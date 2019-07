Los pilotos atenuaron ayer su protesta, pero no hay tregua

Un grupo de pilotos protestaron con pancartas y repartieron folletos, ayer, en Aeroparque Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Aunque los gremios no prevén paros ni demoras en los vuelos, amagan con volver a leer los comunicados en los aviones; marcharon con pancartas por Aeroparque

María Paula Etcheberry SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2019

"Pilotos unidos en defensa del trabajo argentino. Dietrich está destruyendo nuestras fuentes laborales", rezaban las pancartas celestes y blancas con las que ayer protestaron los gremios aeronáuticos Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), sin ocasionar demoras en el Aeroparque.

No es un detalle más, sino un cambio de estrategia en la modalidad de protesta de los sindicatos, que ayer buscaron no generar molestias a los pasajeros. Sin embargo, la tregua no parece tan sólida. "Si el Gobierno quiere escalar, el conflicto va a escalar. Esto termina mal", dijo ayer el titular de la APLA, Pablo Biró, consultado por la denuncia penal que presentó la ANAC contra los pilotos.

De hecho, los gremios adelantaron que la semana próxima podría volver a leerse la proclama crítica de la política aerocomercial del Gobierno cuando aterricen los aviones, estrategia que para funcionarios del oficialismo se vincula con la campaña kirchnerista.

La protesta de ayer consistió en una manifestación de un grupo reducido de pilotos, por la mañana y en el Aeroparque, que no afectó el desarrollo de los vuelos. Además de llevar pancartas, los pilotos repartieron un folleto con el comunicado que leyeron durante esta semana en varios vuelos, hecho que generó una escalada en el conflicto con el Gobierno.

En principio, los sindicatos tienen previsto continuar con la misma modalidad de protesta y no tienen planificadas otras medidas de fuerza, como paros o asambleas. De hecho, la Asociación Argentina de Aeronavegantes, otro gremio del sector, a cargo del moyanista Juan Pablo Brey, organizó para hoy una manifestación similar a la de ayer.

"Mañana [por hoy] desde las 9, los Aeronavegantes nos manifestamos en el Sector C del Aeroparque para realizar una jornada de visibilización de los conflictos que vive el sector aeronáutico", anunció el gremio en Twitter.

"No queríamos generarles molestias ni inconvenientes a los pasajeros", dijo a LA NACION el secretario de prensa de la APLA, Juan Pablo Mazzieri, en referencia a la manifestación de ayer.

A la vez, explicó que el gremio no tiene previstas nuevas protestas en el corto plazo. "No hay medidas de fuerza, ni paros, ni demoras. Hemos logrado el objetivo de visibilizar el conflicto que estamos padeciendo. Estamos esperando que el Ministerio [de Transporte] y el Gobierno tomen acciones para solucionar la situación de los pilotos de Avianca y Andes", dijo.

Posturas enfrentadas

Los gremios no descartan que en los próximos días vuelva a implementarse la lectura del mensaje contra la política aerocomercial del Gobierno en aviones de Aerolíneas y Austral. "Hay posibilidades de que se reactive la lectura de los comunicados la semana próxima", aclaró Mazzieri, pese a que sigue en pie el mecanismo para aplicar sanciones a los pilotos "infractores", impulsado tanto por Aerolíneas como por el Gobierno.

La Casa Rosada no dudó en vincular la protesta de los aeronáuticos con la campaña del kirchnerismo, tal como había hecho días atrás, al comenzar el conflicto por la lectura de las proclamas. También ensayó una hipótesis similar a principios de este mes, cuando los gremios realizaron un paro.

"O están jugando una partida desde el punto de vista electoral o quieren dañar a la empresa", dijo ayer el ministro de Producción, Dante Sica, en diálogo con Radio La Red. En Córdoba, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo que la protesta de los pilotos "es política, es el kirchnerismo tratando de generar lío".