina Soria, una referente de Avellaneda que adula frecuentemente al armador de ese municipio, Cristian Frattini, excandidato a intendente de Consenso Federal (Roberto Lavagna), en Avellaneda, cercano a Margarita Stolbizer. Soria, por caso, promociona LLA en redes con mensajes como: “Soy así libertaria, mostrar mi cuerpo no me inhibe a mi criterio de ser política, apoyo a este gobierno y estoy contra todo corrupto. Viva La libertad carajo hoy y siempre”, junto con fotos en la pileta.

Silvina Soria

En el caso de otros, las dudas llegan por las internas. La reciente incorporación del bullrichismo al espacio libertario despertó viejas tensiones y provocó fracturas en el Concejo Deliberante. El excandidato a intendente de Bahía Blanca Oscar Liberman, enfrentado con la destituida presidenta del cuerpo Marité Gonard, gestaron un episodio que encendió alarmas por los armados locales.

La tensión se trasladó hasta al Presidente en el caso de Junín. Allí surgió una denuncia, por parte de una militante llamada Marina Biagetti contra el coordinador en Junín y de la cuarta sección electoral, Alberto Pascual por, presumiblemente, haberla echado del espacio por formar parte de Las Fuerzas del Cielo. Aportó capturas de pantalla que daban verosimilitud a su historia. Pascual manejaba también la caja del PAMI en la localidad.

Poco tiempo después, comenzaron a surgir reclamos en diversos puntos del país relacionadas con que los referentes de LLA, también encargados de delegaciones de la obra social de los jubilados o Anses pedían diezmos de los sueldos para financiar la política.

En José C. Paz sigue en el espacio el excandidato a intendente Oscar Abadie, un comerciante que se dedica al manejo de las ferias, controladas en ese distrito por Fabián Carballo. Este empresario tiene una larga amistad con Massa y fue su candidato a intendente en el municipio en 2015. Lo ha asistido con favores como prestarle dos helicópteros para hacer campaña, a través de su empresa Fusion Blue.