Los senadores del PJ, obligados a cerrar su "grieta" interna

Las primarias aceleraron los tiempos para definir la relación con la bancada de Cristina Kirchner

La aplastante victoria del peronismo en las primarias provocó una lógica alegría en el bloque de senadores del PJ. Sin embargo, también generó cierta preocupación, ya que obligará a la bancada que lidera Carlos Caserio (Córdoba) a acelerar los tiempos para cerrar la "grieta" interna que divide a la bancada.

El propio Caserio es la cara visible del grupo de senadores peronistas que han rechazado, incluso de manera pública, la posibilidad de someterse a una conducción de Cristina Kirchner aun cuando jugaron, y fuerte, por la candidatura presidencial de Alberto Fernández.

Sin embargo, entre aquellas declaraciones de rechazo a la exsenadora y la actualidad pasó la primaria del 11 de agosto y el panorama cambió por completo.

Renegar del liderazgo de la actual senadora ahora parece una cuestión imposible si se tiene en cuenta que, como eventual futura vicepresidenta, Cristina Kirchner será la presidenta del Senado.

Y si bien ya no será legisladora, por lo que no podrá intervenir en las sesiones ni en las reuniones de comisión, la expresidenta tendrá a su disposición un enorme poder de fuego: casi 20 senadores leales a su persona y la botonera de la Cámara alta (desde la asignación de contratos hasta la compra de mobiliario pasarán por sus manos) que, casi con seguridad, recaerá en alguien de La Cámpora.

Por el momento, el debate al interior del PJ no está saldado en un bloque cuyos integrantes han estado ocupados en la campaña durante casi todo el último mes.

Pero los resultados de la primaria cambiaron los planes de quienes, aun apostando a la victoria de Fernández, nunca se imaginaron que tendrían que empezar a resolver este tipo de cuestiones antes de noviembre.

Ese es el dilema que esta semana ocupará el interés de la mesa chica de senadores "albertistas", de la que participan Caserio, Dalmacio Mera (Catamarca), Alfredo Luenzo (Chubut) y, aun cuando en diciembre se convertirá en gobernador, Omar Perotti (Santa Fe).

Interbloque

"No hay demasiado margen, vamos a tener que terminar en un interbloque con el kirchnerismo", opinó un senador norteño ante la consulta de LA NACION con la resignación de quien debe tomar un trago amargo, pero no tiene otra opción.

Sin embargo, hay quienes aún se resisten a dar el brazo a torcer y apuestan a dilatar lo más posible una definición, refugiándose en la necesidad de mantener un bloque albertista.

"Hay que esperar lo que resuelvan los gobernadores. Nosotros tenemos que mantener, como tenemos ahora, una buena relación con Alberto", le dijo a este diario otro senador cuyo grado de rechazo a Cristina Kirchner es aún mayor que el de su colega norteño, quien suele esconder con bromas sus criticas a la expresidenta.

Sin embargo, todo indica que el pragmatismo y la realidad política se impondrán y, como casi siempre que estuvo en el poder, el peronismo terminará unido.

"Una vez ganadas las elecciones no podemos dar una imagen de división desde el principio, así que no quedará otra más que unirnos", confió otro legislador que, de todas maneras, no se resigna a someterse sin más a la conducción del kirchnerismo puro y duro. "Vamos a ver quién tiene la interlocución con Alberto", desafió.

No obstante, la de la interlocución no pareciera ser una opción válida para otros senadores, quienes razonan que difícilmente Fernández le quite a Cristina Kirchner el control político de la cámara que tendrá que presidir.

De hecho, la propia expresidenta demostró tener un gran interés por el manejo de la Cámara alta, como lo muestra el hecho de que se aseguró de ubicar a dirigentes leales, mucho de ellos de La Cámpora, en los lugares expectantes de las listas de senadores.

Además, a los leales se sumarían varios senadores del PJ que son afines al kirchnerismo, como el vicepresidente de la bancada, José Mayans (Formosa), y los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango.