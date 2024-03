Escuchar

03.18 | Kicillof envió móviles policiales a Rosario para sumarse al combate del crimen narco

Como parte del “acuerdo de cooperación” entre los gobiernos de Buenos Aires y Santa Fe, la administración de Axel Kicillof envió este viernes 80 patrulleros y puso a disposición del Ejecutivo que conduce Maximiliano Pullaro, tres minibuses y tres helicópteros con el objetivo de profundizar los patrullajes en Rosario y “minimizar los actos terroristas que en los últimos días llevaron adelante bandas narcocriminales en la ciudad”.

“Es la primera vez que una provincia colabora con recursos materiales con otra y entendiendo la complejidad y la difícil situación que está atravesando una provincia vecina”, dijo Pullaro.

Maximiliano Pullaro recibió patrulleros de la Policía Bonaerense

En la recepción de los patrulleros, además del mandatario santafesino, estuvieron el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso y su par local, Pablo Cococcioni; el secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro; el ministro de Gobierno, Fabián Bastia; el intendente rosarino Pablo Javkin; y el jefe de la Unidad Regional II de Policía, Daniel Acosta, entre otros.

Luego, en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno, en Rosario, brindaron detalles de este acompañamiento del gobierno de Axel Kicillof, a las tareas que se llevan adelante en la ciudad ante la ola de violencia desatada en la zona, “producto del endurecimiento de las medidas de seguridad en las cárceles”.

03.00 | Andrés Malamud: “En Argentina se aceleró el ciclo del fracaso”

El politólogo Andrés Malamud evaluó el gobierno de Javier Milei y a la sociedad argentina en un panorama de crisis económica y estimó que las razones que condujeron al escenario político actual son el resultado de que “se aceleró el ciclo del fracaso”.

“Hasta ahora teníamos gobiernos que duraban una década, entonces cuando fracasaban, la gente fracasaba y votaba al anterior. En la última década gobernaron todos, entonces la gente los corresponsabiliza, no va a buscar al peronismo ni a Juntos por el Cambio porque todos ellos construyeron la década de estancamiento de 2011 en adelante”, aseveró durante su participación en Mesa de Noticias, el programa que conduce José del Rio en LN+.

Andrés Malamud

En esa línea, frente al cambio que significó la elección de Milei como presidente y modelo político “sin grises” con el que se maneja, el analista opinó que el líder de LLA tendría que “cortar y romper para reconstruir”. “El tema s que si vos solamente rompés, no tenés mas país. El conflicto y la cooperaciones están en todas las sociedades sociedad, sólo con un conflicto no construir a la sociedad ni sólo con cooperación no transformas a la sociedad”, planteó.

02.30 San Luis: docentes le reclamaron al gobernador Claudio Poggi por los bajos salarios

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, enfrentó este viernes una situación tensa cuando un grupo de maestras lloró frente a él mientras le explicaban que no les alcanzan lo que cobran y que están obligadas a buscar trabajos extras. “San Luis no es una isla, estamos en la Argentina que está mal”, arrancó la respuesta el mandatario, para después insistir en que pondrá “toda” su voluntad para “revertir” la situación.

La angustiante conversación se dio en Villa Mercedes, la segunda ciudad de la provincia de San Luis, donde el gobernador participó de un acto en la Quinta Brigada Aérea y visitó algunas escuelas. En la Raúl Bernardo Díaz un grupo de maestras, en un tono calmo primero, le relataron las penurias económicas que deben enfrentar.

En el video que se viralizó este viernes se ve a varias de ellas llorar. La conversación fue serena, Poggi las escuchó y les dio su respuesta. “Tenemos que pensar en los de abajo, en los trabajadores. Somos trabajadores de toda la vida y somos pobres hoy -le relata una docente-. Tenemos compañeras que se han súper profesionalizaron; me capacité, hice una licenciatura y hoy por hoy tengo que contar monedas para ver si…”

Poggi, en medio de la rueda de las docentes, asegura: “Le voy a poner toda mi vida para revertir esto. Toda. Sepa…le pido que tenga la conciencia tranquila que voy a hacer todo lo posible para revertir esto”. Insiste en que la “cercanía”, el poder “escuchar, compartir una angustia, una alegría, es bueno”. Ahí retoma la idea de poner “todo el esfuerzo” para “reencausar” la situación, aunque les advierte que no será de “la noche a la mañana”.

