Los videos de Olivos en la TV Pública: Rosario Lufrano desmintió un llamado de Alberto Fernández y habló de una “utilización política” de la oposición

En el Gobierno apostaron a un control de daños, y ayer el medio oficialista El Destape publicó los videos del presidente Alberto Fernández en el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, durante la cuarentena estricta que regía el año pasado. Un rato después, la TV Pública se hizo eco del material.

“No voy a permitir que digan que el Presidente me llamó porque eso es absolutamente mentira”, respondió con vehemencia la titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, luego de que Clarín asegurara que Fernández se había contactado con ella para difundir estratégicamente los registros fílmicos del festejo, lo que habría involucrado al medio estatal en la defensa que esbozaron desde la administración del Frente de Todos (FdT). También, sentó posición -en diálogo con Radio La Red- y dijo que la oposición realiza una “utilización política” del escándalo.

“El gerente de noticias sabía o vio que El Destape iba a publicar esto. Habló con el director del canal, dijo ‘me parece importante que lo hagamos’, porque cuando salió la fotografía en LN+ el canal también la puso al aire. No se preguntó, nadie llamó, nadie hizo... Consideró el gerente que es un tema de actualidad, que hay que difundirlo. El director del canal me dijo ‘me parece bien’, y eso es lo único que sucedió, no hay ninguna cosa rara, no hubo ningún llamado, nadie pidió nada”, manifestó Lufrano, quien además sostuvo que ningún otro integrante del Ejecutivo nacional se comunicó con ella.

Como en su primera explicación no quedo en claro si dentro del canal público conocían con anticipación que El Destape sacaría a la luz los videos, enfatizó en que no fue así.

“No estoy en el día a día del canal. Cuando pasó todo esto estaba en el Ministerio de las Mujeres. El director del canal, enterado del video que publica El Destape, me expresa que les pareció oportuno y yo dije ‘por qué no vamos a hacerlo’. El primero que lo publica es El Destape, no la TV Pública”, contó, y se desmarcó de haber tomado la decisión final sobre la exposición del contenido: “El director del canal me dice ‘me llamó el gerente por este tema, vamos a hacer eso’. No tengo por qué dar el okey”.

Para descartar parcialidad en el medio estatal, la titular de RTA dijo que la gerencia de noticias de la TV Pública “actuó desde el punto de vista periodístico, dando información, todas las opiniones, y todos los tuits del mundo”, aunque advirtió: “Los colegas que trabajan en el noticiero de Canal 7 tienen derecho a opinar, como todos”.

Pese a asegurar que la reunión en Olivos “no debió hacerse” y que “estuvo mal”, Lufrano manifestó que “el tema está terminado”, porque ya hay denuncias en la Justicia. “Hay una investigación judicial y el Presidente pidió disculpas a la sociedad, la Justicia actuará. Entiendo que se violó algo que estaba impuesto para no violarse”, comentó.

Contra la oposición: “El juicio político es una exageración”

Por otra parte, apuntó contra el rol opositor, luego de conocerse que Fernández festejó el cumpleaños de su pareja, mientras él mismo aplicó estrictas medidas que impedían las reuniones sociales y limitaban la circulación de personas.

“La utilización política es que esté la oposición queriendo pedir un juicio político, que es una exageración, queriendo ver como el Presidente tiene que dejar su función. El Presidente ha dicho ‘no me van a hacer caer por un error′. Hay una intencionalidad política”, lo defendió Lufrano a Fernández.

También hizo alusión a los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner esta semana, cuando tildó de “república de morondanga” al paso de Cambiemos por la Casa Rosada. “Hay un grupo de personas violentas que quieren una república de morondanga”, aseguró la líder de RTA.

“No te hablo de toda la oposición, porque sería ridículo, mentiroso, porque hay gente muy valiosa en todos lados. Pero hay un grupo de personas que únicamente lo que hace es violentamente destruir cada cosa que se hace o se intenta hacer. Errores tenemos todos, pero el que gestiona tiene la responsabilidad de gestionar, por eso hay gobernadores de la oposición que no entran en el juego de las palabras violentas, ni de cascotear cada cosa que se hace”, cerró.

