Los piqueteros intentan cortar accesos a la Capital Federal, con la policía en alerta

Los grupos piqueteros que se nuclean en el Frente de Lucha Piquetero y los movimientos sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) protestan desde las primeras horas de la mañana de este martes en diferentes puntos del país, con epicentro en puentes y avenidas de acceso a la Capital Federal, puntos en los que se ponen cara a cara con efectivos policiales mientras queman cubiertas e intentan interrumpir el tránsito. Reclaman contra la reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei y piden “salarios dignos”

Efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura Naval están apostados metros antes del ingreso al Puente Pueyrredón, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en Avellaneda, en busca de impedir el corte de ese acceso a la ciudad de Buenos Aires. Los manifestantes prendieron fuego neumáticos, que los uniformados apagaron con carros hidrantes y mangueras de autobombas. En la zona, se reunieron columnas del Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras.

La protesta piquetera, entre Liniers y La Matanza, a la altura de la General Paz Prensa UTEP

Las protestas se repiten en otros puntos de acceso a la Capital Federal como los puentes La Noria (en Lomas de Zamora) y Saavedra (Vicente López) y ruta 3 y Avenida General Paz (en La Matanza), con escenas similares de manifestantes custodiados por efectivos policiales.

La protesta piquetera intentará desplegarse en 32 puntos de todo el país, según anunciaron sus organizadores.

La UTEP indicó, en un comunicado, que se desplegó un “fuerte operativo policial en los puntos de concentración de la jornada nacional de lucha” y que “la policía intenta impedir que se visibilice el reclamo contra el hambre y la miseria planificada”.

Los manifestantes, en la zona de Puente Saavedra Prensa UTEP

“Mientras el Gobierno congela el salario social en $78.000 y desengancha la AUH, la respuesta al pedido de comida es saturar las calles de uniformados. Nos venden una reforma laboral que quita derechos, mientras las familias se endeudan con narcos para comer. No queremos informalidad, queremos el estatuto del trabajador de la economía popular”, completó la UTEP.

A estas movilizaciones, se suma la que tiene prevista la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) al Congreso, como parte de un paro nacional estatal. En un comunicado, el gremio que lidera Rodolfo Aguiar especificó que convocó a la medida de fuerza “para rechazar la reforma laboral regresiva del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales”.