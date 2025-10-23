Duro cruce entre Sturzenegger y Lousteau sobre la moratoria previsional que se votó en 2014

El senador y candidato a diputado nacional Martín Lousteau aseguró este jueves en X que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, votó a favor de la moratoria previsional cuando integraba el Congreso en 2014, un proyecto que fue impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner. El funcionario libertario salió al cruce de Lousteau y dijo que se trata de una “fake”.

Lousteau brindó esta semana una entrevista para el medio Cenital y cuestionó a Pro. Y es que varios de los legisladores del partido de Mauricio Macri votaron en sintonía con el gobierno de Javier Milei contra el aumento de las jubilaciones cuando se debatieron en la Cámara baja algunos incrementos de alrededor del 7%. En contraste, el senador señaló que Pro sí votó a favor del 82% móvil del 2010 -proyecto vetado por Cristina Kirchner- y de la moratoria previsional del 2014 (ya para ese año Sturzenegger era diputado, pero ese día estuvo ausente), leyes que suponían mayor gasto público.

“A Pro lo vi con el debate de la suba de las jubilaciones, que es una suba ínfima con respecto a lo que perdieron los jubilados desde 2018. ¿Qué dice Pro? ‘Derrochan, son irresponsables’. En el 2010 se votó el 82% móvil. ¿El PRO lo votó? Sí“, señaló Lousteau.

Y siguió: “Respecto a las moratorias previsionales, que ahora son el gran problema que denuncia Pro del sistema previsional...A mí me tocó la moratoria del 2014, en Diputados. ¿Sabes cuántos diputados no votamos la moratoria? Cuatro. Pro entero votó la moratoria con las dos manos“.

Parte del bloque Pro votó a favor de los dos proyectos. “Entonces yo no sé qué es lo que piensa Pro, porque votaron las moratorias, era vísperas del año electoral en el que Macri fue electo presidente (2015). Federico Sturzenegger votó la moratoria. Le dije, ¿me pueden explicar ustedes cómo votan esto? Me dijeron, ‘vos como tenés un discurso progresista te podés oponer, pero nosotros que estamos más a la derecha la tenemos que votar porque si no nos pegan’. Este es el problema", criticó el senador.

Fake. Podrán no gustarle a algunos los estilos del presidente, pero nadie puede cuestionar que siempre hablamos con la verdad ("mejor una verdad incómoda que una mentira cómoda"). Mentir, en cambio, es algo siempre malo, más allá de los gustos y el tono. VLLC! https://t.co/qpUNKggjFn — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 23, 2025

En ese contexto, Sturzenegger salió al cruce en sus redes sociales y aseguró que lo que dijo su excompañero es “fake”.

“Fake. Podrán no gustarle a algunos los estilos del Presidente, pero nadie puede cuestionar que siempre hablamos con la verdad (mejor una verdad incómoda que una mentira cómoda). Mentir, en cambio, es algo siempre malo, más allá de los gustos y el tono", escribió el funcionario libertario y exintegrante del gobierno de Macri, quien estuvo ausente en esa votación.

Horas después, Lousteau se corrigió y afirmó que si bien Sturzenegger estuvo ausente en la votación, en su discurso se expresó a favor del proyecto.

Recuerdo ese día: acá estás vos, argumentando tu defensa de la Ley antes de escaparte del recinto para no votarla. En mi caso, plantee que esa no era la solución, que había que calibrar mejor el sistema para que todos tuvieran una jubilación digna y advertí que ibamos a tener que… https://t.co/cFt9Tm8Vek pic.twitter.com/6uUooCOqCY — Martín Lousteau (@GugaLusto) October 23, 2025

“Recuerdo ese día: acá estás vos, argumentando tu defensa de la Ley antes de escaparte del recinto para no votarla. En mi caso, plantee que esa no era la solución, que había que calibrar mejor el sistema para que todos tuvieran una jubilación digna y advertí que íbamos a tener que hacer otras moratorias. Ah, y también me acuerdo que Patricia Bullrich votó a favor, al igual que [Diego] Santilli en el Senado", apuntó Lousteau.