Los resultados no dejan a ningún gobernador peronista cómodo para liderar una corriente no kirchnerista

CÓRDOBA.- Ninguno de los gobernadores peronistas que aspiran a construir un perfil nacional quedó bien parado en las legislativas. El dato no es menor para la estrategia que algunos mandatarios venían barajando desde hace unas semanas, la de formar un bloque federal. El principal anotado en esa cruzada, el jefe de gabinete y gobernador en uso de licencia en Tucumán, Juan Manzur, consiguió una acotada victoria en su pago chico. El cordobés Juan Schiaretti, que busca perfilarse como el armador de ese grupo, cayó derrotado frente a Juntos por el Cambio. El sanjuanino Sergio Uñac logró una diferencia ajustada. En el peronismo las victorias alinean y, sin ganadores claros, esa tarea se complica.

“Córdoba es como la hermana mayor de las provincias del interior, y por eso no se queda callada. Seguramente lo que hoy dicen en privado muchos dirigentes del interior se transformará en una realidad. Hablo con todos los dirigentes no solo de mi partido: hay gobernadores de otras fuerzas políticas que piensan lo mismo, no soy yo el que tiene que decir cuando los otros dirigentes lo manifestarán”, había señalado el cordobés hace unos días.

Las listas de Schiaretti salieron segundas en Córdoba, muy lejos de Juntos por el Cambio. El “partido cordobés” perdió, pero el gobernador insistirá en esta iniciativa “federal” en “defensa propia”. Apunta a que el si el kirchnerismo duro avanza en las decisiones de la Nación, su provincia no sea nuevamente “castigada”. Hasta ahora esa situación no se dio.

El cordobés -que no quiso asumir un perfil nacional hace dos años con el Peronismo Federal- hace meses dejó de ser considerado “peronista” por la Casa Rosada. En esa línea, no aparece en el horizonte ningún acercamiento con Manzur, quien también busca convertirse en “líder” de mandatarios provinciales y anoche sufrió para llevarse una victoria en Tucumán.

Omar Perotti y Juan Schiaretti Archivo

Jorge Capitanich, quien logró dar vuelta el resultado en Chaco, y Gildo Insfrán, quien se impuso en Formosa, no se enlistan entre los mandatarios que buscarían avanzar en un “armando no kirchnerista y no camporista”. En el mismo sector abreva el riojano Ricardo Quintela.

El sanjuanino Uñac es una de las expectativas del grupo “federal”. A favor cuenta que no tiene posibilidad de reelección en su provincia; en cambio en contra le juega el escaso peso específico de la provincia en el mapa nacional. La ajustada victoria en las elecciones generales de este domingo -Juntos por el Cambio recortó casi cuatro puntos la diferencia de las PASO- tampoco lo deja muy cómodo.

Entre los peronistas dispuestos a confrontar con la Casa Rosada y pulsear para conseguir un mejor posicionamiento del interior hay conversaciones abiertas con el misionero Carlos Rovira, jefe político del gobernador Oscar Herrera Ahuad. El mandatario ya comenzó a tomar distancia; el vínculo con Alberto Fernández se fisuró cuando el Presidente le bajó el pulgar a la creación de una zona franca en la provincia. El Frente Renovador de la Concordia, el espacio que lideran, quedó segundo en su bastión.

Gildo Insfrán Gobierno de Formosa

El rionegrino Alberto Weretilneck, senador nacional, también forma parte los intercambios: junto a la gobernadora Arabela Carreras es uno de los referentes de Juntos Somos Río Negro, fuerza que se impuso en la provincia este domingo. “Volvimos a hacer historia ganándole a los partidos nacionales y sumando un nuevo diputado nacional, que defenderá los intereses y el bienestar de los rionegrinos”, festejó en sus redes.

No hay señales de lo que hará Omar Perotti, derrotado en Santa Fe. Hace dos años parecía tener voluntad de encabezar una suerte de alianza de gobernadores con su amigo Schiaretti, pero su gestión no abrigó las expectativas y los problemas lo obligaron a concentrarse en su territorio. También quedó golpeado el entrerriano Gustavo Bordet, cuyos candidatos fueron derrotados ampliamente: la lista de Rogelio Frigerio le sacó más de 20 puntos de diferencia.

El objetivo de los gobernadores es armar bloques “federales” en el Senado y en Diputados, que les permitan “hacerse valer” en las negociaciones con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La intención es “cobrar” sus apoyos en medidas que favorezcan a los distritos o directamente en transferencias.