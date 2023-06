Los referentes cordobeses de Juntos por el Cambio eligen el silencio y Luis Juez amenaza con irse si se suma a Schiaretti

escuchar

CÓRDOBA.- En Juntos por el Cambio (JxC) Córdoba eligen el silencio sobre la propuesta de ampliar la coalición y sumar al espacio a Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y Juan Manuel Urtubey. Mientras la temperatura política se eleva y, a nivel nacional, los referentes de la alianza exponen su posición respecto a la propuesta impulsada por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales de abrir las PASO, en esta provincia hay reuniones, mensajes y comunicados de Pro y la UCR, pero la mayoría de los dirigentes prefiere no hablar al menos hasta mañana, cuando el expresidente Mauricio Macri vendrá a compartir una exposición con Luis Juez, candidato a gobernador de JXC que incluso amenaza con irse del espacio si se concretara la alianza.

Después de algunos desencuentros y críticas cruzadas, Macri compartirá con Juez una presentación en un ambiente que el es familiar, como el de la Bolsa de Comercio de Córdoba, de cuyo presidente Manuel Tagle, es amigo. Mañana le dará su apoyo al candidato ante empresarios y ratificará su cercanía a Patricia Bullrich. Juez está ahora con gripe y se mantiene al margen de la polémica, aunque se sabe de su disgusto.

El expresidente está en contra de que haya una PASO ampliada con el sector del peronismo que tiene en Schiaretti a uno de sus líderes. Tiene un largo vínculo con el cordobés que viene de sus años en Sevel y que siguió durante su gestión presidencial; incluso Miguel Ángel Pichetto estaba en el “peronismo republicano” cuando se sumó a JxC y fue candidato a vicepresidente.

LA NACION intentó sumar la opinión de Juez, Mario Negri y Rodrigo de Loredo, pero, por el momento, ninguno respondió. Tampoco Gustavo Santos, un dirigente cercano a Macri que fue funcionario de Schiaretti.

Juez anoche no participó más que a través de sus redes sociales de los festejos de JxC por los resultados obtenidos en las elecciones municipales. No fue a La Calera, donde la alianza le arrebató la ciudad al peronismo dividido; su última aparición pública fue en Juárez Celman el sábado, donde no hizo referencia al tema nacional. Sus allegados indicaron que está engripado y busca

Más allá de que Rodríguez Larreta insiste en sus declaraciones de que apoya a Juez y quiere ganar la elección cordobesa, estos no son días fáciles para la alianza a nivel local.

La diputada Laura Rodríguez Machado, aliada de Bullrich, dijo a este diario que la iniciativa es una “propuesta personal” de dos dirigentes que “no fue debatida en sus partidos” y planteó que parece apuntar “más a opacar las chances electorales de Bullrich que mide muy bien que a una ‘supuesta’ apertura a una avenida del medio; cualquier acuerdo programático se puede hacer post PASO”.

Comunicados

La UCR cordobesa, una de las más importantes del país y alineada con Morales, sacó un comunicado rechazando la ampliación de la PASO y apuntando al peronismo cordobés y no a su jefe nacional: “El Gobernador de Córdoba no tiene ninguna chance de convertirse en gobernante nacional, por lo que denunciamos la estrategia vernácula que, ante la fuerte posibilidad de perder el poder en las próximas elecciones en esta provincia, ensaya una alquimia para vender afuera solo para que le retribuya electoralmente en Córdoba”.

Marcos Carasso, candidato a vicegobernador de Juez, preside el partido a nivel local y responde a Negri. En la Casa Radical están convencidos de que a Morales tampoco le irá bien en la convención del 12 de este mes.

El Pro local, presidido por Oscar Agost Carreño, ratificó su “total compromiso y apoyo para ganar las elecciones provinciales” con la fórmula Juez-Carasso y a la de la ciudad con De Loredo y Soher El Sukaría.