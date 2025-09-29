Los piqueteros lanzan una jornada de protesta con ollas populares y denuncian el avance del narcotráfico

Esteban Castro, exjefe de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utrep), y Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), activarán este martes una jornada de protesta con ollas populares en 15 distritos del país. El eje del reclamo es la restitución del salario social complementario, absorbido hoy por el ex plan social Potenciar Trabajo, y exigir al Ministerio de Capital Humano el reparto de alimentos para los comedores barriales.

“La retirada del Estado de los barrios ha creado un terreno fértil para el avance del narcotráfico y el consumo de drogas, que encuentran un caldo de cultivo en la desesperanza y la falta de alternativas. Mientras la comunidad queda atrapada entre la necesidad y la violencia, el gobierno Nacional beneficia directamente a los poderes concentrados de la economía”, denunció Castro, uno de los impulsores de la protesta.

Y agregó: “Queremos denunciar que el hambre no es una fatalidad, sino una consecuencia de las políticas de ajuste. Las organizaciones destacan que la crisis económica recae con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables y que la falta de respuestas estatales efectivas hace que la red comunitaria sea la única contención para millones de personas”.

Castro y Alderete darán el martes un mensaje desde el Obelisco y luego recorrerán algunos de los puntos donde se montarán ollas populares. Habrá cinco puestos en la Ciudad de Buenos Aires y en nueve municipios del conurbano bonaerense. Además, las protestas se extenderán a provincias en las que la Utep y la CCC tienen representación: Entre Ríos, Chubut, Tierra del Fuego, San Luis, Santa Fe, Jujuy, Salta, Córdoba, Río Negro, La Pampa, Misiones, Tucumán y La Rioja.

La semana pasada hubo un reclamo del Polo Obrero por la provisión de alimentos para los comedores. Reclamaron que se dieron de baja lugares de asistencia sin un análisis fehaciente de irregularidades.

Con las consignas “Son chorros y coimeros” y “Las ollas están vacías”, el conglomerado de agrupaciones piqueteras se concentró en Constitución y marchó hasta la sede del ex Ministerio de Desarrollo Social.