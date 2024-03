Escuchar

En medio de la polémica que provocó el rechazo del senador Martín Lousteau al DNU, el también presidente de la UCR encabezó este sábado un discurso frente a dirigentes de Franja Morada donde apuntó contra el gobierno de Javier Milei. “Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina”, expresó el legislador radical.

“No me da miedo el Gobierno, me da miedo que la sociedad tenga miedo y la única manera es que los argentinos vean que nosotros no tenemos miedo”, sentenció el dirigente radical frente a una audiencia de jóvenes de la Franja Morada, agrupación estudiantil vinculada históricamente a la UCR, que se reunió esta tarde en Ciudad Universitaria de la UBA en defensa de la educación pública.

“No podría caminar por la calle si hubiese votado a favor en el Senado, porque no podría dar ni un solo motivo para justificarlo”, sostuvo Lousteau en relación a su rechazo del megadecreto de desregulación de la economía que sufrió este jueves un traspié en el Senado. La negativa de Lousteau no sólo disparó críticas por parte del Gobierno, sino también generó una interna dentro del propio partido que preside al igual que un profundo malestar entre los gobernadores dialoguistas que negocian con la Casa Rosada para reflotar la ley ómnibus.

“Si queremos honrar de verdad a nuestros próceres, tenemos que hacer lo que ellos harían en nuestro lugar”, continuó Lousteau y tras ello arengó a la audiencia: “Hay que animarse a ser anti moda”.

Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina. pic.twitter.com/ZQKpo4Iwj8 — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 16, 2024

Participaron del encuentro junto a Lousteau la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández, la titular de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Lucille “Lula” Levy, la diputada Nacional, Danya Tavela y referentes de 22 universidades públicas de todo el país.

“Los que tienen miedo de salir a la calle por votar en lo que creen son casta”, planteó Lousteau. “En estos 40 años podemos rescatar la democracia porque Alfonsín la construyó sin atajos y sin miedos, eso que construyó Raúl hoy está en riesgo porque se ataca al que piensa distinto”, concluyó el legislador.

El senador radical Martín Lousteau en un encuentro de Franja Morada, en Ciudad Universitaria

Interna radical

Luego de que Lousteau, votara en contra del DNU 70/2023 que se trató el jueves en el Senado y fue rechazado por 42 votos contra 25, un grupo de líderes del partido -cuatro gobernadores y los titulares de bloque del espacio en ambas cámaras- firmaron un comunicado aparte en el que se despegaron de esa decisión.

A lo largo del comunicado los mandatarios ahondaron en la importancia de apoyar la idea de impulsar nuevas reformas en el Gobierno, aunque repararon en que la gestión de Javier Milei debe llamar al consenso y abandonar el tono de la campaña electoral.

La carta que lleva el sello partidario está firmada por cuatro de los cinco gobernadores radicales: Gustavo Valdés, de Corrientes; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, de Jujuy; y Leandro Zdero, de Chaco. No lo rubricó el santafesino Maximiliano Pullaro. Sí se sumaron los presidentes de bloque en el Senado y Diputados, Eduardo Vischi y Rodrigo de Loredo.

Bajo el título Queremos un cambio en el país y una UCR moderna, los dirigentes introdujeron que la Argentina necesita “acuerdos y consensos” que permitan sacar al país del “estancamiento y la decadencia” que le achacaron al kirchnerismo. “Respetamos el camino que eligieron los argentinos en las elecciones del año pasado con un claro mandato de cambio y vamos a contribuir con las herramientas justas y necesarias que el Gobierno necesita para avanzar en su plan de gestión”, sentenciaron, luego de que el presidente del partido considerara que el megadecreto de la gestión mileísta era “inconstitucional” y votara en contra.

“Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno, que acompañe las reformas estructurales que necesita hoy la Argentina. Apoyamos el orden de las cuentas públicas para salir de esta debacle y avalamos que esté en el orden de prioridades del Estado nacional la discusión de avanzar para que haya equilibrio fiscal y no vivir con déficit fiscal como ha pasado en los últimos 65 años, lo que achata cada vez más nuestras posibilidades de crecimiento”, indicaron además los popes radicales.

