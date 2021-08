Video en Olivos. Horacio Rodríguez Larreta puso en duda el arrepentimiento de Alberto Fernández: “Lo deberían haber publicado al día siguiente”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó esta mañana contra la cúpula del Gobierno. Por un lado, dudó del arrepentimiento de Alberto Fernández sobre su participación en el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en Olivos durante la cuarentena estricta. “Lo deberían haber dicho y publicado al día siguiente que sucedió si hubieran estado tan arrepentidos”, deslizó, en cuanto a los videos del festejo que circularon ayer, presentados en exclusiva por el medio oficialista El Destape.

El mandatario de la Ciudad también habló sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, que consideró esta semana que la gestión de Cambiemos fue una “república de morondanga”. “La república es la República Argentina; si a ella le parece que es una república de morondanga, yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo”, remarcó en diálogo con Radio La Red.

Tras la polémica que se desató por la publicación de las fotos en las que se lo ve al Presidente celebrar el aniversario de Yáñez, el año pasado, cuando regían fuertes restricciones a los encuentros sociales y a la circulación que él mismo había impuesto; ayer, desde la administración del Frente de Todos apelaron a un control de daños y dieron a conocer los registros fílmicos de ese evento, a menos de un mes para las PASO.

“Si publican los videos porque está la campaña, uno pone en duda cuán arrepentidos están”, insistió Rodríguez Larreta, que consideró: “Todo el episodio me parece mal”.

Luego de manifestar que “a priori” no entendía que estuviesen dadas las condiciones para impulsar un juicio político contra el primer mandatario -un proyecto que ya fue presentado por representantes de su espacio- aclaró: “El mejor juicio que puede haber es el de las urnas, dentro de tres semanas tenemos elecciones, y ahí la gente va a evaluar de la forma más clara, contundente y democrática las acciones del Gobierno”.

“Si me convocan a una reunión para coordinar la pandemia y la vacunación voy a ir siempre”

A pesar de estas consideraciones, Rodríguez Larreta -líder de los moderados de Juntos por el Cambio (JxC)- no dudó en que seguirá reuniéndose con Fernández para organizar aspectos relacionados al control de la crisis de coronavirus. Dichos mitines tripartitos -de los que también participaban representantes del gobierno bonaerense, de Axel Kicillof- fueron cuestionados por los opositores más vehementes de su fuerza política.

“Mi responsabilidad como jefe de Gobierno es coordinar con el gobierno nacional, si mañana me convocan a una reunión para coordinar algún tema de la pandemia y la vacunación voy a ir siempre”, afirmó Rodríguez Larreta, y recordó: “Seguí yendo a las reuniones con el Presidente aún después de que nos hicieron el recorte de la coparticipación de un momento para otro, sin avisarme, inconstitucional. Es mi responsabilidad. Cuanto mejor coordinemos con el gobierno nacional, mejor vamos a cuidar el tema de la pandemia en la Ciudad”.

Los dichos de Cristina sobre la “república de morondanga”: “Me parece que es menospreciar a la Argentina”

Pese a la cercanía que el líder del Ejecutivo porteño mostró con el Presidente, más que nada en las primeras decisiones sobre la estrategia epidemiológica, siempre se presenta crítico de Cristina Kirchner. Esta semana, la vicepresidenta fustigó el paso de Mauricio Macri por la Casa Rosada y cuestionó el manejo judicial y la idea de república que pregonan desde JxC.

“Me parece que es menospreciar a la Argentina. Más allá de los problemas que tenemos, hay oportunidades enormes y una gente fantástica, pujante y muy trabajadora”, expresó, al respecto, Rodríguez Larreta.

“La República Argentina no es nuestra, es una sola. Es un país que viene con problemas hace muchos años, pero que tiene un potencial enorme, donde puede haber trabajo, que es lo más importante. Menospreciarlo así me parece mal, no me gusta para nada escuchar una cosa así de la Argentina, no coincido con eso”, comentó, tajante, y enfatizó en la necesidad de generar “una visión común como argentinos” y “un plan consensuado, dialogado en el tiempo, que permita generar trabajo”.

Campaña electoral: la participación de Macri y el desempeño de Vidal

Con las aguas más calmas en JxC, luego de momentos con picos de tensión después del cierre de listas, el jefe de Gobierno respaldó la idea de que Macri se involucre en la campaña electoral: “Yo no tengo ninguna duda de que Mauricio suma en la Ciudad, porque él comenzó esta transformación. En la Provincia también se hicieron muchas cosas, muchas obras. Como dice Mauricio, por ahí en temas económicos no se terminó de concretar, de satisfacer necesidades y expectativas de la gente, eso no quita que hay muchísima gente que lo valora y es integrante importante de JxC, así que va a estar en la campaña”.

Por otra parte, dijo verla “muy bien” a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal -que ahora busca una banca en la Cámara Baja por la Ciudad- luego de que se difundieran encuestas que -a pesar de la amplia diferencia- muestran un avance en los números de uno de sus contrincantes en la interna, Ricardo López Murphy.

LA NACION