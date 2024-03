Escuchar

El senador Martín Lousteau, también presidente del radicalismo, quedó en el centro de la escena tras la votación del DNU 70 en la Cámara alta por haberse opuesto a la medida, cuando la mayoría de su bloque votó a favor. Además de las críticas que cosechó de los libertarios y sus aliados, el dirigente sumó otra polémica este viernes ya que en su discurso en el Senado citó a un constitucionalista que lo salió a desmentir.

“Voy a votar en contra y la razón es muy sencilla: el DNU es inconstitucional y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Desde [Roberto] Gargarella, a [Daniel] Sabsay, a [Ricardo] Ramírez-Calvo”, enumeró Lousteau apenas comenzó su alocución el jueves, en la que justificó su rechazo al megadecreto.

“¿Quién es Ramírez-Calvo? Un jurista que asesoró al propio [creador del DNU, Federico] Sturzenegger, como Sturzenegger lo dice. Y Ramírez-Calvo dice que esto así es inconstitucional”, aseguró el senador de la Unión Cívica Radical (UCR).

Pasaron las horas y el propio Ramírez-Calvo utilizó su cuenta en la red social X para ir contra el dirigente. “Sería bueno que si el senador Lousteau me cita, me cite correctamente y no solamente lo que a él le sirve de lo que yo escribo. Una verdad a medias es una mentira”, aseveró el abogado.

Sería bueno que si el senador Lousteau (@GugaLusto) me cita, me cite correctamente y no solamente lo que a él le sirve de lo que yo escribo. Una verdad a medias es una mentira. — Ricardo Ramírez-Calvo (@ututo2000) March 14, 2024

Consideró incluso que Lousteau apeló a una referencia “intencionalmente equívoca” sobre su rol como asesor de Sturzenegger para así hacerle creer a la gente que, hasta quienes redactaron el DNU, lo entendían apartado de la Constitución. El profesional aclaró al respecto que sí trabajó con el ideólogo del megadecreto en un “largo proyecto de ley” para la candidatura de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero no en la preparación de este texto que se rechazó en el Congreso.

“Sturzenegger jamás dijo que yo lo asesoré en relación con el DNU y el senador Lousteau lo sabe, ya que quien le pasó el dato tiene muy claro cuál fue mi rol. Pretende involucrarme de mala fe para sacar rédito político”, sostuvo, sin nombrar a la persona que supuestamente le dio la información al legislador.

Además, recalcó su postura: para él todos los DNU que se dictaron en la Argentina son inconstitucionales, no solo este, porque en ningún caso había imposibilidad de seguir el trámite ordinario de formación y sanción de las leyes. Dijo asimismo Ramírez-Calvo que antes de haberse tratado esta iniciativa del Ejecutivo, que todavía continúa vigente porque falta que pase por Diputados, se deberían haber tratado y rechazado todos los envíos del gobierno anterior, de Alberto Fernández, frente a los cuales los legisladores “guardaron silencio”.

“En marzo de 2020 escribí que todas las suspensiones de derechos impuestas eran inconstitucionales sin declaración de Estado de sitio, mientras la abrumadora mayoría de constitucionalistas y la totalidad de los políticos aplaudían las filminas del entonces presidente [por Fernández] o guardaban silencio cómplice. Incluso, varios de los que ahora se visten de republicanos aplicaron groseras e inconstitucionales restricciones en los distritos que gobernaban o las avalaron con sus declaraciones. La práctica institucional argentina ha avalado los nefastos DNU. Incluso, algún juez ha dicho que tienen presunción de legitimidad, cuando en realidad es exactamente al revés”, se quejó Ramírez-Calvo sobre la época de la pandemia.

Y después de eso, volvió sobre el líder del radicalismo. “El senador Lousteau no menciona nada de eso que yo escribí porque no le conviene, ya que mostraría que tanto él como su partido (y todos los otros) avalaron esa funesta práctica institucional y hoy se muestran sorprendidos. Hoy siguen avalándola, porque no tratan ni rechazan todos los DNU del gobierno anterior que tienen pendientes y cuyo plazo de tratamiento está largamente vencido. Con esa omisión, la respaldan y muestran el real motivo por el cual rechazan el actual DNU: no les gusta el contenido”, planteó.

En el último tramo de su descargo, el letrado aseguró que los detractores del Presidente usan la Constitución como excusa, a la vez que aseguró que la “descartaron ayer” y aventuró que la “descartarán mañana”.

“Tienen la cara de acero inoxidable. De republicanos tienen lo mismo que Mussolini. Bueno sería que aplicaran siempre el textualismo que hoy abrazan falsamente. Tendrían la autoridad moral que tengo yo para poder decir que todos los DNU son inconstitucionales, no solamente los que no les gustan. Saludos”, cerró tajante.

